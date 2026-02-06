Áp lực bán gia tăng, giá vàng bạc đồng loạt giảm sâu

Phiên 6/2 ghi nhận đà giảm của vàng miếng, với mức điều chỉnh 700.000 đồng/lượng so với phiên trước. Tính chung hai phiên gần nhất, vàng miếng SJC đã "bốc hơi" gần 4 triệu/lượng.

Giá vàng miếng SJC và giá bạc trong nước đồng loạt lao dốc. Ảnh: CNBC.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/2, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Cùng xu hướng với SJC, hàng loạt doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng… đều chốt phiên giá vàng miếng quanh vùng 176,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Đáng chú ý, trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng miếng từng ghi nhận cú điều chỉnh mạnh ngay từ đầu phiên khi giảm tới 5 triệu đồng/lượng, rơi xuống vùng đáy trong ngày ở mức 172,2 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, chỉ khoảng một giờ sau nhịp giảm sâu, giá vàng miếng đã nhanh chóng hồi phục và dần lấy lại phần lớn mức giảm trong phiên giao dịch chiều. Dù vậy, so với giá đóng cửa phiên liền trước (5/2), vàng miếng SJC hiện vẫn thấp hơn khoảng 700.000 đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá ngày, đây đã là phiên giảm thứ hai liên tiếp của vàng miếng trong nước. Tính chung hai phiên giao dịch ngày 5-6/2, vàng miếng SJC đã mất tổng cộng gần 4 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong giai đoạn từ 30/1 đến 2/2, giá vàng miếng từng giảm mạnh gần 14 triệu đồng/lượng, sau đó phục hồi hơn 10 triệu đồng/lượng chỉ trong hai phiên kế tiếp.

VÀNG MIẾNG SJC TIẾP ĐÀ GIẢM MẠNH Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5

Diễn biến của vàng nhẫn trong phiên hôm nay cũng tương đồng với vàng miếng, khi giá giảm sâu tới hơn 5 triệu đồng/lượng ngay trong phiên sáng rồi từng bước hồi phục về cuối phiên.

Hiện đóng cửa giao dịch ngày 6/2, giá vàng nhẫn ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các doanh nghiệp lớn. Trong đó, SJC chốt giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 173 - 176 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với mức giá chốt phiên ngày 5/2.

Trong khi đó, DOJI giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 173 - 176 triệu đồng/lượng, đi ngang so với giá chốt phiên liền trước.

Ở chiều ngược lại, Phú Quý điều chỉnh giảm 700.000 đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn tròn về 173 - 176 triệu đồng/lượng. Mi Hồng giảm mạnh hơn, với mức giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua xuống 173,4 triệu đồng/lượng và giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán, còn 175,4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu hiện niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường. Tuy nhiên, so với giá đóng cửa phiên liền trước, mức giá này vẫn thấp hơn khoảng 700.000 đồng/lượng.

Không chỉ vàng, giá bạc trong nước cũng tiếp tục suy yếu trong phiên hôm nay. Đối với bạc miếng, mức giảm phổ biến là 18.000 đồng/lượng.

Sau điều chỉnh, bạc miếng Phú Quý giảm còn 2,765 - 2,851 triệu đồng/lượng; bạc miếng Ancarat còn 2,759 - 2,844 triệu đồng/lượng; trong khi bạc miếng Sacombank - SBJ dừng ở mức 3,18 - 3,29 triệu đồng/lượng.

Riêng bạc thỏi 1 kg ghi nhận mức giảm mạnh hơn, lên tới gần 5 triệu đồng/kg vào cuối phiên. Theo đó, bạc thỏi 1 kg của Phú Quý chốt ngày ở mức 73,73 - 76,03 triệu đồng/kg; bạc Ancarat ở mức 73,53 - 75,84 triệu đồng/kg; còn bạc thỏi Sacombank - SBJ ở mức 84,88 - 87,76 triệu đồng/kg.