Robot hình người tự mở tủ, rửa chén

Figure AI hiện thực hóa giấc mơ về robot giúp việc khi trình diễn khả năng tự vận hành các tác vụ nhà bếp phức tạp với độ khéo léo như con người.

Robot Figure 03 thực hiện một loạt các động tác phức tạp hoàn toàn tự động. Ảnh: Figure AI.

Kỷ nguyên của những quản gia robot trong phim viễn tưởng đang dần trở thành hiện thực khi Figure AI vừa công bố một video gây chấn động. Lần đầu tiên, một robot hình người có thể tự thực hiện chuỗi thao tác phức tạp từ mở tủ, lấy đĩa đến sắp xếp chúng vào máy rửa chén một cách thuần thục.

Điểm đột phá nằm ở mô hình Helix 02 và cấu trúc VLA (Vision-Language-Action), giúp robot không chỉ hiểu mệnh lệnh mà còn có khả năng tự nhận biết môi trường xung quanh. Không cần sự can thiệp của con người hay điều khiển từ xa, robot đã chứng minh được sự khéo léo vượt trội trong những công việc nhà vốn là "bài toán khó" đối với máy móc.

"Bài kiểm tra địa ngục" đối với robot hình người

Nhiều người có thể lầm tưởng rằng rửa chén là một công việc đơn giản, nhưng trong lĩnh vực robot, đây thực sự là một bài toán khó. Để một cỗ máy có thể thay thế con người làm việc nội trợ, nó phải vượt qua những thách thức cực hạn về khả năng nhận biết không gian, điều khiển lực tay và bộ nhớ hình ảnh.

Trong video trình diễn mới nhất, robot mang tên Figure 03 đã thực hiện một quy trình hoàn toàn tự động. Nó tự đi đến tủ bếp, mở cửa, chọn lấy một chiếc đĩa từ chồng bát đĩa hỗn hợp, sau đó quay người tiến về phía máy rửa chén để đặt chúng vào đúng vị trí với độ chính xác tuyệt đối. Toàn bộ quá trình diễn ra mượt mà, không một chiếc đĩa nào bị hư hại hay rơi vỡ.

Robot đặt bát sứ lên bàn mà không làm vỡ. Ảnh: Figure AI.

Theo giải thích từ Figure AI, thách thức lớn nhất nằm ở việc duy trì liên tục chuỗi phản hồi thị giác và xúc giác. Robot phải xử lý linh hoạt đặc tính của từng loại chất liệu: từ đồ gốm sứ dễ vỡ, thủy tinh có độ trơn trượt cao cho đến các vật dụng nhựa dễ bị biến dạng dưới tác động lực khi cầm nắm.

Mô hình Helix 02 đã giải quyết triệt để vấn đề này bằng cách tích hợp các cảm biến áp suất và cảm ứng lực ngay trên bàn tay robot. Điều này cho phép robot "cảm nhận" được độ nặng, độ cứng và bề mặt của vật dụng để điều chỉnh lực cầm - không quá nhẹ để bị trượt, nhưng cũng không quá mạnh để gây vỡ.

Đặc biệt, điểm nâng cấp đáng giá nhất của Helix 02 chính là khả năng "ghi nhớ hình ảnh". Robot có thể ghi nhớ những gì nó vừa thoáng thấy. Ví dụ, khi mở tủ, ngay cả khi một chiếc bát nằm ngoài tầm mắt hiện tại, robot vẫn dựa trên ký ức vài giây trước đó để điều chỉnh chuyển động cánh tay.

Robot dùng hông để đóng ngắn kéo tủ, một cử động rất "con người". Ảnh: Figure AI.

Nó cũng ghi nhớ vị trí nào trong máy rửa chén đã đầy và chỗ nào còn trống để không cần phải quét lại môi trường liên tục, giúp tăng hiệu suất làm việc. Thậm chí, khi đôi tay đang bận rộn, robot còn biết dùng khớp hông để đẩy đóng ngăn kéo - một cử động rất "con người".

"Không có điều khiển từ xa ở đây. Helix tự điều khiển robot, xử lý mọi thứ từ việc đi lại, cầm nắm cho đến lập kế hoạch hành động", Brett Adcock, nhà sáng lập kiêm CEO của Figure AI, khẳng định trên mạng xã hội X.

Theo ông Adcock, cấu trúc ngôn ngữ - hành động trực quan (VLA) này có tính linh hoạt cực cao. Cùng một bộ não AI đó đã dạy robot gấp khăn, sắp xếp bưu kiện và giờ đây là rửa chéb đĩa mà không cần thay đổi phần cứng hay viết lại thuật toán. Tất cả những gì robot cần là "dữ liệu huấn luyện" mới.

Từ phòng thí nghiệm đến BMW

Đứng sau bước tiến công nghệ đột phá này là Figure AI, đơn vị đã hiện thực hóa việc ứng dụng robot vào dây chuyền sản xuất thực tế. Chỉ trong vòng 3 năm, định giá của doanh nghiệp này đã tăng trưởng thần tốc từ con số 0 lên mức 39 tỷ USD .

Sự bứt phá này nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các tập đoàn và nhà đầu tư hàng đầu thế giới như Jeff Bezos, OpenAI, Microsoft và Nvidia.

CEO Figure AI khẳng định robot Figure 03 không hề được điều khiển từ xa. Ảnh: Figure AI.

Sự thành công của Figure AI còn đến từ đội ngũ kỹ sư được chiêu mộ từ những tên tuổi hàng đầu như Boston Dynamics, Tesla và Google DeepMind. Hiện tại, robot của công ty này đã được triển khai thử nghiệm tại các nhà máy của BMW, đảm nhận các công việc đòi hỏi độ chính xác cao.

Dưới những hình ảnh về khả năng làm việc nhà của robot, một người dùng X nhận xét: "Lần đầu tiên nhìn thấy một robot hình người thực sự làm việc nhà khiến tôi nhận ra tương lai đó đang ở ngay trước mắt".

CEO Figure AI Brett Adcock. Ảnh: Figure AI.

Với việc phần cứng đã hoàn thiện để có thể thực hiện hầu hết nhiệm vụ mà con người làm được, rào cản duy nhất hiện nay chỉ là khối lượng dữ liệu huấn luyện để robot thông minh hơn mỗi ngày.

Bước tiến của Figure AI và mô hình Helix 02 đã chính thức đưa robot thoát khỏi hình ảnh những cỗ máy thô kệch trong nhà xưởng để trở thành những người trợ lý thực thụ trong gia đình, mở ra một chương mới cho sự chung sống giữa con người và máy móc.