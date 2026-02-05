Giá vàng trong nước bất ngờ lao dốc

Ngay sau hai phiên giao dịch liền trước hồi phục mạnh, giá vàng trong nước lại quay đầu lao dốc vào sáng nay (5/1) khi mất hơn 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 5/1. Ảnh: Thế Bằng.

Sáng 5/1, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) neo giá vàng miếng ở mức 175,8 - 178,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Đáng chú ý, nhịp giảm trong phiên sáng nay diễn ra ngay sau giai đoạn vàng miếng hồi phục mạnh trong hai phiên liền trước. Cụ thể, trong các phiên giao dịch ngày 3-4/1, giá vàng miếng đã tăng tổng cộng hơn 14 triệu đồng mỗi lượng. Trái lại, ở giai đoạn từ ngày 30/1 đến 2/2, mặt hàng này lao dốc gần 24 triệu đồng mỗi lượng.

Diễn biến tăng - giảm mạnh và đột ngột của giá vàng miếng đang khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ đáng kể. Những người mua vàng vào thời điểm cuối tháng 1, ngay trước đợt điều chỉnh mạnh, hiện lỗ khoảng 14 triệu đồng mỗi lượng. Trường hợp mua vào vùng đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng ngày 29/1, mức thua lỗ đến nay đã lên tới gần 16 triệu đồng mỗi lượng.

Tuy nhiên, nếu tính từ đầu năm, vàng miếng vẫn ghi nhận mức tăng khoảng 26 triệu đồng mỗi lượng. Nhờ đó, nhà đầu tư mua vàng từ đầu năm đến nay vẫn đang lãi đậm khoảng 23 triệu đồng mỗi lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng giảm giá vàng miếng về ngang bằng SJC.

VÀNG MIẾNG SJC QUAY ĐẦU GIẢM MẠNH Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 175.8 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 178.8

Cùng nhịp giảm với mặt hàng vàng miếng còn có vàng nhẫn. Sáng nay, SJC neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 175,3 - 178,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng so với giá chốt phiên ngày 4/2.

Đây cũng là mức giảm được Phú Quý áp dụng với sản phẩm vàng nhẫn tròn, hiện giao dịch ở mức 175,8 - 178,8 triệu đồng/lượng. Vùng giá cao nhất thị trường này cũng đang được áp dụng tại hai thương hiệu vàng lớn khác là Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải.

Ngoài ra, các thương hiệu lớn khác như DOJI thì giảm tới 1,7 triệu đồng với sản phẩm vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng trong sáng nay, kéo giá xuống vùng 175 - 178 triệu đồng/lượng. Mi Hồng có mức điều chỉnh nhẹ hơn, giảm 900.000 đồng ở chiều mua vàng nhẫn 999 xuống còn 176,8 triệu đồng/lượng và giảm 1,4 triệu đồng ở chiều bán xuống 178,8 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giảm của giá vàng trong nước hiện đi cùng chiều với giá vàng thế giới. Kim loại quý giao ngay chứng kiến mức giảm gần 40 USD (-0,74%) vào sáng nay, kéo giá xuống vùng 4.927 USD /ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 155,5 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước hơn 23 triệu đồng/lượng.