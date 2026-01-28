Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
iPhone 16 Pro Max tăng giá bất thường

  • Thứ tư, 28/1/2026 15:08 (GMT+7)
Dòng iPhone 16 Pro Max vẫn được kinh doanh tại Việt Nam dù Apple đã khai tử. Tuy nhiên, sản phẩm lại ngược dòng tăng giá so với trước.

Mẫu iPhone 16 Pro Max. Ảnh: PA.

iPhone 16 series được bán tại Việt Nam từ tháng 9/2024, đến nay đã hơn một năm. Sau khi dòng 17 trình làng, mẫu iPhone 16 Pro/Pro Max bị hãng “khai tử”, không còn công khai trên website chính thức. Trong khi đó hai chiếc cơ bản gồm 16 và 16 Plus vẫn được bán tiếp.

Trên kệ hàng các đại lý chính hãng ở Việt Nam, những thiết bị Pro/Pro Max cũ vẫn còn. Tuy nhiên, chúng lại bất ngờ tăng giá so với trước. Đây là diễn biến bất thường khi điện thoại thường có xu hướng mất giá theo thời gian. Mặt khác, dòng máy đã có phiên bản kế nhiệm, khiến model đó trở nên lỗi thời.

Cụ thể, iPhone 16 Pro Max, bộ nhớ mặc định 256 GB hiện được các đại lý niêm yết ở mốc 33 triệu đồng, giảm 2 triệu với khi mới được trình làng tại Việt Nam. So cùng “đáy” hồi giữa năm 2025, sản phẩm đã tăng 2-3 triệu đồng. Trên các sàn TMĐT trong các chiến dịch khuyến mãi ngày đôi, model nói trên cũng được bán ở mốc 29-31 triệu đồng. Từng có thời điểm iPhone 16 Pro Max trên Shopee, TikTok Shop giá 27-28 triệu đồng trong năm 2025.

iPhone anh 1

iPhone 16 Pro Max tăng giá, một số bản màu đã hết hàng. Ảnh: MWG.

Tình trạng tương tự xảy ra với iPhone 16 Pro, sản phẩm hiện được các hệ thống bán với giá 27 triệu đồng, tăng khoảng 2 triệu so với vài tháng trước. Trong khi đó các sàn TMĐT không còn kinh doanh sản phẩm này.

Theo các đơn vị phân phối trong nước, nhà bán lẻ không còn áp lực doanh số với hai chiếc máy nêu trên. Do vậy, không có nhiều khác biệt ở mức giá giữa các đại lý. Trước đó, những hệ thống này phải cạnh tranh để đẩy tồn kho, tăng tỷ lệ kích hoạt để được nhập thêm hàng mới.

Ngoài ra, giá nhập của sản phẩm iPhone cũng tăng do biến động tỷ giá. Đa phần đồ điện tử được giao dịch bằng USD. Do vậy, các thay đổi tỷ giá thường phản ánh trực tiếp lên mức người dùng phải trả.

Mặt khác, iPhone 16 Pro/Pro Max không chịu áp lực từ sản phẩm kế nhiệm. Mẫu 17 Pro/Pro Max mới trình làng có giá niêm yết đắt hơn 3-5 triệu đồng. Do vậy, những chiếc iPhone cũ vẫn đang giữ giá.

Ở phía ngược lại, iPhone Air mới ra mắt lại giảm sâu. Hồi tháng 9/2025, model có giá niêm yết 32 triệu đồng. Tuy không cháy hàng tại Việt Nam như model Pro/Pro Max, thiết bị vẫn duy trì sức mua ổn định trong giai đoạn đầu mở bán. Chiếc máy này vẫn duy trì giá bán lẻ ở mốc 31-32 triệu đồng đến tháng 11/2025. Các đại lý nhỏ chủ yếu giảm 500.000-1 triệu đồng cho những bản màu kén khách.

Tuy nhiên gần đây, thiết bị được điều chỉnh giảm sâu trên các sàn TMĐT. Cụ thể, shop tự vận hành bán đồ Apple của Shopee có thời điểm bán sản phẩm nói trên ở mức 23 triệu đồng cho bộ nhớ 256 GB. Con số này tương đương mức giảm gần 9 triệu đồng chỉ sau 4 tháng ra mắt.

Giải mã bí ẩn Thung lũng Silicon

Cuốn sách giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Thung lũng Silicon qua cái nhìn của người trong cuộc, đồng thời đưa ra những lời khuyên để giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp đi đúng hướng.

FPT công bố nhà máy kiểm thử, đóng góp chip tiên tiến

Sau nhà máy sản xuất chip của Viettel, đến lượt FPT thành lập nhà máy kiểm thử, đóng gói bán dẫn tiên tiến trong nước.

5 giờ trước

Lộ ngày ra mắt của chiếc MacBook Pro mạnh nhất lịch sử

Chiếc MacBook Pro chạy chip M6 – phiên bản kỷ niệm 20 năm dòng có thể ra mắt sớm hơn dự kiến ngay trong tháng 10/2026.

5 giờ trước

Chờ đợi gì trên Galaxy S26

Samsung dự kiến tổ chức sự kiện ra mắt Galaxy S26 vào tháng 2, tập trung cải tiến phần cứng và camera.

9 giờ trước

Hùng Phi

    Leica hoi sinh trong thoi dai iPhone hinh anh

    Leica hồi sinh trong thời đại iPhone

    10 giờ trước 06:45 28/1/2026

    0

    Từng suýt phá sản vì chậm chuyển đổi số, Leica đang tìm cách kết hợp di sản hơn 100 năm với công nghệ hiện đại để tồn tại trong kỷ nguyên iPhone.

    Facebook VFF bi khoa hinh anh

    Facebook VFF bị khóa

    18 giờ trước 22:07 27/1/2026

    0

    Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết đang làm việc với nền tảng để khôi phục lại trang.

