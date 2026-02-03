Giá vàng tăng hơn 10 triệu đồng một ngày

Đà phục hồi mạnh của giá vàng thế giới đã kéo giá vàng trong nước bật tăng trở lại trong phiên giao dịch 3/2, đưa giá bán ra tiến sát mốc 176,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng hơn 10 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch ngày 3/2. Ảnh: Việt Linh

Chiều 3/2, giá vàng trong nước tiếp tục bứt tốc tăng thêm 3 triệu đồng mỗi lượng, qua đó nâng tổng mức hồi phục trong ngày lên tới 10,5 triệu đồng/lượng.

Sau điều chỉnh, giá vàng miếng hiện được Công ty SJC cùng các doanh nghiệp lớn niêm yết quanh 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Cùng nhịp phục hồi mạnh với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng quay trở lại xu hướng phục hồi rõ rệt.

Tính từ đầu phiên đến nay, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp lớn đã tăng 9-10 triệu đồng/lượng.

Trong đó, Công ty SJC đang neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 171,5 - 174,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng quanh 172 - 175 triệu/lượng. Đây cũng là mức giá giao dịch mà Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang niêm yết.

Đáng chú ý, Tập đoàn Phú Quý và Mi Hồng hiện là hai doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường, cùng bán ra ở 176,5 triệu/lượng, tương đương giá bán vàng miếng SJC.

Đà tăng dựng đứng của giá vàng trong nước hôm nay có tác động chính từ giá vàng thế giới.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới đã tăng trở lại mốc 4.900 USD /ounce, tăng một mạch hơn 200 USD trong 24 giờ qua. Nếu tính từ vùng đáy 4.400 USD /ounce trong phiên 2/2 liền trước, giá vàng thế giới giao ngay đã tăng một mạch hơn 500 USD , mức tăng mạnh nhất nhiều năm trong cùng khoảng thời gian.

Dù vẫn còn cách vùng đỉnh gần 700 USD /ounce, các chuyên gia phân tích cho rằng đợt giảm giá vừa qua của vàng chỉ là diễn biến mang tính tạm thời.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC PHỤC HỒI Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5

Trong phiên giao dịch buổi sáng, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay niêm yết giá vàng miếng ở mức 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 7,5 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán được nới lên 3 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng tăng, loạt doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty Mi Hồng đồng loạt điều chỉnh tăng giá vàng miếng, với giá bán ra phổ biến quanh 173,5 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá hàng ngày cho thấy vàng miếng đã duy trì xu hướng tăng mạnh trong phần lớn tháng 1, có thời điểm mỗi phiên tăng tới vài triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đà tăng "nóng" bắt đầu đứt đoạn từ phiên 29/1, giá vàng sau đó lao dốc mạnh, có phiên giảm tới 9 triệu đồng/lượng, qua đó xóa đi phần lớn lợi nhuận đã tích lũy từ đầu tháng 1.

Tính từ đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng ghi nhận được trong phiên 29/1, giá vàng miếng SJC có thời điểm giảm về mốc 166 triệu đồng, mất 25,3 triệu đồng chỉ trong ít ngày, tương đương mức giảm ròng hơn 13%. Tuy vậy, từ vùng đáy ngắn hạn này, giá vàng miếng đã bật tăng 7,5 triệu đồng. Dù vậy, vùng giá hiện tại của vàng miếng SJC vẫn thấp hơn đỉnh lịch sử gần 18 triệu đồng.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng ghi nhận mức tăng khoảng 21 triệu đồng/lượng, tương đương tăng ròng 14%. Nhà đầu tư mua vàng từ đầu năm hiện vẫn lãi khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Với sản phẩm vàng nhẫn, giá mặt hàng này cũng bật tăng mạnh gần 8 triệu đồng/lượng trong sáng nay.

Theo đó, vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của Công ty SJC hiện giao dịch ở mức 170 - 173 triệu đồng/lượng; Tập đoàn DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng quanh 170 - 173 triệu/lượng; Phú Quý giao dịch ở mức 170 - 173,5 triệu/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn trơn ở 170,5 - 173,5 triệu/lượng; trong khi Mi Hồng giao dịch mặt hàng này quanh 171 - 173,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Mạnh Hải hiện là đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường, ở mức 172 - 175 triệu đồng/lượng, cao hơn cả giá bán vàng miếng SJC.

Với việc giá vàng thế giới dao động quanh vùng 4.780 USD /ounce, giá thế giới quy đổi sang tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) hiện vào khoảng 150 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá vàng trong nước gần 24 triệu đồng/lượng.