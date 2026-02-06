Giá vàng thế giới rơi mạnh, bạc giảm hơn 12%

Thị trường kim loại quý toàn cầu tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi giá vàng và bạc đồng loạt giảm sâu, nối dài chuỗi biến động dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Giá vàng và giá bạc giảm mạnh trong sáng ngày 6/1 (giờ Việt Nam). Ảnh: Reuters.

Sáng ngày 6/2 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm hơn 1% xuống còn 4.747 USD /ounce, mất hơn 200 USD so với một ngày trước. Hợp đồng vàng giao tháng 4 cũng lùi 1,21%, giao dịch quanh 4.736 USD /ounce, theo Kitco News.

Đà bán tháo diễn ra mạnh hơn trên thị trường bạc. Bạc giao ngay “bốc hơi” tới gần 13%, xuống 69 USD /ounce - mức giảm khiến giới đầu tư không khỏi choáng váng.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh đồng USD tăng lên mức cao nhất trong vòng hai tuần. Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số S&P 500 giảm về gần đáy hai tuần, trong khi Nasdaq chạm mức thấp nhất trong hơn hai tháng, phản ánh rõ tâm lý né tránh rủi ro đang lan rộng.

Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho rằng áp lực bán kim loại quý đến từ các lệnh gọi ký quỹ.

“Một số nhà đầu tư buộc phải bán vàng và bạc để bù lỗ từ thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, xét về yếu tố nền tảng, chưa có sự thay đổi mang tính bước ngoặt”, ông nhận định.

Biến động giá vàng trong phiên giao dịch ngày 5/2 (giờ Mỹ). Biểu đồ: TradingView.

Thực tế, vàng và bạc vừa trải qua phiên giảm mạnh nhất trong nhiều thập kỷ vào cuối tuần trước, ngay sau khi lập các đỉnh kỷ lục. Theo ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích tại City Index và FOREX.com, những cú sốc như vậy không thể được hấp thụ chỉ trong một sớm một chiều.

“Biến động vẫn ở mức rất cao và thị trường cần thời gian để cân bằng lại, điều này có thể kéo giá xuống thấp hơn nữa trong ngắn hạn”, ông nói.

Ở góc độ địa chính trị, một số tín hiệu hạ nhiệt xuất hiện khi Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận trao đổi tù binh quy mô lớn sau các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm được đánh giá là “rất tích cực” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bất chấp căng thẳng xoay quanh vấn đề Đài Loan. Giới đầu tư cũng đang theo dõi sát cuộc đàm phán Mỹ - Iran dự kiến diễn ra tại Oman vào cuối tuần này.

Theo JP Morgan, vàng và bạc khó có thể tách rời hoàn toàn về xu hướng giá, song bạc hiện đang được định giá tương đối cao, khiến kim loại này dễ chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong các giai đoạn thị trường tháo chạy khỏi rủi ro.

Dù vậy, ngân hàng này vẫn đánh giá vùng hỗ trợ ngắn hạn của bạc nằm trong khoảng 75- 80 USD /ounce và kỳ vọng giá có thể phục hồi về quanh 90 USD /ounce trong năm tới.

Với vàng, triển vọng ngắn hạn đang trở nên kém tích cực hơn khi các động lực hỗ trợ truyền thống tạm thời suy yếu. Giới phân tích cho rằng thị trường vàng hiện vận hành song song trên hai cơ chế định giá - giao ngay và hợp đồng tương lai.

Trong giai đoạn chốt sổ cuối năm, các hợp đồng vàng giao tháng 12 trên sàn CME thu hút thanh khoản lớn, qua đó khuếch đại biến động giá trong ngắn hạn.

Áp lực điều chỉnh của vàng còn đến từ sự phục hồi mạnh của đồng USD. Dollar Index tăng lên mức cao nhất gần hai tuần khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Đồng thời, tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính toàn cầu đã kích hoạt làn sóng chốt lời lan rộng ở nhóm kim loại quý.

Ông Tim Waterer, Trưởng bộ phận phân tích giao dịch tại KCM, nhận định đà tăng của USD đang làm suy giảm sức hấp dẫn của vàng trong ngắn hạn.

“Sau giai đoạn biến động quá mạnh, nhà đầu tư có xu hướng phòng thủ nhiều hơn, khiến giá vàng khó sớm quay lại các vùng đỉnh cũ”, ông nói.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạch kim giao ngay giảm mạnh 7,5% xuống 2.057,86 USD /ounce, trong khi palladium cũng mất 5,3%, còn 1.680 USD /ounce.