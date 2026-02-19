Danh tính 11 tập đoàn kinh tế Việt Nam lãi trên 1 tỷ USD

Trong bối cảnh năm 2025 còn nhiều biến động vĩ mô, "câu lạc bộ" doanh nghiệp Việt Nam lãi trên 1 tỷ USD vẫn mở rộng lên 11 thành viên, với 2 tân binh là VPBank và Vingroup.

Dù bối cảnh kinh tế năm 2025 còn nhiều thách thức, bức tranh lợi nhuận của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn xuất hiện những điểm sáng đáng chú ý.

Trong đó, số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế trên 1 tỷ USD đã tăng lên 11 đơn vị, nhiều hơn 2 cái tên so với năm trước với sự góp mặt mới của VPBank và Vingroup. Điều này cho thấy những “đầu tàu” lớn của nền kinh tế đã có một năm “ăn nên làm ra”.

“Đầu tàu” Nhà nước dẫn dắt

Giữ vững vị trí quán quân toàn thị trường là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) với lợi nhuận hợp nhất trước thuế khoảng 62.700 tỷ đồng , tương đương 2,4 tỷ USD quy đổi, tăng 13% so với năm 2024 và vượt tới 44% kế hoạch năm.

2025 cũng là năm thứ hai liên tiếp PVN vượt mốc doanh thu 1 triệu tỷ đồng . Sản lượng khai thác dầu đạt gần 10 triệu tấn, vượt kế hoạch hơn 20%; sản lượng điện đạt 31,37 tỷ kWh, tăng 7%; sản xuất xăng dầu gần 7,9 triệu tấn, tăng gần 18 %. Đáng chú ý, số nộp ngân sách của tập đoàn này đạt 159.600 tỷ đồng , cao hơn 80% so với kế hoạch, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của khối năng lượng trong cân đối vĩ mô.

Xếp thứ hai là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) với 56.800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (khoảng 2,1 tỷ USD ), tăng hơn 11%.

Doanh thu tập đoàn đạt 220.400 tỷ đồng , tăng gần 14%, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng 2 chữ số trong bối cảnh thị trường viễn thông trong nước đã bước vào giai đoạn bão hòa. Kết quả này cho thấy chiến lược mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao, dịch vụ số và thị trường quốc tế tiếp tục phát huy hiệu quả.

7 NGÂN HÀNG TRONG DANH SÁCH DOANH NGHIỆP LÃI TRÊN 1 TỶ USD NĂM 2025

Nhãn PVN Viettel Vinhomes Vietcombank VietinBank BIDV MB Techcombank VPBank Agribank Vingroup Lợi nhuận trước thuế tỷ USD 2.4 2.1 1.9 1.7 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1 1

Ở nhóm doanh nghiệp niêm yết, Vinhomes là đại diện bất động sản duy nhất góp mặt trong "câu lạc bộ" lợi nhuận tỷ USD, với hơn 51.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tương đương gần 1,9 tỷ USD ), mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Theo doanh nghiệp, kết quả tích cực đến từ tiến độ bàn giao đúng và vượt kế hoạch tại các đại dự án như Vinhomes Ocean Park 2, 3 và Vinhomes Vũ Yên (Hải Phòng). Tổng doanh số bán hàng năm qua đạt 205.252 tỷ đồng , gần gấp đôi năm trước, trong đó động lực chính là việc ra mắt đồng loạt 5 dự án mới tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng và Tây Ninh.

Vingroup cũng ghi dấu một năm bứt phá khi doanh thu thuần đạt 332.770 tỷ đồng , tăng 76% so với năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay. Cột mốc này đưa tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt doanh thu trên 300.000 tỷ đồng trong một năm.

Nhờ hợp nhất kết quả từ mảng bất động sản, tập đoàn lần đầu ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 26.300 tỷ đồng (xấp xỉ 1 tỷ USD ), tăng 57% so với năm 2024.

7 ngân hàng lãi trên 1 tỷ USD năm qua

Tuy vậy, danh sách các doanh nghiệp Việt Nam lãi trên 1 tỷ USD năm qua vẫn ghi nhận sự áp đảo của khối ngân hàng khi chiếm tới 7/11 cái tên.

Năm tài chính 2025 khép lại với cuộc đua lợi nhuận sát sao giữa 3 ngân hàng quốc doanh niêm yết gồm Vietcombank, VietinBank và BIDV. Dù khác biệt về quy mô tổng tài sản và cấu trúc hoạt động, cả 3 nhà băng đều ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận.

Vietcombank dẫn đầu với hơn 44.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (khoảng 1,7 tỷ USD ), tăng 4%. Thu nhập lãi thuần đạt 58.406 tỷ đồng , tăng 6%, trong khi thu nhập ngoài lãi đạt 13.683 tỷ đồng , tăng 4%, giúp tổng thu nhập hoạt động tăng đồng nhịp với chi phí và duy trì hiệu quả sinh lời ổn định.

VietinBank gây chú ý với mức tăng trưởng mạnh nhất trong nhóm quốc doanh khi lợi nhuận tăng 37%, đạt gần 43.500 tỷ đồng ( 1,5 tỷ USD ). Kết quả này đưa ngân hàng trở thành đơn vị thứ hai tại Việt Nam đạt mốc 40.000 tỷ đồng lợi nhuận/năm, đồng thời thu hẹp đáng kể khoảng cách với ngân hàng dẫn đầu.

BIDV xếp thứ 3 với 37.800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 19%. Riêng quý IV, lợi nhuận đạt 14.230 tỷ đồng , tăng 42% so với cùng kỳ, đóng góp đáng kể vào kết quả cả năm nhờ thu nhập lãi thuần tăng 23%.

3 ngân hàng quốc doanh lãi tổng cộng hơn 125.000 tỷ đồng năm 2025. Ảnh: Việt Linh - Đinh Hà.

Tổng cộng, 3 ngân hàng quốc doanh niêm yết đã ghi nhận hơn 125.300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2025, tương đương gần 5 tỷ USD quy đổi.

Ở khối ngân hàng ngoài quốc doanh, MB và Techcombank tiếp tục duy trì lợi nhuận trên 1 tỷ USD , lần lượt khoảng 1,3 tỷ USD và 1,2 tỷ USD .

Techcombank cải thiện tổng thu nhập hoạt động hơn 14% lên gần 53.400 tỷ đồng , trong khi chi phí chỉ tăng 7%, qua đó cải thiện biên lợi nhuận. MB ghi nhận TOI tăng hơn 22% với chi phí được kiểm soát chặt nhờ nền tảng công nghệ hỗ trợ mở rộng quy mô hiệu quả.

Đáng chú ý, tân binh gia nhập "câu lạc bộ" tỷ USD là VPBank với lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 30.600 tỷ đồng , tăng 53% so với năm 2024.

Trong đó, ngân hàng mẹ VPBank đóng góp 26.364 tỷ đồng , chiếm khoảng 86% tổng lợi nhuận. Các công ty con cũng ghi nhận kết quả khả quan: VPBankS lãi 4.476 tỷ đồng , gấp 4 lần cùng kỳ; FE Credit có năm thứ hai liên tiếp báo lãi với hơn 600 tỷ đồng ; OPES lãi hơn 638 tỷ đồng ; riêng GPBank sau một năm tái cơ cấu toàn diện đã báo lãi hơn 500 tỷ đồng .

Bước sang năm 2026, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất hơn 41.300 tỷ đồng , tăng 35%.

Trong khi đó, Agribank chưa công bố số liệu chính thức nhưng cho biết đã hoàn thành hoặc vượt các chỉ tiêu đề ra. Trước đó, nhà băng này đặt mục tiêu lợi nhuận khoảng 28.700 tỷ đồng cho năm 2025.