Cách để Wi-Fi tốt hơn

Di chuyển vị trí router. Việc đặt router trong tủ quần áo, giá sách hay sát tường đều có thể ảnh hưởng tín hiệu Wi-Fi. Trên thực tế, vị trí router tối ưu còn phụ thuộc cách bố trí và thiết kế ngôi nhà. Dù vậy, những vị trí nên tránh gồm góc tường, dưới tủ hoặc trong ngăn kéo, tốt nhất là đặt router càng gần trung tâm và càng dễ thấy. Ngoài ra, nên để thiết bị chính như máy chơi game, laptop càng gần router càng tốt. Có thể cân nhắc treo router lên tường nếu xung quanh không có mặt phẳng tốt. Nếu router trang bị ăng-ten, có thể chỉnh hoặc xoay góc, sau đó kiểm tra lại tín hiệu để tìm góc tối ưu. Ảnh: The Verge.