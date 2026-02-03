Giá vàng thế giới vừa tạo ra một biểu đồ hiếm gặp

Giá vàng thế giới tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm sâu, trong bối cảnh Mỹ và Ấn Độ đạt được thỏa thuận thương mại và thị trường theo dõi tình hình Fed dưới thời ông Kevin Warsh.

Giá vàng thế giới đã tăng một mạch từ đáy 4.400 USD/ounce lên trên 4.900 USD hiện tại. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới đã tăng trở lại mốc 4.900 USD /ounce, tăng một mạch gần 200 USD trong 24 giờ qua. Nếu tính từ vùng đáy 4.400 USD /ounce trong phiên 2/2 liền trước, giá vàng thế giới giao ngay đã tăng một mạch 500 USD , mức tăng mạnh nhất nhiều năm trong cùng khoảng thời gian.

Trước đó, giá vàng thế giới đã trải qua đợt giảm giá tồi tệ nhất lịch sử, sau khi đạt đỉnh ở vùng 5.600 USD /ounce, giá mặt hàng này lao dốc một mạch xuống vùng 4.400 USD , tương đương mức giảm ròng hơn 21% chỉ trong chưa đầy 3 ngày. Tuy nhiên, từ vùng đáy ngắn hạn này, giá vàng thế giới đã bật tăng ngược trở lại hơn 11% đến nay.

Diễn biến kể trên đã giúp giá vàng tạo lên một biểu đồ hiếm thấy trong khoảng một thập niên trở lại đây.

Dù vẫn còn cách vùng đỉnh hơn 700 USD /ounce, các chuyên gia phân tích cho rằng đợt giảm giá vừa qua của vàng chỉ là diễn biến mang tính tạm thời, theo Reuters.

Biểu đồ hiếm gặp của giá vàng khi rơi một mạch từ vùng 5.600 USD /ounce xuống đáy 4.400 USD trước khi bật tăng trở lại vùng treenn 4.900 USD /ounce. Nguồn: Tradingview.

"Dù mức giảm là rất mạnh và diễn ra nhanh, cũng cần lưu ý rằng hiện giá vẫn đang ở quanh vùng của 3 tuần trước", ông Ross Norman, nhà phân tích độc lập, nhận định. Vị này đồng thời nhấn mạnh đây không phải là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng giá của vàng đã kết thúc.

Đà giảm của vàng diễn ra sau khi kim loại quý này trải qua thời gian tăng "nóng" quá mức, từ đỉnh kỷ lục 5.594,82 USD /ounce xuống quanh 4.400 USD /ounce, tức giảm gần 1.200 USD . Nguyên nhân đến từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp theo, cùng với quyết định của CME Group nâng yêu cầu ký quỹ đối với các hợp đồng tương lai kim loại quý.

Theo ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, giá vàng có thể bước vào giai đoạn tích lũy trước khi tăng trở lại trong những tuần và tháng tới.

Thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 2 lần trong năm nay, yếu tố được cho là sẽ hỗ trợ vàng, tài sản không mang lại lợi suất.

"Chúng tôi kỳ vọng giá vàng sẽ thiết lập mức đỉnh kỷ lục mới, vượt 6.200 USD /ounce vào cuối năm nay", ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS, cho biết.

JP Morgan thì dự báo vàng sẽ đạt 6.300 USD /ounce vào cuối năm, trong khi Deutsche Bank tái khẳng định dự báo giá vàng ở mức 6.000 USD /ounce, với lý do nhu cầu đầu tư duy trì mạnh mẽ.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo biến động mạnh có thể còn kéo dài trong ngắn hạn, cho rằng đợt bán tháo hiện nay chưa chắc đã kết thúc. Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại City Index và FOREX.com, nhận xét vẫn còn quá sớm để khẳng định vàng đã "tạo đáy".

Mới đây, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và Ấn Độ đã đạt được một thỏa thuận thương mại và sẽ ngay lập tức tiến hành hạ thuế quan đối với hàng hóa của nhau. Trong khuôn khổ thỏa thuận, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đồng ý mua các sản phẩm của Mỹ "ở mức cao hơn rất nhiều". Thông tin này được Tổng thống Mỹ đăng tải trên mạng xã hội Truth Social sau cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Ấn Độ, theo CNBC.

Ông Trump nói thêm Thủ tướng Modi cũng cam kết ngừng mua dầu của Nga, đồng thời mua nhiều hơn từ Mỹ và có thể cả từ Venezuela.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay đang tăng gần 8,7% lên trên 86 US/ounce. Kim loại này cũng từng lập kỷ lục 121,64 USD /ounce vào ngày 29/1 nhưng cũng chịu áp lực bán tháo mạnh cùng với giá vàng các phiên sau đó. Các chuyên gia cho rằng triển vọng đối với bạc vẫn tích cực, phản ánh vai trò kép của kim loại này vừa là tài sản trú ẩn, vừa là nguyên liệu công nghiệp.

Ngoài ra, bạch kim tăng 4,48% lên 2.214 USD /ounce, trong khi palladium tăng 1,88% lên 1.737 USD /ounce.