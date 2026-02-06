Giá vàng, giá bạc có còn tăng sau lần trồi sụt lịch sử?

Việc quan chức Iran - Mỹ xác nhận hai bên sẽ tổ chức đàm phán tại Oman vào ngày 6/2 giúp giảm bớt các căng thẳng liên quan đến hạt nhân - yếu tố trước đó từng hỗ trợ giá kim loại quý.

Vàng miếng được trưng bày tại một cửa hàng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Báo Times of India tối 5/2 cho biết giá vàng và bạc đã chứng kiến những biến động mạnh trong vài tháng gần đây, sau một năm tăng giá mạnh nhưng xen kẽ là các đợt biến động đột ngột. Ngày 30/1/2026, giá vàng thế giới giảm 12% xuống còn khoảng 4.800 USD /ounce, tức là mất khoảng 800 USD /ounce so với mức đỉnh gần 5.600 USD /ounce đạt được trong ngày 29/1, đánh dấu mức giảm trong một ngày lớn nhất trong hơn một thập kỷ, dù vẫn tăng khoảng 65% so với cùng kỳ năm trước.

Diễn biến của cả hai kim loại vẫn rất biến động khi thị trường phản ứng trước những bất định toàn cầu, sự dịch chuyển của tiền tệ và sự thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư.

Ông Kunal Shah, Trưởng bộ phận nghiên cứu của nền tảng giao dịch hàng hoá Nirmal Bang Commodities tại Mumbai (Ấn Độ) nhận định: “Nếu tạm thời loại bỏ các yếu tố căng thẳng địa chính trị và xu hướng phi đô la hóa… thì kim loại quý không còn nhiều dư địa để tăng”.

Trong khi đó, theo một báo cáo mới đưa ra quỹ quản lý tài sản Motilal Oswal Private Wealth có trụ sở ở Mumbai (Ấn Độ). các nhà đầu tư được khuyến nghị theo đuổi chiến lược tích lũy dần khi giá điều chỉnh nếu mục tiêu là lợi nhuận trung hạn ở mức vừa phải.

Báo cáo cũng khuyên chốt lời một phần đối với bạc cho những nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế lớn, đồng thời đề xuất mua từng phần khi giá giảm đối với những người có ít hoặc chưa có mức độ tiếp xúc với kim loại này.

Vàng giảm trong bối cảnh biến động cực mạnh; bạc lao dốc 13%

Vàng và bạc đã trở thành tâm điểm kể từ năm 2025 nhờ đà tăng chưa từng có tiền lệ, vượt xa mọi kỳ vọng.

Trong 12 tháng qua, giá vàng đã gần như tăng gấp đôi và liên tục dao động mạnh. Tuần trước, giá vàng thế giới đã tiến sát mốc 5.600 USD .

Sau đó là làn sóng bán tháo dữ dội đối với kim loại vàng và kim loại trắng vào tuần trước, xóa sổ hàng nghìn tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường.

Vào ngày 2/2, giá vàng đã rơi xuống dưới 4.500 USD còn giá bạc giao ngay tiếp tục "rơi thẳng đứng" lùi về quanh 76,8 USD /ounce, giảm khoảng 10% giá trị so với cuối tuần trước đó.

Biến động của vàng và bạc là câu chuyện về một đợt tăng giá choáng váng, một cú sụp đổ phá kỷ lục, một nhịp hồi ngắn, rồi lại tiếp tục lao dốc.

Các nhà phân tích cho rằng đợt bán tháo này xuất phát từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn nhân sự cho vị trí Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cùng với hoạt động chốt lời đã được dự báo từ trước.

Đợt hồi phục ngắn sau đó một phần đến từ căng thẳng địa chính trị gia tăng, nhưng hiện nay các căng thẳng này dường như đang hạ nhiệt.

Vì sao giá vàng, bạc lại tiếp tục sụt giảm?

Hôm 5/2, giá bạc đã giảm 13,3% còn giá vàng giao ngay đã giảm xuống dưới 4.800 USD /ounce, chấm dứt chuỗi tăng hai ngày, chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên sau khi Fed phát tín hiệu thận trọng về việc cắt giảm lãi suất.

Thống đốc Fed Lisa Cook hôm 4/2 cho biết bà không ủng hộ các đợt cắt giảm lãi suất bổ sung, mà ưu tiên rủi ro lạm phát tăng dai dẳng hơn là các dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang chậm lại.

Ông Maneesh Sharma, Phó Chủ tịch phụ trách hàng hóa và tiền tệ tại Anand Rathi Shares and Stock Brokers - một trong những công ty môi giới hàng đầu Ấn Độ, nhận định rằng: “Yếu tố này, kết hợp với việc Tổng thống Trump đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed tiếp theo - người được xem là ‘diều hâu’ hơn so với các ứng viên khác - đã khiến thị trường tính đến kịch bản tốc độ cắt giảm lãi suất sẽ chậm hơn”.

Trong một phát biểu với báo Times of India tối 5/2, ông Sharma cho biết: “Nhìn tổng thể, các yếu tố đang hỗ trợ vàng, bao gồm rủi ro địa chính trị, hoạt động mua mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, lo ngại về tính độc lập của Fed, nợ công Mỹ gia tăng, bất ổn thương mại và xu hướng phi đô la hóa, sẽ tiếp tục nâng đỡ tài sản trú ẩn an toàn này trong dài hạn. Chúng tôi vẫn kỳ vọng vàng sẽ vượt mốc 6.000 USD /ounce trong nửa cuối năm 2026”.

Ngày 30/1/2026, bạc, kim loại đã vượt xa mức tăng của vàng trong năm qua, lao dốc hơn 30% xuống dưới 80 USD /ounce, ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1980. Ảnh minh họa.

Ông Praveen Singh, Trưởng bộ phận hàng hóa tại tập đoàn Mirae Asset ShareKhan (Ấn Độ), giải thích rằng kim loại quý đang lao dốc do sự hội tụ của nhiều yếu tố tiêu cực. Chỉ số USD Index mạnh hơn, hiện ở mức 97,80, tăng 0,20% trong ngày. Chỉ số này, được hỗ trợ bởi chuỗi dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực (PMI Chicago, PPI Mỹ cao hơn dự báo, chỉ số PMI ISM vững chắc), đã tăng gần 2,4% kể từ mức đáy bốn năm ghi nhận vào ngày 27/1.

Vàng và bạc đã tăng vọt trong hai ngày gần đây khi lực mua bắt đáy xuất hiện, trong bối cảnh dữ liệu Khảo sát cơ hội việc làm và luân chuyển lao động (JOLTs) và báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ trong tuần bị trì hoãn do việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần.

Tuy nhiên, khi tình trạng đóng cửa đã kết thúc, các dữ liệu này sẽ được công bố trở lại. Dữ liệu JOLTs sẽ được công bố vào ngày 6/2, trong khi báo cáo việc làm hằng tháng dự kiến phát hành vào ngày 11/2.

Ngoài ra, ngày 4/2, khả năng các cuộc đàm phán Mỹ-Iran tại Thổ Nhĩ Kỳ bị hoãn cũng đã đẩy giá kim loại quý và các loại hàng hóa khác đi lên.

Tuy nhiên, theo diễn biến mới nhất, các cuộc đàm phán được lên lịch tổ chức tại Oman vào ngày 6/2, khiến nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.