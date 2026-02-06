Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Áp lực bán gia tăng, giá vàng bạc đồng loạt giảm sâu

  • Thứ sáu, 6/2/2026 19:56 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Phiên 6/2 ghi nhận đà giảm của vàng miếng, với mức điều chỉnh 700.000 đồng/lượng so với phiên trước. Tính chung hai phiên gần nhất, vàng miếng SJC đã "bốc hơi" gần 4 triệu/lượng.

Giá vàng miếng SJC và giá bạc trong nước đồng loạt lao dốc. Ảnh: CNBC.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/2, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Cùng xu hướng với SJC, hàng loạt doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng… đều chốt phiên giá vàng miếng quanh vùng 176,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Đáng chú ý, trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng miếng từng ghi nhận cú điều chỉnh mạnh ngay từ đầu phiên khi giảm tới 5 triệu đồng/lượng, rơi xuống vùng đáy trong ngày ở mức 172,2 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, chỉ khoảng một giờ sau nhịp giảm sâu, giá vàng miếng đã nhanh chóng hồi phục và dần lấy lại phần lớn mức giảm trong phiên giao dịch chiều. Dù vậy, so với giá đóng cửa phiên liền trước (5/2), vàng miếng SJC hiện vẫn thấp hơn khoảng 700.000 đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá ngày, đây đã là phiên giảm thứ hai liên tiếp của vàng miếng trong nước. Tính chung hai phiên giao dịch ngày 5-6/2, vàng miếng SJC đã mất tổng cộng gần 4 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong giai đoạn từ 30/1 đến 2/2, giá vàng miếng từng giảm mạnh gần 14 triệu đồng/lượng, sau đó phục hồi hơn 10 triệu đồng/lượng chỉ trong hai phiên kế tiếp.

VÀNG MIẾNG SJC TIẾP ĐÀ GIẢM MẠNH
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5

Diễn biến của vàng nhẫn trong phiên hôm nay cũng tương đồng với vàng miếng, khi giá giảm sâu tới hơn 5 triệu đồng/lượng ngay trong phiên sáng rồi từng bước hồi phục về cuối phiên.

Hiện đóng cửa giao dịch ngày 6/2, giá vàng nhẫn ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các doanh nghiệp lớn. Trong đó, SJC chốt giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 173 - 176 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với mức giá chốt phiên ngày 5/2.

Trong khi đó, DOJI giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 173 - 176 triệu đồng/lượng, đi ngang so với giá chốt phiên liền trước.

Ở chiều ngược lại, Phú Quý điều chỉnh giảm 700.000 đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn tròn về 173 - 176 triệu đồng/lượng. Mi Hồng giảm mạnh hơn, với mức giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua xuống 173,4 triệu đồng/lượng và giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán, còn 175,4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu hiện niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường. Tuy nhiên, so với giá đóng cửa phiên liền trước, mức giá này vẫn thấp hơn khoảng 700.000 đồng/lượng.

Không chỉ vàng, giá bạc trong nước cũng tiếp tục suy yếu trong phiên hôm nay. Đối với bạc miếng, mức giảm phổ biến là 18.000 đồng/lượng.

Sau điều chỉnh, bạc miếng Phú Quý giảm còn 2,765 - 2,851 triệu đồng/lượng; bạc miếng Ancarat còn 2,759 - 2,844 triệu đồng/lượng; trong khi bạc miếng Sacombank - SBJ dừng ở mức 3,18 - 3,29 triệu đồng/lượng.

Riêng bạc thỏi 1 kg ghi nhận mức giảm mạnh hơn, lên tới gần 5 triệu đồng/kg vào cuối phiên. Theo đó, bạc thỏi 1 kg của Phú Quý chốt ngày ở mức 73,73 - 76,03 triệu đồng/kg; bạc Ancarat ở mức 73,53 - 75,84 triệu đồng/kg; còn bạc thỏi Sacombank - SBJ ở mức 84,88 - 87,76 triệu đồng/kg.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá vàng trong nước chưa ngừng giảm

Mỗi lượng vàng miếng SJC giảm tới 5 triệu đồng trong buổi sáng, nhưng đã phục hồi xấp xỉ 3 triệu đồng, đưa giá mặt hàng này lên vùng trên 175 triệu đồng/lượng.

11 giờ trước

Giá vàng thế giới rơi mạnh, bạc giảm hơn 12%

Thị trường kim loại quý toàn cầu tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi giá vàng và bạc đồng loạt giảm sâu, nối dài chuỗi biến động dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ qua.

12 giờ trước

Giá vàng, giá bạc có còn tăng sau lần trồi sụt lịch sử?

Việc quan chức Iran - Mỹ xác nhận hai bên sẽ tổ chức đàm phán tại Oman vào ngày 6/2 giúp giảm bớt các căng thẳng liên quan đến hạt nhân - yếu tố trước đó từng hỗ trợ giá kim loại quý.

13 giờ trước

Hồng Nhung

giá vàng Tiền mã hóa PNJ vàng miếng giá bạc sjc pnj doji phú quý bảo tín minh châu bảo tín mạnh hải mi hồng

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Gia vang bac lao doc, nguoi mua lo nang hinh anh

Giá vàng bạc lao dốc, người mua lỗ nặng

17:54 5/2/2026 17:54 5/2/2026

0

Giá vàng trong nước giảm mạnh trong phiên 5/2, đảo chiều sau chuỗi phiên tăng dữ dội trước đó. Biến động lớn khiến rủi ro thua lỗ gia tăng đối với nhà đầu tư mua ở vùng giá cao.

Gia vang trong nuoc bat ngo lao doc hinh anh

Giá vàng trong nước bất ngờ lao dốc

09:41 5/2/2026 09:41 5/2/2026

0

Ngay sau hai phiên giao dịch liền trước hồi phục mạnh, giá vàng trong nước lại quay đầu lao dốc vào sáng nay (5/1) khi mất hơn 1 triệu đồng/lượng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý