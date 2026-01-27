Facebook VFF bị khóa

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết đang làm việc với nền tảng để khôi phục lại trang.

Ảnh chụp màn hình của fanpage VFF hồi 2024.

Theo thông báo trên website chính thức tối 27/1, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết fanpage VFF đã tạm thời bị khóa quyền truy cập. "Theo thông báo của nhà phát triển nguyên nhân là phát sinh một số vướng mắc trong quá trình xác minh và đối soát bản quyền nội dung số theo cơ chế kiểm duyệt tự động của nền tảng", VFF cho biết.

Phía Liên đoàn chia sẻ rằng đội ngũ quản trị đã chủ động phối hợp và làm việc với Meta (Facebook) để rà soát, xác minh và hoàn tất các thủ tục cần thiết nhằm sớm khôi phục hoạt động của Fanpage trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, họ cũng như gửi hồ sơ, tài liệu chứng minh tính hợp pháp, bản quyền của các nội dung đã đăng tải. Đề nghị Meta xem xét lại cảnh báo từ hệ thống tự động, có thể đã xảy ra nhầm lẫn.

Cách đây không lâu, loạt fanpage triệu người theo dõi tại Việt Nam cũng đồng loạt "bay màu". Sau đó, Meta phải lên tiếng xác nhận đây là lỗi và họ đã tìm cách khôi phục dần cho chủ trang ở Việt Nam.

Cụ thể vào đầu tháng 1, người dùng Facebook tại Việt Nam bất ngờ phát hiện những trang thông tin trên mạng xã hội, nhiều theo dõi như VTV24, VTV3 hay Thế Anh 28 Entertainment biến mất, không thể tìm thấy trên nền tảng. Trang cá nhân của người nổi tiếng như streamer Độ Mixi, ca sĩ Jack cũng gặp tình trạng tương tự.

Phạm vi ảnh hưởng ngày càng rộng, đến cả các tài khoản cá nhân và lĩnh vực khác ngoài tin tức, giải trí. Danh sách fanpage ‘bay màu’ hiện có trang Tuyền Văn Hóa, Beatvn, Top Comment, Thế Giới Showbiz, đều là các tài khoản cập nhật tin tức đa lĩnh vực trên Facebook, có hàng triệu người theo dõi. Những trang dành cho giới trẻ như Diêm Thống Nhất, Lều Báo… cũng không thể truy cập trong ngày 5/1. Ngoài ra, Facebook của đội Saigon Phantoms bộ môn Liên Quân đã biến mất.

Đến khoảng ngày 8/1, hầu hết trang được mở lại. Một số fanpage bị mất ảnh đại diện, mất thêm thời gian để khôi phục.