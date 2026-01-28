Cảnh giác với ảnh giả vụ rơi máy bay quân sự ở Đắk Lắk

Nam sinh lớp 11 tại Đắk Lắk được khen vì kịp thời hỗ trợ phi công nhảy dù. Tuy nhiên, nhiều tài khoản đã lợi dụng sự kiện để đăng ảnh AI giả, gây nhiễu thông tin.

Bài viết được cho là sử dụng hình ảnh không có thật từ AI.

Vụ việc nam sinh lớp 11 kịp thời phát hiện và hỗ trợ phi công trong vụ máy bay quân sự rơi tại Đắk Lắk nhận được nhiều sự quan tâm. Nguyễn Thành Khang (học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Văn Linh) là người đầu tiên tiếp cận và hỗ trợ Trung úy phi công Đinh Thành Trung sau khi ông nhảy dù tiếp đất.

Câu chuyện của Thành Khang sau khi chia sẻ với truyền thông đã nhận được nhiều lời khen ngợi, cho rằng phản ứng của cậu rất kịp thời. Tuy nhiên, lợi dụng lúc sự kiện trở thành tâm điểm, một số người đã sử dụng AI để tạo hình ảnh giả nhằm thu hút khán giả.

Trong đó, bài viết của tài khoản J. trên Facebook đã nhận về hơn gần 70.000 lượt tương tác và hơn 3.000 bình luận trong vòng 4 tiếng đăng tải. Người này tường thuật lại vụ việc của Thành Khang, theo thông tin từ báo chí nhưng không hề trích nguồn.

Đặc biệt, những hình ảnh sử dụng là ảnh giả, tạo bằng AI. Hình đầu tiên cho thấy cảnh một thanh niên băng bó cho phi công ngay tại hiện trường máy bay rơi, xung quanh là những người dân đứng xem và trò chuyện.

Ảnh giả hoàn toàn sai so với thực tế. Cụ thể, phi công Đinh Thành Trung đáp xuống ở khu vực sân nhà của Thành Khang. Chia sẻ với VTC News, Thành Khang cho biết khi phát hiện nạn nhân, cậu đã nhanh chóng dìu ông vào nhà mình.

Sau khi Khang giúp nạn nhân nằm nghỉ và chăm sóc ban đầu, lực lượng bộ đội nhanh chóng có mặt, đưa Trung úy Đinh Thành Trung lên xe đến cơ sở y tế để điều trị.

Dưới phần bình luận của bài viết, tài khoản J đăng bức ảnh chân dung của Thành, nhưng đây cũng là ảnh do AI tạo ra từ ảnh thật của báo chí, phần bối cảnh không giống với vùng quê nơi cậu sinh sống. Một số người xem đã nhận ra những hình ảnh này do AI tạo ra, và để lại bình luận thông báo cho người dùng khác.

Tuy nhiên, phần lớn bình luận khác có vẻ không nhận ra, và thậm chí đây là một hình ảnh đẹp của nam sinh lớp 11. Số khác phát hiện ra những chi tiết kỳ lạ nên đã để lại thắc mắc chờ cộng đồng mạng giải đáp.

Nhiều người bình luận không nhận ra đây là bức ảnh do AI tạo ra.

Trong tổng số tương tác có đến 8.200 lượt thả tim và 1.300 người thả “thương thương”. Ngoài ra, bài viết cũng nhận về hơn 500 lượt thả phẫn nộ.

Khi vào trang cá nhân, tài khoản J. cũng đăng hàng loạt những thông tin không rõ nguồn, chủ yếu các tin tức giật gân như cướp bóc, virus Nipah,... Các bài viết cũng được sử dụng ảnh AI xen kẽ ảnh thật, gây nhiễu thông tin.

Liên quan đến vụ việc, sáng cùng ngày, Bộ Quốc phòng đã phát đi thông báo chính thức về sự cố rơi máy bay quân sự xảy ra tại Đắk Lắk. Theo đó, chiếc máy bay huấn luyện Yak-130 do trung úy phi công Đinh Thành Trung, thuộc Trung đoàn Không quân 940 (Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân) điều khiển, đang thực hiện chuyến bay huấn luyện theo kế hoạch. Máy bay cất cánh vào lúc 7h27 ngày 28/1. Trong quá trình bay, đến khoảng 7h44, máy bay gặp trục trặc kỹ thuật và mất liên lạc. Dù phi công đã cố gắng xử lý tình huống, sự cố vẫn không thể khắc phục, buộc anh phải điều khiển máy bay tránh xa khu vực đông dân cư và thực hiện thao tác nhảy dù thoát hiểm an toàn. Sau đó, chiếc máy bay đã va vào núi Hòn Vinh, thuộc địa bàn phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Vụ việc không gây thiệt hại cho người dân cũng như các công trình dân cư. Hiện sức khỏe của phi công đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi.