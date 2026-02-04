Giá vàng thế giới vượt lại mốc 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực sau cú sập mạnh. Lực mua bắt đáy và đồng USD suy yếu là những nguyên nhân hỗ trợ đà phục hồi của kim loại quý.

Giá vàng thế giới đang tiến về vùng 5.100 USD/ounce sau cú sập mạnh trước đó. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 3/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 287 USD lên 4.945 USD /ounce, thậm chí có thời điểm trong phiên tăng lên 5.065 USD /ounce, mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ tháng 11/2008. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 trên sàn Mỹ cũng tăng 2,7%, lên 5.067,0 USD /ounce.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới đã tăng tiếp 115 USD lên vùng 5.062 USD /ounce, tương đương mức tăng 2,3% trong ngày.

Trước đó, giá vàng thế giới đã trải qua đợt giảm giá tồi tệ nhất lịch sử, sau khi đạt đỉnh ở vùng 5.600 USD /ounce, giá mặt hàng này lao dốc một mạch xuống vùng 4.400 USD , tương đương mức giảm ròng hơn 21% chỉ trong chưa đầy 3 ngày.

Tuy nhiên cú sập mạnh chưa từng có đã kích hoạt lực mua bắt đáy mạnh đổ vào vàng, qua đó kéo giá kim quý tăng vọt trở lại vùng 4.900 USD /ounce chỉ sau đó 1 ngày. Đến nay, giá vàng thế giới vẫn tiếp tục xu hướng phục hồi mạnh và đã vượt mốc 5.000 USD /ounce.

Mặt khác, đồng USD giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt, ngoại trừ đồng yen Nhật, khi giới giao dịch chốt lời sau đợt tăng "nóng" gần đây, được thúc đẩy bởi dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực, theo Reuters.

Đồng USD yếu hơn khiến vàng, được định giá bằng USD, trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành luật chi tiêu, chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa một phần. Tuy nhiên, báo cáo việc làm được theo dõi sát sao của tháng 1 sẽ không được công bố vào cuối tuần này do ảnh hưởng của việc chính phủ đóng cửa một phần.

Hiện, nhà đầu tư đang gia tăng đặt cược vào lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài cao hơn khi ông Kevin Warsh sắp nhậm chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giới đầu tư cũng kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm ít nhất 2 lần lãi suất trong năm 2026 và đang chờ đợi dữ liệu việc làm khu vực tư nhân ADP, nhằm có thêm tín hiệu về lộ trình chính sách tiền tệ của Fed.

"Làn sóng tăng của vàng hiện tại được dự báo khá mạnh, nhiều khả năng tăng vọt lên vùng từ 4.950 đến 5.198 USD ", nhà phân tích kỹ thuật Wang Tao, nhận định.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay cũng tăng 2,1%, lên 86,92 USD /ounce. Trước đó, giá kim loại trắng từng chạm mức đỉnh kỷ lục 121,64 USD /ounce vào ngày 29/1 trước khi lao dốc mạnh theo giá vàng.

Trong khi đó, giá bạch kim giao ngay tăng 2,3%, lên 2.260,5 USD /ounce; còn palladium cũng tăng gần 3%, lên 1.782,85 USD /ounce.