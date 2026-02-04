Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng trong nước đã vượt 180 triệu đồng/lượng

  • Thứ tư, 4/2/2026 09:36 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Giá vàng miếng SJC vừa tăng vượt mốc 180 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới phục hồi mạnh.

Giá vàng trong nước hồi phục theo biến động tăng của giá vàng thế giới. Ảnh: Việt Linh.

Giá vàng miếng SJC ngày 4/2 đã một lần nữa vượt mốc 180 triệu đồng/lượng sau khi ghi nhận mức tăng gần 4 triệu đồng trong buổi sáng nay.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 177,2 triệu/lượng (mua) và 180,2 triệu/lượng (bán), tăng 3,7 triệu đồng so với giá đóng cửa phiên liền trước.

Không riêng SJC, đà tăng giá còn ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng… Hiện tại, giá bán ra vàng miếng tại các đơn vị này cũng phổ biến trên 180 triệu đồng/lượng.

Dù giá vàng miếng trong nước có hai phiên hồi phục mạnh liên tiếp, nhưng so với đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng thiết lập hôm 29/1, giá hiện tại vẫn thấp hơn 11 triệu đồng/lượng.

VÀNG MIẾNG SJC VÀO NHỊP PHỤC HỒI
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn trong nước cũng đang ghi nhận xu hướng đi lên sau cú sập bất ngờ cuối tháng 1.

Theo đó, Công ty SJC sáng nay nâng giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ lên mức 136,8 - 179,7 triệu đồng/lượng, tăng 5,2 triệu đồng so với phiên trước.

Tập đoàn DOJI tăng giá nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng thêm 4,7 triệu đồng, đưa giá sản phẩm này lên 176,7 - 179,7 triệu đồng/lượng.

Tại TP.HCM, chuỗi cửa hàng vàng Mi Hồng nâng giá vàng nhẫn 999 ở mức 178,2 triệu/lượng (mua) và 180,2 triệu/lượng (bán).

Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cũng là các thương hiệu đang neo giá vàng nhẫn ở vùng 180,2 triệu đồng/lượng (bán).

Đà tăng của giá vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh thị trường thế giới cũng ghi nhận sự hồi phục. Cụ thể, giá vàng thế giới giao ngay tiếp tục tăng mạnh tới 115 USD (+2,3%) lên vùng 5.059 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế và phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 160 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá bán vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng 20 triệu/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Chuyên gia dự báo giá vàng lên 6.200 USD/ounce năm nay

Theo giới phân tích, dù còn nhiều biến động trong ngắn hạn, kim loại quý vẫn được hỗ trợ và kịch bản giá có thể kiểm định vùng 5.500-6.200 USD/ounce trong năm 2026.

4 giờ trước

Giá vàng thế giới vừa tạo ra một biểu đồ hiếm gặp

Giá vàng thế giới tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm sâu, trong bối cảnh Mỹ và Ấn Độ đạt được thỏa thuận thương mại và thị trường theo dõi tình hình Fed dưới thời ông Kevin Warsh.

19 giờ trước

Giá vàng tăng hơn 10 triệu đồng một ngày

Đà phục hồi mạnh của giá vàng thế giới đã kéo giá vàng trong nước bật tăng trở lại trong phiên giao dịch 3/2, đưa giá bán ra tiến sát mốc 176,5 triệu đồng/lượng.

24:1442 hôm qua

Hồng Nhung

giá vàng Tiền mã hóa PNJ vàng miếng sjc vàng nhẫn sjc giá vàng thế giới bảo tín minh châu mi hồng giá vàng nhẫn vàng nhẫn 999

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Chung khoan bi ban thao theo gia vang hinh anh

Chứng khoán bị bán tháo theo giá vàng

16:34 2/2/2026 16:34 2/2/2026

0

Trong bối cảnh giá vàng trong nước giảm mạnh, thị trường chứng khoán cũng chịu chung xu hướng giảm khi nhà đầu tư bán tháo các cổ phiếu vốn hóa lớn, kéo chỉ số VN-Index lao dốc đầu tuần.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý