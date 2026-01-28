iPhone 16 Pro Max tăng giá bất thường

Dòng iPhone 16 Pro Max vẫn được kinh doanh tại Việt Nam dù Apple đã khai tử. Tuy nhiên, sản phẩm lại ngược dòng tăng giá so với trước.

Mẫu iPhone 16 Pro Max. Ảnh: PA.

iPhone 16 series được bán tại Việt Nam từ tháng 9/2024, đến nay đã hơn một năm. Sau khi dòng 17 trình làng, mẫu iPhone 16 Pro/Pro Max bị hãng “khai tử”, không còn công khai trên website chính thức. Trong khi đó hai chiếc cơ bản gồm 16 và 16 Plus vẫn được bán tiếp.

Trên kệ hàng các đại lý chính hãng ở Việt Nam, những thiết bị Pro/Pro Max cũ vẫn còn. Tuy nhiên, chúng lại bất ngờ tăng giá so với trước. Đây là diễn biến bất thường khi điện thoại thường có xu hướng mất giá theo thời gian. Mặt khác, dòng máy đã có phiên bản kế nhiệm, khiến model đó trở nên lỗi thời.

Cụ thể, iPhone 16 Pro Max, bộ nhớ mặc định 256 GB hiện được các đại lý niêm yết ở mốc 33 triệu đồng, giảm 2 triệu với khi mới được trình làng tại Việt Nam. So cùng “đáy” hồi giữa năm 2025, sản phẩm đã tăng 2-3 triệu đồng. Trên các sàn TMĐT trong các chiến dịch khuyến mãi ngày đôi, model nói trên cũng được bán ở mốc 29-31 triệu đồng. Từng có thời điểm iPhone 16 Pro Max trên Shopee, TikTok Shop giá 27-28 triệu đồng trong năm 2025.

iPhone 16 Pro Max tăng giá, một số bản màu đã hết hàng. Ảnh: MWG.

Tình trạng tương tự xảy ra với iPhone 16 Pro, sản phẩm hiện được các hệ thống bán với giá 27 triệu đồng, tăng khoảng 2 triệu so với vài tháng trước. Trong khi đó các sàn TMĐT không còn kinh doanh sản phẩm này.

Theo các đơn vị phân phối trong nước, nhà bán lẻ không còn áp lực doanh số với hai chiếc máy nêu trên. Do vậy, không có nhiều khác biệt ở mức giá giữa các đại lý. Trước đó, những hệ thống này phải cạnh tranh để đẩy tồn kho, tăng tỷ lệ kích hoạt để được nhập thêm hàng mới.

Ngoài ra, giá nhập của sản phẩm iPhone cũng tăng do biến động tỷ giá. Đa phần đồ điện tử được giao dịch bằng USD. Do vậy, các thay đổi tỷ giá thường phản ánh trực tiếp lên mức người dùng phải trả.

Mặt khác, iPhone 16 Pro/Pro Max không chịu áp lực từ sản phẩm kế nhiệm. Mẫu 17 Pro/Pro Max mới trình làng có giá niêm yết đắt hơn 3-5 triệu đồng. Do vậy, những chiếc iPhone cũ vẫn đang giữ giá.

Ở phía ngược lại, iPhone Air mới ra mắt lại giảm sâu. Hồi tháng 9/2025, model có giá niêm yết 32 triệu đồng. Tuy không cháy hàng tại Việt Nam như model Pro/Pro Max, thiết bị vẫn duy trì sức mua ổn định trong giai đoạn đầu mở bán. Chiếc máy này vẫn duy trì giá bán lẻ ở mốc 31-32 triệu đồng đến tháng 11/2025. Các đại lý nhỏ chủ yếu giảm 500.000-1 triệu đồng cho những bản màu kén khách.

Tuy nhiên gần đây, thiết bị được điều chỉnh giảm sâu trên các sàn TMĐT. Cụ thể, shop tự vận hành bán đồ Apple của Shopee có thời điểm bán sản phẩm nói trên ở mức 23 triệu đồng cho bộ nhớ 256 GB. Con số này tương đương mức giảm gần 9 triệu đồng chỉ sau 4 tháng ra mắt.