Chờ đợi gì trên Galaxy S26

Dòng Samsung Galaxy S25. Ảnh: Engadget.

Sau khởi đầu tại triển lãm điện tử CES 2026, Samsung dự kiến tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked đầu tiên trong năm vào tháng 2. Tại đây, công ty Hàn Quốc dự kiến trình làng dòng Galaxy S26, bên cạnh một số sản phẩm khác.

So với những năm trước, sự kiện năm nay tổ chức trễ hơn (tháng 2 thay vì tháng 1). Tin đồn cho rằng những điều chỉnh trong chiến lược sản phẩm buộc Samsung lùi ngày ra mắt. Theo chuyên gia rò rỉ (leaker) Evan Blass, sự kiện lần này có thể diễn ra vào ngày 25/2.

Dựa trên tin đồn, Galaxy S26 dự kiến không thay đổi nhiều so với bản tiền nhiệm. Samsung vẫn tập trung nâng cấp hiệu năng với chip xử lý, màn hình và camera tốt hơn. Tuy vậy, giá bán sản phẩm trong bối cảnh hiện nay vẫn là dấu hỏi lớn.

Nâng cấp nổi bật trên Galaxy S26

Theo Engadget, Samsung nhiều khả năng duy trì hướng đi an toàn trên Galaxy S26, ra mắt 3 phiên bản gồm S26 tiêu chuẩn, S26+ và S26 Ultra.

Ảnh rò rỉ cho thấy thiết kế sản phẩm không có nhiều thay đổi so với Galaxy S25 với mặt trước phẳng, cạnh bo tròn và cụm camera xếp dọc trên mặt lưng, được bao quanh bởi phần lồi dạng viên thuốc.

Về phần cứng, dòng Galaxy S26 dự kiến trang bị chip xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất của Qualcomm. Dù vậy, trang tin Yonhap (Hàn Quốc) cho biết máy có thể dùng chip Exynos 2600 tại một số thị trường, chiến lược từng được Samsung áp dụng trước đây.

Khác biệt đáng chú ý giữa Galaxy S26 và S25 có thể đến từ màn hình. Theo bảng thông số do leaker Ice Universe chia sẻ, kích thước màn hình trên máy dự kiến tăng từ 6,2 lên 6,3 inch, vẫn giữ độ phân giải Full HD+, dung lượng pin cũng có thể tăng lên 4.300 mAh.

Ảnh dựng của các phiên bản Galaxy S26 dựa trên tin đồn. Ảnh: Smartprix.

Samsung được cho giữ nguyên thông số camera trên Galaxy S26 với camera chính 50 MP, camera góc siêu rộng 12 MP và camera telephoto 10 MP, bên cạnh camera selfie 12 MP.

Về giá bán, Galaxy S26 dự kiến giữ nguyên mức khởi điểm 800 USD , dù một số tin đồn cho rằng thiết bị có thể tăng giá ít nhất tại Hàn Quốc, trong khoảng 30- 50 USD . Lý do đến từ tình trạng khan hiếm chip nhớ khiến giá linh kiện tăng vọt.

Với Galaxy S26+, những nâng cấp thậm chí nhỏ hơn. Ngoài chip Snapdragon mới, thiết bị nhiều khả năng vẫn dùng màn hình 6,7 inch Full HD+, pin 4.900 mAh, RAM 12 GB, thông số camera tương tự S26 tiêu chuẩn.

Trước đây, tin đồn cho biết phiên bản Plus sẽ bị loại bỏ khỏi dòng Galaxy S26 để thay bằng S26 Edge. Tuy nhiên do doanh số S25 Edge không như mong đợi, Samsung được cho đã hủy phát triển S26 Edge vào tháng 10/2025, quyết định mang trở lại mẫu Plus.

Nguồn tin dẫn lời chuyên gia trong ngành cho rằng ban đầu, Samsung muốn tận dụng màn hình OLED đã phát triển cho S26 Edge để dùng trên S26+. Tuy nhiên do thời gian phát triển gấp rút, hãng quyết định dùng tấm nền với thông số tương tự S25+.

Ảnh rò rỉ của Galaxy S26+. Ảnh: @OnLeaks.

So với 2 phiên bản còn lại, Galaxy S26 Ultra được cho sở hữu nhiều nâng cấp hơn. Theo Android Headlines, viền kim loại bao quanh camera trên máy được làm mới, thiết kế tương tự iPhone 17 Pro. Thay đổi này giúp tăng tính cao cấp của sản phẩm.

Camera 200 MP trên S26 Ultra dự kiến có khẩu độ rộng hơn, giúp thu được nhiều ánh sáng. Trong khi đó, camera zoom 3x cũng có thể trang bị độ phân giải cao hơn.

Samsung có thể quay lại sử dụng khung nhôm trên S26 Ultra sau 2 thế hệ trang bị khung titan. Hãng cũng đang phát triển công nghệ mới để nhận tín hiệu từ bút cảm ứng, giúp loại bỏ giới hạn xoay quanh chuẩn sạc không dây Qi2.

Theo tin đồn mới nhất từ SamMobile, Samsung đang cố gắng giữ giá bán tương đương năm ngoái (khoảng 1.300 USD ) cho Galaxy S26 Ultra. Dù vậy, hãng có thể cắt giảm một số ưu đãi đặt trước, chẳng hạn như tăng gấp đôi dung lượng cho người mua sớm.

Những sản phẩm đáng chờ đợi khác

Thế hệ Galaxy Buds3 và Buds3 Pro được Samsung ra mắt năm 2024, sở hữu thiết kế mới khá giống AirPods Pro. Dòng Galaxy Buds4 dự kiến giữ nguyên thiết kế này. Tuy nhiên theo ảnh rò rỉ từ ứng dụng Samsung Tips, tai nghe mới sẽ có hộp sạc nhỏ hơn, củ tai không còn nhiều góc cạnh.

Galaxy Buds4 và Buds4 Pro sẽ hỗ trợ cử chỉ đầu để nhận và từ chối cuộc gọi. Apple cũng trang bị tính năng này trên AirPods Pro 3 và AirPods 4. Theo SamMobile, bộ đôi tai nghe mới cũng tích hợp chip UWB, hỗ trợ định vị tốt hơn với mạng Find Hub của Google.

Một thiết bị được chờ đón khác là Galaxy Z TriFold. Máy được bán ra với số lượng giới hạn ở Trung Quốc, Hàn Quốc và cho đặt hàng tại Mỹ, và nhanh chóng cháy hàng. Hãng có thể công bố thêm nhiều thị trường quan trọng trong thời gian tới.

Samsung Galaxy Z TriFold. Ảnh: Bloomberg.

Phần mềm cũng là chi tiết đáng chờ đợi. Tháng 6/2025, Bloomberg cho biết Samsung chuẩn bị đạt thỏa thuận với Perplexity để tích hợp công cụ tìm kiếm tích hợp AI lên trình duyệt và giao diện tùy biến One UI.

Trước đó, Perplexity và Motorola đạt thỏa thuận tương tự vào tháng 4/2025. Hình ảnh được Samsung chia sẻ trên One UI 8.5 thử nghiệm cho thấy tính năng tìm kiếm Perplexity được tích hợp trên trợ lý Bixby. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu Samsung trở thành đối tác tiếp theo của Perplexity, dù công ty Hàn Quốc có mối quan hệ chặt chẽ với Google.