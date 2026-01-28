Lộ ngày ra mắt của chiếc MacBook Pro mạnh nhất lịch sử

Chiếc MacBook Pro chạy chip M6 – phiên bản kỷ niệm 20 năm dòng có thể ra mắt sớm hơn dự kiến ngay trong tháng 10/2026.

Dự kiến sẽ có tới hai phiên bản MacBook Pro chạy chip M5 và M6 cùng ra mắt trong năm 2026. Ảnh: LaptopMedia.

Trong bản tin Power On mới nhất, ký giả Mark Gurman của Bloomberg đã tiết lộ hàng loạt sản phẩm của dòng máy Mac đang chuẩn bị "lên kệ".

Cụ thể, theo Gurman, Apple hiện đã có một danh sách các sản phẩm ở trạng thái "sẵn sàng lên kệ", bao gồm MacBook Pro (phiên bản dùng chip M5 Pro và M5 Max), MacBook Air (dùng chip M5), Mac Studio (chip M5 Max).

Dù không đưa ra ngày ra mắt cụ thể, nhưng thuật ngữ "đầu năm 2026" có thể được ngầm hiểu là ngay trong quý I/2026.

Tuy nhiên, điểm gây sốc nhất trong báo cáo của Gurman không nằm ở M5, mà là thế hệ kế tiếp dùng chip M6. Theo đó, chiếc MacBook Pro chạy chip M6, phiên bản kỷ niệm 20 năm của dòng máy này, có thể ra mắt sớm hơn dự kiến rất nhiều.

Trước đó, các báo cáo từng lo ngại bản nâng cấp cấu hình này sẽ bị lùi sang đầu năm 2027. Tuy nhiên, hiện tại theo nguồn tin mới nhất, tháng 10/2026 đã được đưa vào lịch trình ra mắt MacBook Pro chạy chip M6.

MacBook Pro hiện ở thế hệ chip M4. Nếu tin đồn chính xác, chỉ trong năm nay, người dùng của Apple sẽ có tới hai sự lựa chọn nâng cấp dòng máy Mac.

Kể từ dòng MacBook Pro dùng chip M3, Apple đã duy trì chu kỳ ra mắt MacBook Pro vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm. Việc đẩy nhanh tiến độ cho thấy Táo khuyết đang rất quyết tâm làm mới dòng sản phẩm chủ lực của mình ngay trong năm kỷ niệm của dòng máy này.