Hãng TV Nhật cuối cùng ở Việt Nam giờ ra sao?

Sony dần tụt lại về thị phần trong mảng TV tại Việt Nam. Tuy nhiên, mức giá trung bình cao nhất cho thấy người Việt vẫn đánh giá cao giá trị thương hiệu của Sony.

Mẫu Bravia 5 của Sony.

Thông tin Sony tách mảng TV khỏi tập đoàn, lập liên doanh sản xuất mà TCL chiếm 51% khiến nhiều người dùng tại Việt Nam bất ngờ. Không còn duy trì vị thế toàn cầu, hãng Nhật Bản vẫn có nhận diện tốt và thuộc nhóm nhà sản xuất có thị phần lớn tại Việt Nam.

Tuy nhiên, sức cạnh tranh của công ty này ở trong nước cũng có dấu hiệu suy yếu trước sự cạnh tranh của các đối thủ và thay đổi thói quen của người tiêu dùng. Từ việc ở nhóm dẫn đầu, Sony giảm dần thị phần, rơi xuống phần giữa bảng xếp hạng. Đổi lại, ưu thế của công ty này nằm ở việc bán được nhiều TV đắt tiền, giá trung bình cao hơn các đối thủ.

Sụt giảm doanh số

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu, thị phần TV Sony tại Việt Nam, tính theo doanh số, hiện đứng hạng 4. Họ đứng dưới Samsung, LG, TCL. Đây là năm thứ 2 liên tiếp chứng kiến công ty tụt hạng. Từ hạng 2 Việt Nam vào năm 2023, họ mất vị trí xếp sau Samsung vào tay LG ở năm 2024. Đến 2025, họ một lần nữa tụt hạng, đứng dưới TCL.

Báo cáo cho thấy Sony bán được hơn 200.000 TV tại Việt Nam trong năm 2025. Con số này thấp hơn cùng kỳ 2024 khoảng 90.000 đơn vị. Về mặt doanh thu, hãng này cũng đánh rơi khoảng 1.000 tỷ đồng .

Bên trong một cửa hàng TV tại Nhật Bản. Ảnh: Bloomberg.

Tuy nhiên xét riêng về số tiền thu về, Sony vẫn thuộc nhóm 3 nhà sản xuất lớn nhất tại Việt Nam, cùng hai công ty Hàn Quốc và vượt khá xa nhóm đối thủ Trung Quốc. Điều này cho hãng Nhật Bản vẫn có ưu thế lớn ở phân khúc cao cấp. Dù bán được ít TV hơn, Sony vẫn thu về số tiền cao hơn khoảng 20% so với TCL tại Việt Nam.

Sony vẫn là hãng bán được TV cao cấp tốt nhất ở Việt Nam, nếu quy đổi về mặt giá trị. Cụ thể, giá trung bình của sản phẩm từ công ty này vào khoảng trên 15 triệu đồng, tách biệt với phần còn lại. Con số này cũng cao hơn năm 2024 khoảng 6%, bất chấp hãng bán được ít TV hơn.

Hai công ty Hàn Quốc xếp sau, với giá trung bình mỗi sản phẩm khoảng 12-13 triệu đồng. Trong khi đó nhóm hãng Trung Quốc chỉ loanh quanh 4-7 triệu đồng. Con số này chỉ bằng 30-50% các công ty lớn, có uy tín trong nước.

Bước đi chiến lược

Các báo cáo toàn cầu cho thấy Sony hiện xếp hạng 10, xếp sau nhiều thương hiệu Trung Quốc về doanh số. Tuy nhiên số liệu tại riêng Việt Nam phần nào cho thấy hãng này vẫn còn sức cạnh tranh ở phân khúc cao cấp tại các thị trường mà công ty Nhật Bản có mức độ nhận diện cao. Đây cũng là điều những nhà sản xuất Trung Quốc, vốn dùng lợi thế giá để cạnh tranh đang thiếu.

Sony vừa thông báo kế hoạch tách mảng kinh doanh thiết bị giải trí gia đình (bao gồm TV), thành lập liên doanh cùng TCL. Theo biên bản ghi nhớ (MOU), TCL giữ 51% cổ phần và Sony nắm 49% trong liên doanh mới.

Liên doanh Sony - TCL giúp giải quyết vấn đề của cả hai thương hiệu.

Quyết định trên cho thấy sự thay đổi chiến lược của Sony và TCL, trong bối cảnh thị trường TV chứng kiến nhiều biến động. Theo giới phân tích quốc tế, điều này hứa hẹn mang đến lợi ích cho cả 2 phía, tăng sức ép cạnh tranh lên đối thủ.

Trả lời Tri Thức - Znews, ông Yoshio Tamura, Phó chủ tịch Nghiên cứu tại Counterpoint Research, cho rằng thỏa thuận có thể giúp TCL tăng cường hiện diện trong phân khúc TV cao cấp.

"TCL đang nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần. Nếu xu hướng tiếp tục, TCL có cơ hội trở thành hãng TV dẫn đầu về lượng xuất xưởng trong năm tới", ông Tamura nhấn mạnh.

Theo nhà phân tích Yoshio Tamura, thỏa thuận tạo cơ hội để Sony giúp TCL giải quyết khoảng trống định vị thương hiệu và uy tín trong phân khúc TV cao cấp. Tất nhiên, Sony cũng có thể tận dụng những lợi thế của TCL.

"Về phía Sony, sức hút rõ ràng nằm ở lợi thế chuỗi cung ứng, bên cạnh hệ sinh thái LCD của TCL bao gồm Mini LED. Đây là một trong những hệ sinh thái mạnh nhất toàn cầu", ông Tamura nói với Tri Thức - Znews.

Đại diện từ Counterpoint Research cho rằng thỏa thuận giữa Sony và TCL còn tạo ra áp lực cạnh tranh lớn lên Samsung và LG, đặc biệt ở phân khúc TV cao cấp.