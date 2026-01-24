Thị trường smartphone hỗn loạn

Các hãng smartphone liên tục điều chỉnh sản lượng, đứng trước lựa chọn tăng giá sản phẩm trong bối cảnh bộ nhớ ngày càng đắt.

Một mẫu smartphone của Xiaomi. Ảnh: Bloomberg.

Theo nguồn tin của SCMP, một số hãng smartphone Trung Quốc đã cắt giảm kế hoạch sản xuất hàng chục triệu thiết bị trong năm 2026. Đây là hậu quả của tình trạng khan hiếm bộ nhớ toàn cầu, ảnh hưởng đến ngành điện tử tiêu dùng.

Dựa trên tài liệu gửi đến nhà cung ứng, Xiaomi đã thu hẹp sản lượng dự báo trong năm từ 10-70 triệu smartphone. Trước đó vào quý IV/2025, công ty này đặt mục tiêu xuất xưởng 180 triệu thiết bị.

Cái tên nổi bật khác là Transsion cũng hạ mục tiêu sản lượng năm nay từ 30-45 triệu chiếc so với dự báo ban đầu (khoảng 115 triệu thiết bị).

Nguồn tin nhấn mạnh Xiaomi và Transsion là 2 công ty chịu ảnh hưởng nặng nhất từ tình trạng tăng giá bộ nhớ. Sản lượng mục tiêu trong năm sẽ còn điều chỉnh dựa trên điều kiện thị trường.

Cái tên chịu ít tác động nhất

Các hãng smartphone đang đối diện "chu kỳ siêu tăng trưởng" trong lĩnh vực bộ nhớ. 3 nhà cung cấp hàng đầu gồm Samsung, SK Hynix và Micron đều chuyển trọng tâm sang bộ nhớ hiệu năng cao cho AI, khiến dòng bộ nhớ phục vụ sản phẩm tiêu dùng bị thiếu hụt.

Giá chip nhớ tăng khiến thị trường liên tục điều chỉnh dự báo sản lượng, dù tâm lý chung vẫn "thận trọng", SCMP dẫn lời một nguồn tin trong chuỗi cung ứng.

Một số hãng smartphone như Huawei chịu ít tác động hơn bởi quan hệ mật thiết với các nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc, chẳng hạn như ChangXin Memory Technologies. Điều này giúp Huawei tránh những tác động toàn cầu.

Nhìn chung, các hãng smartphone Trung Quốc vẫn gặp khó trong việc đánh giá toàn diện tác động từ tình trạng khan hiếm chip nhớ. Một nguồn tin cho biết những công ty vẫn chọn chiến lược quan sát, chờ đợi trước khi điều chỉnh sản lượng.

Một cửa hàng của Huawei tại Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: Reuters.

Giữa tháng 1, trang tin công nghệ Jiemian (Trung Quốc) cho biết Xiaomi và Oppo đã cắt giảm hơn 20% sản lượng mục tiêu, trong khi Vivo giảm gần 15%.

Để đối phó tình trạng khan hiếm bộ nhớ, Oppo đã đưa Realme trở lại làm thương hiệu con, tương tự OnePlus để tinh giản nguồn lực và kiểm soát chi phí.

Theo DigiTimes, vài thương hiệu lớn như Apple và Samsung có thể chịu ít tác động trong ngắn hạn nhờ quy mô và định giá cao cấp. Trong khi đó, Huawei hưởng lợi từ chuỗi cung ứng nội địa và sản phẩm nghiêng về phân khúc cao cấp.

Tháng 12/2025, hãng nghiên cứu IDC hạ dự báo cho thị trường smartphone toàn cầu, doanh số năm 2026 dự kiến giảm 2,9-5,2%. Theo giới phân tích, một số hãng điện thoại Trung Quốc nhắm vào phân khúc giá rẻ có thể chịu tác động lớn nhất.

Nhà phân tích Will Wong từ IDC cho biết các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc đã thu hẹp đáng kể mục tiêu xuất xưởng, không đặt nhiều kỳ vọng cho nửa đầu 2026. Một số hãng chọn giải pháp điều chỉnh thông số sản phẩm để "kiểm soát việc tăng giá và bảo vệ lợi nhuận".

Samsung gặp khó

Giá bộ nhớ tăng vọt cũng khiến Samsung đánh giá lại chiến lược cho dòng Galaxy S26. Theo Korea Times, công ty được cho đang cân nhắc 2 lựa chọn: gánh chịu chi phí để giữ lợi thế cạnh tranh trước đối thủ, hoặc tăng giá sản phẩm.

Theo tin đồn mới nhất từ SamMobile, Samsung đang cố gắng giữ giá bán tương đương năm ngoái (khoảng 1.300 USD ), ít nhất với mẫu Galaxy S26 Ultra. Dù vậy, hãng có thể cắt giảm một số ưu đãi đặt trước, chẳng hạn như tăng gấp đôi dung lượng cho người mua sớm.

Samsung dự kiến công bố giá bán dòng laptop mới vào cuối tháng 1. Giới phân tích cho rằng đó sẽ là tín hiệu về chiến lược định giá smartphone của hãng.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Omdia, giá bộ nhớ LPDDR5 cho smartphone tăng khoảng 70% so với đầu năm 2025, trong khi giá bộ nhớ flash NAND dùng trên smartphone tăng đến 100%.

Hãng phân tích TrendForce cũng dự báo chi phí nguyên vật liệu (BoM) trên smartphone sẽ tăng 5-7% so với 2025. Trong khi đó, Counterpoint Research ước tính giá bộ nhớ có thể tăng thêm 40% trong quý II, dẫn đến chi phí BoM tăng 8-15% so với mức hiện tại. Điều đó có thể đẩy giá bán trung bình smartphone lên 6,9%.

Khách hàng trải nghiệm Galaxy S25 trước cửa hàng Samsung tại Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Korea Times.

Ngành công nghiệp PC đã hứng chịu tác động. Theo ghi nhận từ DRAMeXchange, giá bán DRAM cho PC trong quý IV/2025 đã tăng 38-43% so với quý trước.

Các nhà sản xuất máy tính đã cảnh báo tình trạng tăng giá. Giới phân tích cho rằng thị trường smartphone sẽ có động thái tương tự.

Năm ngoái, Samsung giữ nguyên giá bán dòng Galaxy S25, bất chấp chip Snapdragon 8 Elite đắt hơn khoảng 20% so với thế hệ tiền nhiệm.

Với Galaxy S26, công ty dự tính dùng chip Exynos 2600 tự phát triển trên phiên bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, việc chip nhớ tăng giá mạnh hơn dự kiến có thể khiến công ty Hàn Quốc đánh giá lại tình hình.

Vào tháng 12/2025, có thông tin cho rằng bộ phận di động của Samsung tính phương án ký hợp đồng dài hạn với mảng bộ nhớ để đảm bảo ổn định nguồn cung, song cuộc đàm phán được cho đã thất bại.

Samsung vẫn chưa lên tiếng xác nhận về giá bán các mẫu smartphone tiếp theo. Dòng Galaxy S26 dự kiến ra mắt tại sự kiện Unpacked 2026 diễn ra vào cuối tháng 2.

Giai đoạn chưa từng có

Carl Pei, nhà sáng lập startup Nothing, là một trong những lãnh đạo chia sẻ công khai về tình trạng khan hiếm bộ nhớ. Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 14/1, ông nhấn mạnh 2026 sẽ là "năm chưa từng có" với ngành công nghiệp smartphone.

"Về cơ bản, AI đã định hình lại nhu cầu. Bộ nhớ dùng trên smartphone giờ đây rất quan trọng với trung tâm dữ liệu AI, khi các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn đặt trước chip đến nhiều năm để phục vụ làn sóng bùng nổ AI.

Lần đầu tiên, smartphone phải cạnh tranh trực tiếp với hạ tầng AI, hệ quả là giá bộ nhớ đang tăng mạnh", Carl Pei cho biết.

Cũng trong bài viết, Pei chia sẻ rằng ngành công nghiệp smartphone dựa vào một giả định suốt 15 năm, rằng linh kiện sẽ ngày càng rẻ.

Smartphone Xiaomi trong một cửa hàng tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Bloomberg.

Dù có những biến động ngắn hạn, xu hướng giảm giá bộ nhớ và màn hình giúp các hãng smartphone nâng cấp thông số hàng năm mà không phải tăng giá. Tuy nhiên, mô hình trên đã bị phá vỡ vào năm 2026 khi chi phí bộ nhớ tăng mạnh.

Trong một số trường hợp, chi phí bộ nhớ tăng gấp 3 lần, và dự kiến tăng thêm khi nhu cầu tiếp tục vượt nguồn cung.

Theo nhà sáng lập Nothing, bộ nhớ đang trở thành một trong những linh kiện smartphone đắt đỏ, có thể chiếm tỷ trọng lớn nhất trong chi phí sản xuất smartphone vào cuối năm. Các linh kiện chưa đến 20 USD năm ngoái có thể tăng giá lên hơn 100 USD với những mẫu cao cấp.

"Các thương hiệu phải đối mặt giữa việc tăng giá (trong một số trường hợp là 30% hoặc hơn), còn lại là giảm cấu hình.

Mô hình 'cấu hình cao hơn với giá rẻ hơn' mà nhiều thương hiệu giá rẻ áp dụng đã không còn bền vững vào năm 2026. Một số thị trường, đặc biệt trong phân khúc tầm trung và cấp thấp, có khả năng suy giảm 20% hoặc nhiều hơn. Các thương hiệu từng thống trị phân khúc này sẽ gặp khó khăn", Carl Pei nhấn mạnh.