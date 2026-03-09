Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ eSports

Gần 10 triệu đồng để xem LCK ở Việt Nam

  • Thứ hai, 9/3/2026 08:50 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Sự kiện LCK Roadshow đầu tiên tại Hà Nội đang đối mặt với làn sóng phản đối vì mức giá cao so với tiêu chuẩn ngành.

Đội hình DRX vô địch năm 2022, hiện không còn ai.

Sự kiện 2026 LCK Team Roadshow - DRX HOMEFRONT dự kiến diễn ra từ ngày 8-10/5 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Đây là cột mốc lịch sử khi lần đầu trận đấu thuộc vòng bảng của giải Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc (LCK) được tổ chức bên ngoài nước này, với sự góp mặt của các đội tuyển danh tiếng như DRX, Gen.G và Hanwha Life Esports.

Tuy nhiên, giá vé của sự kiện tạo ra làn sóng tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ eSports ở Việt Nam.

DRX anh 1DRX anh 2

Giá hạng vé lẻ (trái) và các gói combo theo ngày (phải). Ảnh: DRX, LCK Việt Nam.

Vấn đề lớn nhất nằm ở mức giá vé cao so với mặt bằng chung các sự kiện eSports trong khu vực. Theo sơ đồ công bố, vé lẻ thấp nhất (hạng B) là 1,5 triệu đồng để xem một trận đấu, trong khi hạng VIP lên tới 4,5 triệu đồng.

Đặc biệt, các gói combo như "Esports Package" có giá 6,5 triệu đồng và "All Day Package" chạm mốc 9,5 triệu đồng để xem đủ 3 ngày. Nhiều người hâm mộ cho rằng mức này quá cao, không phù hợp với đối tượng khán giả chính là học sinh, sinh viên.

Trên các nền tảng mạng xã hội, làn sóng tranh cãi xuất hiện sau khi BTC công bố biểu giá. Nhiều người thẳng thắn so sánh mức giá này với vé xem concert của các ngôi sao toàn cầu.

“4,5 triệu cho một trận BO3. Nhưng với phong độ hiện tại chắc tầm 1h30 phút là xong”, một khán giả bất bình chia sẻ. Nhận xét nhận được nhiều đồng tình khi DRX hiện có phong độ không cao, khó tạo ra bất ngờ trước hai đối thủ Gen.G và HLE.

Bên cạnh giá vé, quy trình làm việc của ban tổ chức (BTC) cũng bị phản ứng vì thiếu rõ ràng. Thông báo mở bán vé vào ngày 9/3, nhưng sơ đồ chỗ ngồi, giá tiền và quyền lợi đi kèm chỉ được tung ra vài giờ trước đó.

NVIDIA từng được cứu bởi cộng đồng game thủ

Ngay cả khi giá cổ phiếu rơi xuống đáy, NVIDIA vẫn xuất xưởng những con chip silicon phức tạp nhất từng được chế tạo. Những con chip này kết hợp sự bùng nổ của internet băng thông rộng tại gia và sự phát triển của máy tính đa phương tiện gia đình đã mở ra điều mà một số nhà phê bình sau này gọi là Thời kỳ Hoàng kim của game PC.

Cuốn sách NVIDIA - Cỗ máy tư duy vĩ đại thuật lại câu chuyện đầy lôi cuốn của Jensen Huang và NVIDIA và cách ông dẫn dắt công ty trở thành một đế chế công nghệ.

Giải LMHT bị chê nhỏ 'như cái đám cưới’

Giải đấu Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) quốc tế đầu tiên trong năm tổ chức ở Sao Paulo, Brazil gây thất vọng khi chỉ có 140 chỗ ngồi.

14:35 4/3/2026

Đội LMHT Việt Nam vô địch châu Á

Team Secret Whales (TSW) từ khu vực Việt Nam chính thức vô địch vòng loại 1 của giải vô địch LMHT châu Á Thái Bình Dương sau khi đả bại đại diện từ đảo Đài Loan.

15:49 1/3/2026

Nhà vua LMHT Trung Quốc giải thể

Từng là biểu tượng của khu vực LPL với nhiều danh hiệu lớn nhỏ, sự ra đi của Royal Never Give Up (RNG) để lại niềm tiếc nuối sâu sắc cho người hâm mộ.

14:22 9/1/2026

Việt Anh

DRX Hà Nội DRX LCK BO3 Hanwha Life Esports ESports Gen.G Team Roadshow LMHT Liên Minh Huyền Thoại

    Đọc tiếp

    Bi an 'thac mau' o Nam Cuc dan he lo hinh anh

    Bí ẩn 'thác máu' ở Nam Cực dần hé lộ

    3 giờ trước 06:49 9/3/2026

    0

    Nghiên cứu mới cho thấy áp lực từ sông băng có thể khiến nước mặn giàu sắt phun lên bề mặt, tạo nên màu đỏ đặc trưng của thác máu ở Nam Cực.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý