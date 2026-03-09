Gần 10 triệu đồng để xem LCK ở Việt Nam

Sự kiện LCK Roadshow đầu tiên tại Hà Nội đang đối mặt với làn sóng phản đối vì mức giá cao so với tiêu chuẩn ngành.

Đội hình DRX vô địch năm 2022, hiện không còn ai.

Sự kiện 2026 LCK Team Roadshow - DRX HOMEFRONT dự kiến diễn ra từ ngày 8-10/5 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Đây là cột mốc lịch sử khi lần đầu trận đấu thuộc vòng bảng của giải Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc (LCK) được tổ chức bên ngoài nước này, với sự góp mặt của các đội tuyển danh tiếng như DRX, Gen.G và Hanwha Life Esports.

Tuy nhiên, giá vé của sự kiện tạo ra làn sóng tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ eSports ở Việt Nam.

Giá hạng vé lẻ (trái) và các gói combo theo ngày (phải). Ảnh: DRX, LCK Việt Nam.

Vấn đề lớn nhất nằm ở mức giá vé cao so với mặt bằng chung các sự kiện eSports trong khu vực. Theo sơ đồ công bố, vé lẻ thấp nhất (hạng B) là 1,5 triệu đồng để xem một trận đấu, trong khi hạng VIP lên tới 4,5 triệu đồng.

Đặc biệt, các gói combo như "Esports Package" có giá 6,5 triệu đồng và "All Day Package" chạm mốc 9,5 triệu đồng để xem đủ 3 ngày. Nhiều người hâm mộ cho rằng mức này quá cao, không phù hợp với đối tượng khán giả chính là học sinh, sinh viên.

Trên các nền tảng mạng xã hội, làn sóng tranh cãi xuất hiện sau khi BTC công bố biểu giá. Nhiều người thẳng thắn so sánh mức giá này với vé xem concert của các ngôi sao toàn cầu.

“4,5 triệu cho một trận BO3. Nhưng với phong độ hiện tại chắc tầm 1h30 phút là xong”, một khán giả bất bình chia sẻ. Nhận xét nhận được nhiều đồng tình khi DRX hiện có phong độ không cao, khó tạo ra bất ngờ trước hai đối thủ Gen.G và HLE.

Bên cạnh giá vé, quy trình làm việc của ban tổ chức (BTC) cũng bị phản ứng vì thiếu rõ ràng. Thông báo mở bán vé vào ngày 9/3, nhưng sơ đồ chỗ ngồi, giá tiền và quyền lợi đi kèm chỉ được tung ra vài giờ trước đó.