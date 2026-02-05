Giá vàng bạc lao dốc, người mua lỗ nặng

Giá vàng trong nước giảm mạnh trong phiên 5/2, đảo chiều sau chuỗi phiên tăng dữ dội trước đó. Biến động lớn khiến rủi ro thua lỗ gia tăng đối với nhà đầu tư mua ở vùng giá cao.

Giá vàng bạc đồng loạt lao dốc trong phiên giao dịch ngày 5/2. Ảnh: Thế Bằng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/2, giá vàng và bạc trong nước cùng quay đầu giảm mạnh sau chuỗi các phiên biến động dữ dội trước đó.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) chốt giá vàng miếng ở mức 174,2 - 177,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm tới 3 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên liền trước (5/2).

Giảm sốc sau nhịp hồi mạnh

Cùng với SJC, hàng loạt doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng… đều chốt phiên giá vàng miếng ở quanh vùng 177,2 triệu đồng/lượng (bán).

Đáng chú ý, nhịp điều chỉnh mạnh trong phiên 5/2 diễn ra ngay sau giai đoạn hồi phục ấn tượng của vàng miếng trong hai phiên trước đó. Trong các ngày 3-4/2, giá vàng miếng tăng tổng cộng hơn 10 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên trong giai đoạn từ 30/1 đến 2/2 trước đó, mặt hàng này đã giảm gần 14 triệu đồng/lượng.

Biến động tăng - giảm mạnh và liên tục khiến nhiều nhà đầu tư chịu thua lỗ đáng kể. Những người mua vàng vào cuối tháng 1, ngay trước nhịp giảm mạnh, hiện đã lỗ hơn 15 triệu đồng/lượng. Đặc biệt, trường hợp mua tại vùng đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng vào ngày 29/1, mức thua lỗ đến nay đã xấp xỉ 19 triệu đồng/lượng.

Tuy vậy, nếu tính từ đầu năm, giá vàng miếng vẫn tăng hơn 24 triệu đồng/lượng. Nhờ đó, nhà đầu tư mua vàng sớm từ đầu năm đến nay vẫn ghi nhận mức lãi khoảng 21 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn trong phiên hôm nay cũng giảm mạnh. SJC chốt giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 171,5 - 174,5 triệu đồng/lượng, giảm 5,2 triệu đồng so với giá chốt phiên 4/2. Các doanh nghiệp khác ghi nhận mức giảm phổ biến 2,5-4 triệu/lượng.

Trong đó, DOJI đóng cửa nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 173 - 176 triệu/lượng; Phú Quý ở mức 173,7 - 176,7 triệu/lượng; Mi Hồng ở mức 175,2 - 177,2 triệu/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải quanh 174,2 - 177,2 triệu đồng/lượng.

So với mức đỉnh 188,7 triệu đồng/lượng mà vàng nhẫn từng lập được trong tháng 1, giá vàng nhẫn hiện đã giảm khoảng 11,5 triệu đồng, khiến nhà đầu tư mua tại đỉnh lỗ hơn 13 triệu đồng/lượng.

Dù vậy, so với đầu năm - thời điểm vàng nhẫn giao dịch quanh 152 triệu đồng/lượng - mặt hàng này vẫn tăng khoảng 25 triệu đồng/lượng, tương đương mức lãi gần 22 triệu đồng/lượng cho người mua sớm.

VÀNG MIẾNG SJC BIẾN ĐỘNG NHƯ TÀU LƯỢN Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2

Không chỉ vàng, hôm nay thị trường bạc trong nước cũng chứng kiến nhịp giảm sâu. Giá bạc miếng tại các thương hiệu giảm hơn 40.000 đồng/lượng so với đầu phiên. Phú Quý chốt giá bạc miếng ở mức 2,962 - 3,054 triệu/lượng; bạc miếng của CTCP Kim Loại Quý Ancarat ở 2,964 - 3,056 triệu/lượng; bạc miếng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) ở 3,282 - 3,39 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, bạc thỏi loại 1 kg giảm mạnh hơn khi các doanh nghiệp đồng loạt giảm tới 10,8 triệu đồng/kg ở chiều mua và 11,2 triệu/kg ở chiều bán. Phú Quý hiện chấp nhận giao dịch bạc thỏi ở mức 78,98 - 81,44 triệu đồng/kg; Ancarat ở giao dịch 79,04 - 81,49 triệu đồng/kg; Sacombank-SBJ niêm yết ở 87,52 - 90,4 triệu đồng/kg.

Áp lực khiến giá vàng, bạc lao dốc

Diễn biến giảm sâu của thị trường trong nước chủ yếu chịu tác động từ giá kim loại quý thế giới. Giá vàng giao ngay quốc tế đã giảm khoảng 100 USD , tương đương 2%, xuống vùng 4.860 USD /ounce.

Theo ông Tim Waterer, nhà phân tích tại KCM, đồng USD mạnh lên sau thông tin ông Kevin Warsh được đề cử làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã khiến giới đầu tư thận trọng hơn với vàng. Đồng USD tăng giá cũng làm vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt khi Iran và Mỹ thống nhất nối lại đàm phán tại Oman, cùng thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc trao đổi “rất tích cực” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đã khiến dòng tiền rút khỏi các tài sản trú ẩn. Giá nhiều loại hàng hóa, từ dầu thô đến đồng, đồng loạt giảm mạnh.

Hơn cả vàng, giá bạc giao ngay quốc tế thậm chí giảm hơn 11%, lùi về 78,24 USD /ounce, nối dài đà lao dốc sau khi kim loại quý này từng tăng giá kỷ lục rồi bất ngờ mất gần 30% chỉ trong phiên giao dịch cuối tuần trước. Theo dữ liệu từ LSEG, tính chung năm 2025, giá bạc đã tăng khoảng 146%.

Theo các chuyên gia, đà điều chỉnh mạnh của bạc phản ánh sự suy yếu của nhu cầu công nghiệp ở vùng giá cao.

“Nhu cầu công nghiệp đã biến mất ở các mức giá cao hơn, trong khi các nhà sản xuất tấm pin mặt trời tại Trung Quốc đang tìm kiếm những giải pháp thay thế”, ông Kunal Shah, Trưởng bộ phận nghiên cứu của Nirmal Bang Commodities, nhận định.

Ông Sunil Garg, Giám đốc điều hành của Lighthouse Canton cho rằng biến động mạnh gần đây của giá bạc chủ yếu xuất phát từ dòng vốn đầu cơ, các vị thế sử dụng đòn bẩy và giao dịch quyền chọn, thay vì nhu cầu vật chất thực tế.

Dù vậy, ông Garg vẫn đánh giá các yếu tố nền tảng hỗ trợ nhu cầu bạc trong dài hạn chưa thay đổi, song khuyến nghị thị trường cần thêm thời gian để các vị thế đầu cơ bị “thanh lọc”.

Không chỉ vàng và bạc, các kim loại quý khác cũng chịu áp lực giảm mạnh. Giá bạch kim giao ngay giảm 9% xuống 2.126 USD /ounce, sau khi đạt đỉnh kỷ lục 2.919 USD /ounce vào ngày 26/1, trong khi palladium giảm 3%, còn 1.726 USD /ounce.