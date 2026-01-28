FPT công bố nhà máy kiểm thử, đóng góp chip tiên tiến

Sau nhà máy sản xuất chip của Viettel, đến lượt FPT thành lập nhà máy kiểm thử, đóng gói bán dẫn tiên tiến trong nước.

Một mẫu chip của FPT được trưng bày tại sự kiện. Ảnh: Tuấn Anh.

FPT vừa công bố thành lập nhà máy kiểm thử và đóng gói chip tiên tiến của Việt Nam. Đây được xem là mảnh ghép quan trọng của chiến lược hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn trong nước, bao trùm các giai đoạn chủ chốt nhằm tạo ra sản phẩm chip hoàn chỉnh.

Tại lễ ra mắt sáng 28/1, ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ (KH&CN), cho rằng đây không chỉ là bước tiến của FPT, mà còn là dấu mốc đáng ghi nhận trong hành trình hình thành, hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn của Việt Nam.

Trước đó vào ngày 16/1, Viettel khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam. Dự án triển khai theo nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao, trên cơ sở hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Với hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn, 3 yếu tố quan trọng gồm thiết kế, sản xuất và đóng gói, kiểm thử. Trong đó, Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế về nhân lực. Sự đầu tư của các doanh nghiệp thiết kế chip trên toàn cầu là cơ sở để hình thành những doanh nghiệp thiết kế chip của Việt Nam.

"Chúng ta đã thành công trong khép kín chuỗi giá trị bán dẫn từ thiết kế, sản xuất đến đóng gói, kiểm thử của Việt Nam", Thứ trưởng KH&CN Bùi Hoàng Phương chia sẻ.

Thứ trưởng KH&CN cũng nhấn mạnh vai trò tiên phong của FPT trong việc chủ động kết nối doanh nghiệp để tham gia chuỗi cung ứng vật liệu, linh kiện, trang thiết bị và dịch vụ phụ trợ trong hệ sinh thái bán dẫn.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình nhấn mạnh sự kiện đánh dấu việc hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn thống nhất. Trong đó, FPT đảm nhận các khâu gồm đào tạo, nghiên cứu, sắp tới là kiểm thử và đóng gói thành phẩm.

"FPT sẽ thực hiện vài công đoạn quan trọng để 'khép lại' hệ sinh thái. Ngoài đào tạo, nghiên cứu, thiết kế chip, FPT sẽ đóng gói, kiểm thử và bán. Về cơ bản, chúng ta đã hoàn tất hệ sinh thái", ông Trương Gia Bình cho biết.

Chủ tịch FPT cho rằng đóng gói chip là một trong 3 lĩnh vực mà Việt Nam có tiềm năng đạt vị thế cao. Khi công nghệ bán dẫn ngày càng nhỏ đến cấp độ nm, cần có giải pháp khác để cải thiện hiệu suất chip.

Với hướng đi này, tập đoàn chọn cách tiếp cận AI on edge (AI biên) để giải quyết vấn đề hiệu năng chip trên thiết bị nhỏ gọn.

"FPT mong muốn các sản phẩm từ phòng thí nghiệm có thể đưa lên đồng hồ đeo tay, kính đeo mắt để chúng ta nhìn thấy thế giới, giống như cách mà Google, OpenAI nhìn thế giới", ông Trương Gia Bình nói thêm.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình. Ảnh: Tuấn Anh.

Trong bối cảnh AI bùng nổ, việc tích hợp công nghệ lên chip là một trong những thách thức lớn. Đại diện FPT đặt tham vọng dẫn đầu với dòng chip chuyên dụng mang tên Bonsai AI, tạo ra chip kích thước nhỏ với hiệu năng cao. Yếu tố cuối cùng là phần mềm, lĩnh vực mà Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế.

Chủ tịch FPT chia sẻ kế hoạch tạo ra doanh thu từ nhà máy đóng gói, kiểm thử vào giữa năm nay. Tại buổi ra mắt, FPT và Viettel cũng đã thực hiện ký kết MOU để hợp tác về sản xuất, đóng gói chip.

Bà Nguyễn Thị Bích Yến, chuyên gia cao cấp tại công ty bán dẫn Soitec, cho biết đây là dự án có ý nghĩa quan trọng với ngành công nghệ bán dẫn của Việt Nam.

"Việt Nam không chỉ nói về bán dẫn mà đang hành động. Các doanh nghiệp tiên phong đang thúc đẩy mạnh mẽ bằng các hành động và cam kết thực tế để tạo chuỗi giá trị bán dẫn của Việt Nam.

Từng mảnh ghép quan trọng, vật liệu thiết kế, đóng gói, kiểm thử, sản xuất đến hạ tầng số và nguồn nhân lực đang dần được hoàn thiện", bà Nguyễn Thị Bích Yến nhấn mạnh.