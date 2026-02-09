Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng trong nước đã vượt 181 triệu đồng/lượng

  • Thứ hai, 9/2/2026 10:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giá vàng trong nước và quốc tế đều tăng vọt trong phiên giao dịch đầu tuần (ngày 9/2).

Giá vàng miếng SJC đã hồi phục về mốc trên 181 triệu đồng/lượng. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong phiên giao dịch sáng 9/2, giá vàng miếng được Công ty SJC tăng thêm 1,9 triệu đồng ở cả hai chiều mua - bán, nâng giá niêm yết hồi phục về mốc 178,2 - 181,2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng với SJC.

Cùng chung xu hướng tăng, giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ được Công ty SJC niêm yết bổ sung thêm 1,9 triệu đồng/lượng, hiện chấp nhận mua vào ở mức 177,7 triệu/lượng và bán ra ở 180,7 triệu đồng/lượng.

Thậm chí, Tập đoàn Phú Quý và DOJI cùng tăng giá vàng nhẫn thêm 2 triệu đồng sáng nay, lên mức 178 - 181 triệu/lượng.

VÀNG MIẾNG SJC VÀO NHỊP HỒI PHỤC
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 178.2
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 181.2

Tuy nhiên, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp này hiện đều thấp hơn so với vàng nhẫn tròn tại 3 thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Công ty Mi Hồng và Bảo Tín Mạnh Hải.

Trong đó, hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay cùng nâng giá vàng nhẫn thêm gần 1 triệu đồng, leo thẳng lên mức cao nhất thị trường ở 178,2 - 181,2 triệu đồng/lượng. Công ty Mi Hồng cũng tăng giá vàng nhẫn 999 lên 178,7 - 181,2 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ giá vàng thế giới. Giá kim loại quý giao ngay đã tăng gần 30 USD (+0,6%) lên mốc 5.000 USD/ounce.

Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 158 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 23 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Hồng Nhung

giá vàng Tiền mã hóa PNJ giá vàng miếng vàng miếng SJC giá vàng nhẫn vàng nhẫn 999 giá vàng trong nước giá vàng thế giới

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

