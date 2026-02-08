Giá vàng miếng SJC phục hồi hơn 7 triệu đồng/lượng tuần qua

So với cuối tuần trước, giá vàng trong nước ghi nhận mức tăng mạnh, trong đó vàng miếng SJC tăng hơn 7 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn tăng tới 9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng hồi phục thêm 7 triệu đồng/lượng trong tuần qua. Ảnh: Duy Hiệu.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (7/2), giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... được niêm yết quanh mức 176,3 - 179,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tuần qua, thị trường vàng trong nước trải qua những biến động rất mạnh khi giá mỗi phiên tăng - giảm tới cả triệu đồng/lượng. Mở đầu tuần, vàng miếng lao dốc tới 6 triệu đồng/lượng trong phiên sáng thứ Hai (2/2), kéo giá xuống vùng 166 triệu đồng/lượng, mức thấp nhất trong tuần. Sau đó, giá vàng dần hồi phục qua các phiên và đóng cửa tuần trên 179 triệu đồng/lượng.

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng hiện cao hơn khoảng 7 triệu đồng/lượng. Với mức chênh lệch mua - bán phổ biến, người mua vàng từ cuối tuần trước đến nay vẫn ghi nhận khoản lãi khoảng 4 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, nếu so với mức đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng thiết lập vào cuối tháng 1, giá vàng miếng hiện đã giảm khoảng 12 triệu đồng/lượng chỉ sau gần hai tuần. Những nhà đầu tư mua vàng tại vùng đỉnh này hiện chịu khoản lỗ lên tới 9 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, nếu so với đầu năm khi giá vàng miếng chủ yếu giao dịch quanh mốc 153 triệu đồng/lượng, hiện kim loại quý này đã tăng khoảng 26 triệu đồng/lượng, tương đương mức lãi ròng khoảng 23 triệu đồng/lượng cho người nắm giữ.

Diễn biến của vàng nhẫn trong tuần qua cũng tương tự vàng miếng. Kết thúc tuần, giá vàng nhẫn tại một số thương hiệu lớn như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng hay Phú Quý được niêm yết quanh mức cao nhất thị trường, tại 179,3 triệu đồng/lượng.

Trong phiên đầu tuần, vàng nhẫn từng giảm sâu xuống vùng đáy 165,8 triệu đồng/lượng, trước khi bật tăng trở lại và đóng cửa tuần gần mốc 180 triệu đồng/lượng.

So với đỉnh 188,7 triệu đồng/lượng xác lập cuối tháng 1, giá vàng nhẫn hiện đã giảm khoảng 9 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm 5%. Dù vậy, nếu so với đầu năm khi giá quanh 152,3 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn vẫn tăng khoảng 27 triệu đồng/lượng, giúp người mua từ đầu năm đến nay lãi xấp xỉ 24 triệu đồng/lượng.