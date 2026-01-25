Cách để Wi-Fi tốt hơn

|
Di chuyển vị trí router. Việc đặt router trong tủ quần áo, giá sách hay sát tường đều có thể ảnh hưởng tín hiệu Wi-Fi. Trên thực tế, vị trí router tối ưu còn phụ thuộc cách bố trí và thiết kế ngôi nhà. Dù vậy, những vị trí nên tránh gồm góc tường, dưới tủ hoặc trong ngăn kéo, tốt nhất là đặt router càng gần trung tâm và càng dễ thấy. Ngoài ra, nên để thiết bị chính như máy chơi game, laptop càng gần router càng tốt. Có thể cân nhắc treo router lên tường nếu xung quanh không có mặt phẳng tốt. Nếu router trang bị ăng-ten, có thể chỉnh hoặc xoay góc, sau đó kiểm tra lại tín hiệu để tìm góc tối ưu. Ảnh: The Verge.
|
Sử dụng cáp Ethernet. Với thiết bị đặt cố định như máy tính để bàn, máy chơi game hay set-top-box, có thể cân nhắc kết nối với router bằng dây Ethernet thay vì Wi-Fi. Đa số router hiện nay đều có cổng Ethernet dự phòng. Với hệ thống Wi-Fi lưới (Wi-Fi mesh), tốc độ giữa các router có thể cải thiện nếu kết nối chúng bằng dây Ethernet. Nhược điểm của giải pháp này là quá trình đi dây, làm gọn dây khá phức tạp, đặc biệt với hệ thống mesh đặt tại nhiều vị trí khác nhau. Ảnh: Bloomberg.
|
Đổi kênh Wi-Fi. Tín hiệu Wi-Fi được chia thành nhiều kênh để giao tiếp với thiết bị, dễ xảy ra tắc nghẽn nếu nhiều router dùng chung kênh. Tùy nhà sản xuất router, người dùng có thể tham khảo hướng dẫn chuyển sang kênh Wi-Fi khác. Những kênh có thể thử gồm 1, 6 và 11 bởi chúng ít bị nhiễu khi có nhiều thiết bị kết nối. Một số ứng dụng như Wifi Analyzer có thể quét các mạng Wi-Fi xung quanh, giúp người dùng tìm ra kênh mạng ít được sử dụng nhất. Ảnh: Ekahau.
|
Tối ưu băng tần Wi-Fi. Băng tần Wi-Fi cũng là thông số cần chú ý. Hầu hết router hiện nay sử dụng công nghệ băng tần kép, có thể phát sóng tần số 2,4 GHz và 5 GHz. Những model mới với chuẩn Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 có thêm băng tần 6 GHz. Nhiều router chỉ phát một tên mạng rồi dùng băng tần tối ưu tùy loại thiết bị. Nếu cho phép, người dùng có thể tách tên mạng theo băng tần để chủ động kết nối thiết bị phù hợp. Ví dụ, băng tần 6 GHz có tốc độ nhanh nhưng phạm vi phủ sóng ngắn nhất, còn 2,4 GHz chậm nhưng vùng phủ sóng xa nhất. Nhiều thiết bị đời cũ, sản phẩm nhà thông minh chỉ hoạt động trên băng tần 2,4 GHz. Ảnh: CenturyLink.
|
Lưu ý khi dùng bộ mở rộng không dây. Đây là những thiết bị nhỏ cắm vào ổ điện, kết nối mạng Wi-Fi hiện có để mở rộng vùng phủ sóng. Nhiều thử nghiệm cho thấy bộ mở rộng Wi-Fi thực sự phát huy tác dụng. Tuy nhiên theo Wired, chúng không còn quá cần thiết khi với mức giá hiện nay, người dùng có nhiều lựa chọn khác để nâng cấp hoặc mở rộng mạng hiện có, đặc biệt nếu dùng hệ thống mesh. Tất nhiên nếu chi phí hạn hẹp hoặc router không hỗ trợ mesh, bộ mở rộng Wi-Fi không dây vẫn là lựa chọn phù hợp. Ảnh: New York Times.
|
Dùng bộ mở rộng qua dây điện. Một giải pháp khác là bộ mở rộng Wi-Fi qua dây điện. Về lý thuyết, tín hiệu kỹ thuật số có thể truyền qua đường điện. Người dùng sẽ cắm dây mạng từ bộ mở rộng thứ nhất vào router, sau đó cắm bộ mở rộng thứ hai vào ổ điện khác trong nhà, giúp mở rộng kết nối mạng tại vị trí khó tiếp cận. Dù tốc độ có thể chậm hơn, đây vẫn là giải pháp đơn giản để mở rộng vùng phủ sóng mạng. Lưu ý cần chọn bộ mở rộng, dây cáp phù hợp để đạt hiệu quả tối ưu. Ảnh: New York Times.
|
Ngắt thiết bị không sử dụng. Nhiều thiết bị kết nối Wi-Fi cùng lúc có thể khiến mạng chậm hơn. Do đó, nên loại bỏ bớt thiết bị vào Wi-Fi bằng cách cắm dây Ethernet nếu có thể, đồng thời ngắt kết nối thiết bị không dùng hoặc sử dụng ít. Một số router còn hỗ trợ ưu tiên thiết bị hoặc dịch vụ cụ thể. Người dùng có thể bật tùy chọn này để ưu tiên tốc độ cho những tác vụ cần nhiều tài nguyên như chơi game, xem phim. Ảnh: New York Times.
|
Kiểm tra máy tính. Nếu Internet trên máy tính chậm còn thiết bị khác vẫn bình thường, hãy kiểm tra xem có ứng dụng đang chạy ngầm, hoặc tự động cập nhật gây tốn tài nguyên mạng hay không. Lựa chọn khác là nâng cấp card mạng cho máy tính, chọn loại hỗ trợ ăng-ten hoặc tương thích chuẩn Wi-Fi mới, giúp dễ dàng tùy chỉnh và cải thiện tốc độ. Ảnh: Tom's Hardware.
|
Đừng khởi động lại router vô tội vạ. Trả lời Wired, Sandeep Harpalani, Phó chủ tịch quản lý sản phẩm tại công ty thiết bị mạng Netgear, không khuyến khích người dùng khởi động lại router thường xuyên, trừ khi gặp sự cố kết nối hoặc mạng chậm do nhiễu tần số. Nếu gặp vấn đề tốc độ với router 2,4 GHz, khởi động lại có thể hữu ích bởi thiết bị sẽ chọn kênh ít nhiễu nhất. Trong khi đó, router băng tần 5 GHz có thể tự chọn kênh mà không cần khởi động lại thường xuyên. Ảnh: CNET.
|
Nâng cấp router. Nếu đã thử toàn bộ giải pháp nhưng tốc độ không cải thiện, người dùng nên cân nhắc nâng cấp router với công nghệ mới, vùng phủ sóng rộng hơn. Tùy kích thước và thiết kế ngôi nhà, có thể chọn router nhiều ăng-ten để chủ động điều hướng tín hiệu, hoặc các hệ thống mesh cho nhà rộng và nhiều tầng. Liên hệ nhà mạng cũng là giải pháp đáng cân nhắc nếu mạng chậm trong thời gian dài. Ảnh: Wired.
Những nhà khoa học tiên phong
"Những nhà khoa học tiên phong" là một cuốn sách thú vị về lịch sử của những phát minh nổi tiếng. Để có được những đóng góp vĩ đại cho nhân loại, các nhà khoa học nổi tiếng đã làm việc với lòng say mê và tinh thần học hỏi không ngừng.