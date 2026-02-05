Giá vàng thế giới suy yếu

Giá vàng thế giới vẫn đang trong xu hướng phục hồi từ đáy 4.400 USD/ounce, tuy nhiên, đà phục hồi đang dần suy yếu, khiến giá kim quý đánh mất mốc quan trọng 5.000 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đã suy yếu xuống dưới 5.000 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 4/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 19,1 USD so với phiên liền trước lên 4.963,8 USD /ounce. Tuy nhiên, so với mức cao nhất thiết lập trong phiên ở vùng gần 5.090 USD /ounce, giá đóng cửa kể trên đã giảm gần 130 USD /ounce.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng giao ngay đang giảm tiếp 70 USD , lùi xuống vùng 4.890 USD /ounce.

Đà suy yếu kể trên không chỉ trực tiếp khiến giá trị của kim loại quý suy giảm mà còn chính thức kết thúc xu hướng phục hồi mà mặt hàng này đã ghi nhận được kể từ khi chạm đáy ngắn hạn ở 4.400 USD /ounce trong phiên giao dịch 2/2.

Cụ thể, sau khi đạt đỉnh lịch sử ở vùng 5.600 USD /ounce trong phiên giao dịch cuối tháng 1 vừa qua, giá vàng thế giới đã bị bán tháo mạnh và rớt một mạch về vùng 4.400 USD /ounce, tương đương mức giảm ròng hơn 21% chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, đợt giảm giá đã kích hoạt dòng tiền bắt đáy mạnh mẽ đổ vào vàng, kéo giá kim loại quý tăng ngược trở lại lên vùng 5.090 USD /ounce, tương đương tăng gần 16%, trước khi suy yếu về dưới 4.900 USD hiện tại.

Dù đà phục hồi của kim loại quý đã bị đứt đoạn, các yếu tố vĩ mô vẫn đang ủng hộ xu hướng tăng của giá vàng và các kim loại khác.

Về mặt địa chính trị, Iran và Mỹ đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán tại Oman vào ngày 6/1 (giờ địa phương), dù vẫn còn bất đồng về yêu cầu của Washington muốn đàm phán về chương trình tên lửa của Tehran. Trong khi đó, Iran khẳng định chỉ thảo luận về chương trình hạt nhân, theo Reuters.

Mới đây, báo cáo của ADP cho thấy việc làm khu vực tư nhân tại Mỹ chỉ tăng 22.000 trong tháng 1, thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 48.000 của các nhà kinh tế. Đà suy yếu của thị trường lao động thường củng cố lập luận cho việc cắt giảm lãi suất nhằm hỗ trợ tạo việc làm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "không nghi ngờ nhiều" về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất. Còn Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent nói ông không có ý kiến về việc tổng thống có thẩm quyền theo Hiến pháp để sa thải Chủ tịch Fed hay một thành viên Hội đồng Thống đốc Fed.

Trong khi đó, Tòa án Tối cao Mỹ đang xem xét nỗ lực của ông Trump nhằm bãi nhiệm Thống đốc Fed Lisa Cook, người cho rằng mức lãi suất hiện tại chỉ mang tính thắt chặt nhẹ và phát tín hiệu ủng hộ việc thận trọng trước khi tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 2 lần trong năm 2026 và đang theo dõi báo cáo JOLTS (số vị trí việc làm và luân chuyển lao động) tháng 12/2025, dự kiến công bố trong ngày, sau khi bị trì hoãn do chính phủ Mỹ đóng cửa một phần so với kế hoạch công bố vào ngày 3/1.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 2,1% lên 89,88 USD /ounce; giá bạch kim giao ngay tăng 2,1% lên 2.272,55 USD /ounce; trong khi palladium tăng 0,7% lên 1.787,55 USD /ounce.