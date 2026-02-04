Giá vàng trong nước đã vượt 180 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC vừa tăng vượt mốc 180 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới phục hồi mạnh.

Giá vàng trong nước hồi phục theo biến động tăng của giá vàng thế giới. Ảnh: Việt Linh.

Giá vàng miếng SJC ngày 4/2 đã một lần nữa vượt mốc 180 triệu đồng/lượng sau khi ghi nhận mức tăng gần 4 triệu đồng trong buổi sáng nay.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 177,2 triệu/lượng (mua) và 180,2 triệu/lượng (bán), tăng 3,7 triệu đồng so với giá đóng cửa phiên liền trước.

Không riêng SJC, đà tăng giá còn ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng… Hiện tại, giá bán ra vàng miếng tại các đơn vị này cũng phổ biến trên 180 triệu đồng/lượng.

Dù giá vàng miếng trong nước có hai phiên hồi phục mạnh liên tiếp, nhưng so với đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng thiết lập hôm 29/1, giá hiện tại vẫn thấp hơn 11 triệu đồng/lượng.

VÀNG MIẾNG SJC VÀO NHỊP PHỤC HỒI Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn trong nước cũng đang ghi nhận xu hướng đi lên sau cú sập bất ngờ cuối tháng 1.

Theo đó, Công ty SJC sáng nay nâng giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ lên mức 136,8 - 179,7 triệu đồng/lượng, tăng 5,2 triệu đồng so với phiên trước.

Tập đoàn DOJI tăng giá nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng thêm 4,7 triệu đồng, đưa giá sản phẩm này lên 176,7 - 179,7 triệu đồng/lượng.

Tại TP.HCM, chuỗi cửa hàng vàng Mi Hồng nâng giá vàng nhẫn 999 ở mức 178,2 triệu/lượng (mua) và 180,2 triệu/lượng (bán).

Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cũng là các thương hiệu đang neo giá vàng nhẫn ở vùng 180,2 triệu đồng/lượng (bán).

Đà tăng của giá vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh thị trường thế giới cũng ghi nhận sự hồi phục. Cụ thể, giá vàng thế giới giao ngay tiếp tục tăng mạnh tới 115 USD (+2,3%) lên vùng 5.059 USD /ounce.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế và phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 160 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá bán vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng 20 triệu/lượng.