Rầm rộ rao bán đồng thỏi tích trữ chờ tăng giá như vàng bạc

Giá đồng thế giới tăng mạnh trong khi thị trường vàng, bạc khan hiếm, nhiều người đã chuyển qua mua đồng tích trữ. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo đồng có thanh khoản thấp, chênh lệch giá lớn không hợp để đầu tư.

Nhiều người chuyển sang mua đồng tích trữ để chờ tăng giá như vàng, bạc. Ảnh: T.L.

Cùng nhịp tăng với vàng và bạc, giá đồng thế giới cũng đã tăng khoảng 45% kể từ đầu năm 2025. Riêng trong hai tháng cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, kim loại này tiếp tục tăng thêm hơn 10%, nhờ kỳ vọng nhu cầu phục hồi trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng và phát triển hạ tầng toàn cầu.

Tại Việt Nam, khi giá vàng và bạc duy trì ở vùng cao, trên nhiều nền tảng mạng xã hội xuất hiện dày đặc các bài rao bán đồng thỏi nguyên chất 1 kg, được quảng bá như một kênh tích trữ mới với chi phí thấp, tiềm năng tăng trưởng lớn và “chưa bị thổi giá” như vàng, bạc.

Rao bán đồng thỏi như kim loại quý

Thời gian gần đây, các hội nhóm đầu tư trên mạng xã hội liên tục xuất hiện nội dung chào bán đồng thỏi nguyên chất loại 0,5 kg và 1 kg, được gắn thêm các nhãn như “đồng phong thủy”, “đồng tích trữ dài hạn” hay “đồng đầu tư”.

Nội dung quảng bá thường nhấn mạnh vai trò chiến lược của đồng trong sản xuất công nghiệp; nhu cầu toàn cầu tăng mạnh; giá đồng thế giới được cho là đã tăng gấp đôi chỉ trong một năm. Từ đó, người bán khuyến nghị nhà đầu tư “mua sớm để đón đầu xu hướng”, trước khi giá đồng tăng mạnh như vàng hay bạc.

Không ít bài đăng còn so sánh trực tiếp đồng thỏi với vàng miếng, cho rằng đồng có mệnh giá nhỏ, dễ tiếp cận, phù hợp với nhà đầu tư vốn ít. Một số đơn vị còn đúc đồng thỏi kèm hình linh vật năm 2026 nhằm gia tăng cảm giác giá trị và độ tin cậy cho sản phẩm.

Theo ghi nhận, giá bán lẻ đồng thỏi hiện dao động ở mức 350.000 đồng/0,5 kg và khoảng 650.000-750.000 đồng/kg tùy từng nơi, hình thức và mức độ hoàn thiện. Mức giá này cao hơn đáng kể so với giá đồng nguyên liệu trên thị trường hàng hóa quốc tế.

Dữ liệu từ các sàn giao dịch hàng hóa cho thấy giá đồng nguyên liệu thế giới hiện chỉ quanh mức 320.000-330.000 đồng/kg. Như vậy, với mức giá bán phổ biến khoảng 700.000 đồng/kg, người mua đã phải trả cao hơn 50% so với giá trị thực của kim loại này tại thời điểm giao dịch. Khoản chênh lệch này chủ yếu đến từ chi phí gia công, đúc khuôn, đóng gói và lợi nhuận của người bán.

Một đơn vị đang rao bán sản phẩm đồng thỏi 0,5 kg và 1 kg với mức giá lần lượt ở 350.000 đồng và 715.000 đồng.

Chuyên gia cảnh báo rủi ro

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng trước trào lưu tích trữ đồng thỏi đang lan rộng trên mạng xã hội.

Ở góc độ vĩ mô, ông Huy cho rằng đồng giữ vai trò quan trọng trong quá trình điện khí hóa, chuyển đổi năng lượng và phát triển hạ tầng công nghệ. Nhiều dự báo cho thấy nhu cầu đồng có thể tiếp tục tăng trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, triển vọng tích cực của ngành đồng không đồng nghĩa với việc mọi hình thức sở hữu đồng đều phù hợp để đầu tư hoặc tích trữ.

Về bản chất, đồng là kim loại công nghiệp, giá chịu tác động mạnh bởi chu kỳ tăng trưởng - suy giảm của kinh tế toàn cầu. Khác với vàng là tài sản có vai trò tiền tệ và trú ẩn được thừa nhận rộng rãi thì đồng không được thiết kế để làm tài sản tích trữ cá nhân.

Điểm yếu lớn nhất của đồng thỏi tích trữ, nằm ở tính thanh khoản. Hiện sản phẩm này không được giao dịch trên các sàn hàng hóa chính thức, không có giá mua - bán tham chiếu công khai và cũng không có tổ chức nào đứng ra bảo đảm thu mua.

Trên thực tế, việc mua bán chủ yếu diễn ra theo thỏa thuận riêng lẻ, với mức giá do người bán tự đưa ra. Khi có nhu cầu thoái vốn, nhà đầu tư có thể gặp khó khăn trong việc tìm bên mua phù hợp, hoặc buộc phải bán với mức giá thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng.

Giá đồng tại các các cơ sở thu mua phế liệu tại Hà Nội, cập nhật trong ngày 5/1.

Ngoài ra, theo ông Huy, khoảng chênh lệch lớn giữa giá đồng thỏi bán lẻ và giá đồng nguyên liệu quốc tế cũng tiềm ẩn rủi ro đáng kể. Bên cạnh đó, hiện chưa có hệ thống tiêu chuẩn và cơ chế giám sát thống nhất đối với loại hình sản phẩm này, làm gia tăng rủi ro liên quan đến chất lượng, độ tinh khiết cũng như tranh chấp pháp lý nếu phát sinh.

Chuyên gia cũng lưu ý đồng là kim loại có biên độ biến động giá lớn, đặc biệt trong các giai đoạn kinh tế suy giảm. Khi nhu cầu công nghiệp đi xuống, giá đồng có thể giảm sâu, trong khi kim loại này không đóng vai trò trú ẩn như vàng.

Vì vậy, ông Nguyễn Quang Huy khuyến nghị nhà đầu tư cần tỉnh táo trước các hình thức đầu tư, tích trữ được quảng bá theo trào lưu trên mạng xã hội; đánh giá kỹ tính thanh khoản, khả năng mua lại và cơ chế định giá trước khi xuống tiền.

Đồng thời, tránh sử dụng vốn vay hoặc nguồn tài chính thiết yếu cho các kênh đầu tư chưa được kiểm chứng, ưu tiên các sản phẩm hàng hóa có thị trường giao dịch minh bạch và giá tham chiếu rõ ràng.

“Nắm bắt cơ hội là cần thiết, nhưng đầu tư hiệu quả không chỉ dựa trên kỳ vọng tăng giá, mà quan trọng hơn là khả năng kiểm soát rủi ro và bảo đảm an toàn, thanh khoản cho dòng vốn”, ông Huy nhấn mạnh.