Tết Võ Lâm 2026 - Long Mã tương phùng, khai mở kỷ nguyên giang hồ mới

Trong không khí năm mới, TVC Tết Võ Lâm 2026 ra mắt như lời khai xuân của cộng đồng Võ Lâm Truyền Kỳ - Kiếm Thế, đánh dấu một kỷ nguyên phát triển mới.

Với hình ảnh được đầu tư chỉn chu và thông điệp mạch lạc, TVC Tết Võ Lâm 2026 không chỉ là lời tri ân gửi đến cộng đồng, mà còn là lời mời gọi trang trọng: Vó ngựa đã mở hội, dòng chảy đã hợp lưu, giang hồ sẵn sàng chào đón một năm mới đầy khí thế.

Thanh Long thức tỉnh, khơi dòng chảy Võ Lâm

TVC mở đầu bằng khung cảnh giang sơn nguyên sơ, tĩnh lặng như đang chờ được đánh thức. Trong không gian ấy, Thanh Long xuất hiện như biểu trưng cho long mạch giang hồ và dòng chảy Võ Lâm đã bền bỉ tồn tại suốt hơn hai thập kỷ. Hình tượng Thanh Long không chỉ gợi nhắc hành trình bôn tẩu, dựng xây giang hồ của nhiều thế hệ game thủ, mà còn khẳng định dòng chảy ấy vẫn đang tiếp diễn, liên tục vận động và tích tụ nội lực.

Thanh Long - biểu tượng huyền thoại gắn liền với lịch sử hơn hai thập kỷ của Võ Lâm Truyền Kỳ. Ảnh chụp từ video.

Khi Thanh Long chuyển mình, Thần Mã xuất hiện, vó ngựa vang lên như nhịp trống khai thiên. Sự hội tụ giữa Thanh Long và Thần Mã mang ý nghĩa đặc biệt: Báo hiệu một cuộc chuyển giao kỷ nguyên, nơi dòng game Võ Lâm Truyền Kỳ - Kiếm Thế bước vào giai đoạn phát triển mới, tân tiến và quy mô hơn, nhưng vẫn được xây dựng trên nền móng cộng đồng và giá trị đã được hun đúc suốt hơn 20 năm.

Thần Mã thức tỉnh thay cho lời khẳng định giang hồ vẫn đang tiếp nối. Ảnh chụp từ video.

Bang hội gắn kết, vun đắp cộng đồng bền vững

Xuyên suốt TVC, sự xuất hiện của các NPC quen thuộc như Đại Hiệp, Sơ Tâm, Chân Nhi, Chỉ Nạp, Thu Lâm đóng vai trò như những “chứng nhân” gắn liền với từng giai đoạn phát triển của Võ Lâm Truyền Kỳ. Các nhân vật không xuất hiện đơn lẻ mà luôn song hành, gợi nhắc tinh thần bang hội và tình nghĩa giang hồ - giá trị đã trở thành bản sắc xuyên suốt của cộng đồng Võ Lâm.

Đại Hiệp hội ngộ cùng Chân Nhi, gợi nhớ dòng chảy ký ức của nhiều thế hệ game thủ. Ảnh chụp từ video.

Hành trình hội ngộ của các nhân vật cũng chính là dòng thời gian phát triển của Võ Lâm Truyền Kỳ - Kiếm Thế. Đại Hiệp và Sơ Tâm đại diện cho thời kỳ PC từ năm 2005 - nền móng đầu tiên của giang hồ. Chân Nhi đánh dấu giai đoạn chuyển giao sang mobile với Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile. Chỉ Nạp và Thu Lâm lần lượt xuất hiện, đại diện cho quá trình mở rộng quy mô và thế hệ kế tiếp cùng Võ Lâm Truyền Kỳ Max và Kiếm Thế Origin. Tất cả tạo thành một dòng chảy liền mạch, nơi các thế hệ, nền tảng và thời kỳ phát triển cùng hội tụ trong một thế giới Võ Lâm thống nhất.

Hình ảnh các nhân vật song hành đại diện cho sự kết nối liền mạch trong dòng chảy Võ Lâm. Ảnh chụp từ video.

Song hành cùng lịch sử ấy là triết lý ngũ hành tương sinh đặc trưng của dòng game được lồng ghép như lời nhấn mạnh về sự hòa hợp vạn vật: Khác biệt nhưng bổ trợ, cạnh tranh nhưng cùng tồn tại. Bên cạnh long mạch - “xương sống” dựng xây cơ đồ Võ Lâm, chính văn hóa cộng đồng là “da thịt”, nguồn năng lượng bồi đắp để giang hồ luôn vận động và phát triển bền bỉ.

Khi vó ngựa khai lối, dòng chảy hợp lưu và hình tượng Long Mã tương phùng xuất hiện giữa không khí Tết rộn ràng, TVC Tết Võ Lâm 2026 khép lại bằng thông điệp: Giang hồ chính thức khai xuân, khai vận và định thế cho một kỷ nguyên mới. Đó là lời cam kết cho hành trình tiếp nối rực rỡ, hiện đại hơn, nhưng vẫn đặt cộng đồng làm trung tâm của mọi chuyển động.

Giang hồ chính thức khai xuân, mở lối cho kỷ nguyên mới bừng cháy. Ảnh chụp từ video.

Xem trọn vẹn TVC Tết Võ Lâm 2026 và tham gia chuỗi sự kiện Tết để cùng chiến hữu tái xuất, mở hội đầu năm và tiếp tục viết tiếp hành trình Võ Lâm của riêng bạn. Thông tin chi tiết của chuỗi sự kiện Tết được cập nhật tại: https://vltk.vnggames.com/tet-2026