Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Internet

Facebook VFF bị khóa

  • Thứ ba, 27/1/2026 22:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết đang làm việc với nền tảng để khôi phục lại trang.

Ảnh chụp màn hình của fanpage VFF hồi 2024.

Theo thông báo trên website chính thức tối 27/1, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết fanpage VFF đã tạm thời bị khóa quyền truy cập. "Theo thông báo của nhà phát triển nguyên nhân là phát sinh một số vướng mắc trong quá trình xác minh và đối soát bản quyền nội dung số theo cơ chế kiểm duyệt tự động của nền tảng", VFF cho biết.

Phía Liên đoàn chia sẻ rằng đội ngũ quản trị đã chủ động phối hợp và làm việc với Meta (Facebook) để rà soát, xác minh và hoàn tất các thủ tục cần thiết nhằm sớm khôi phục hoạt động của Fanpage trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, họ cũng như gửi hồ sơ, tài liệu chứng minh tính hợp pháp, bản quyền của các nội dung đã đăng tải. Đề nghị Meta xem xét lại cảnh báo từ hệ thống tự động, có thể đã xảy ra nhầm lẫn.

Cách đây không lâu, loạt fanpage triệu người theo dõi tại Việt Nam cũng đồng loạt "bay màu". Sau đó, Meta phải lên tiếng xác nhận đây là lỗi và họ đã tìm cách khôi phục dần cho chủ trang ở Việt Nam.

Cụ thể vào đầu tháng 1, người dùng Facebook tại Việt Nam bất ngờ phát hiện những trang thông tin trên mạng xã hội, nhiều theo dõi như VTV24, VTV3 hay Thế Anh 28 Entertainment biến mất, không thể tìm thấy trên nền tảng. Trang cá nhân của người nổi tiếng như streamer Độ Mixi, ca sĩ Jack cũng gặp tình trạng tương tự.

Phạm vi ảnh hưởng ngày càng rộng, đến cả các tài khoản cá nhân và lĩnh vực khác ngoài tin tức, giải trí. Danh sách fanpage ‘bay màu’ hiện có trang Tuyền Văn Hóa, Beatvn, Top Comment, Thế Giới Showbiz, đều là các tài khoản cập nhật tin tức đa lĩnh vực trên Facebook, có hàng triệu người theo dõi. Những trang dành cho giới trẻ như Diêm Thống Nhất, Lều Báo… cũng không thể truy cập trong ngày 5/1. Ngoài ra, Facebook của đội Saigon Phantoms bộ môn Liên Quân đã biến mất.

Đến khoảng ngày 8/1, hầu hết trang được mở lại. Một số fanpage bị mất ảnh đại diện, mất thêm thời gian để khôi phục.

Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội

Cuốn sách Vũ trụ kĩ thuật số của giáo sư Kim Sang Kyun đã đi sâu phân tích, mổ xẻ một cách tường tận, những tác động các thiết bị thông minh, thế giới ảo và mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại.

Cách để Wi-Fi tốt hơn

Di chuyển vị trí router, tận dụng cáp Ethernet là những giải pháp có thể cải thiện tốc độ mạng trong gia đình.

06:50 25/1/2026

Hùng Phi

VFF Facebook VFF Tuyền Văn Hóa Tối 27/1 Meta Bay màu Entertainment

  • Facebook

    Facebook

    Facebook là công ty đa quốc gia của Mỹ sở hữu mạng xã hội trực tuyến cùng tên, sáng lập bởi Mark Zuckerberg. Tháng 6/2017, Facebook công bố có hơn 2 tỉ người mỗi tháng dùng sản phẩm mạng xã hội của họ. Ngoài ra, công ty còn mua lại các sản phẩm phổ biến của giới trẻ khác như Instagram (mạng xã hội chia sẻ hình ảnh), Whatsapp (tin nhắn).

    Bạn có biết: Facebook mở đầu là một phiên bản "Hot or Not" (một ứng dụng so sánh sắc đẹp) của Đại học Harvard với tên gọi Facemash.

    • Thời gian thành lập: 04/02/2004
    • Người sáng lập: Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, Chris Hughes
    • Trụ sở chính: Menlo Park, California, Mỹ

Đọc tiếp

Hang TV Nhat cuoi cung o Viet Nam gio ra sao? hinh anh

Hãng TV Nhật cuối cùng ở Việt Nam giờ ra sao?

7 giờ trước 16:24 27/1/2026

0

Sony dần tụt lại về thị phần trong mảng TV tại Việt Nam. Tuy nhiên, mức giá trung bình cao nhất cho thấy người Việt vẫn đánh giá cao giá trị thương hiệu của Sony.

Pin du phong gio da khac hinh anh

Pin dự phòng giờ đã khác

10 giờ trước 13:32 27/1/2026

0

Các nhà sản xuất có xu hướng trang bị màn hình, đế sạc nhanh cho pin dự phòng để tăng giá, dù không phải ai cũng cần những tính năng này.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý