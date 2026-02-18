Các đại gia địa ốc hé lộ tham vọng năm 2026

Nhiều doanh nghiệp bất động sản niêm yết đặt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2026 tăng mạnh so với năm trước, kỳ vọng đón sóng phục hồi của thị trường.

Nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch tăng trưởng bằng lần trong năm 2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sau giai đoạn trầm lắng, nhiều doanh nghiệp bất động sản niêm yết đang đồng loạt công bố kế hoạch kinh doanh năm 2026 với những con số tăng trưởng đầy tham vọng. Từ mục tiêu doanh thu gấp nhiều lần đến kế hoạch đầu tư tăng vọt, kế hoạch kinh doanh năm mới của các “ông lớn” địa ốc cho thấy kỳ vọng rõ rệt vào một chu kỳ hồi phục mới của thị trường.

Kỳ vọng doanh thu tăng gấp nhiều lần

CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco - Taseco Land (HoSE: TAL) là một trong những cái tên gây chú ý nhất khi đặt mục tiêu tăng trưởng đột biến năm 2026.

Tại hội thảo gặp gỡ nhà đầu tư diễn ra đầu tháng 12/2025, ban lãnh đạo doanh nghiệp công bố kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu dự kiến 12.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng . So với kết quả năm 2025, các chỉ tiêu này tương ứng tăng khoảng 3 lần về doanh thu và 5 lần về lợi nhuận.

Theo lãnh đạo Taseco Land, động lực tăng trưởng sẽ đến từ các dự án đã triển khai và mở bán trong giai đoạn trước. Những dự án như Central Riverside (Thanh Hóa), Nghi Sơn Central Park (Thanh Hóa), Central Square (Thái Nguyên) được kỳ vọng tiếp tục ghi nhận doanh thu. Bên cạnh đó, các dự án mở bán trong năm 2025 như Khu công nghiệp Taseco Đồng Văn 3 cũng sẽ đóng góp đáng kể vào dòng tiền và lợi nhuận.

Trong năm 2026, doanh nghiệp dự kiến mở bán thêm loạt dự án mới gồm Phố đi bộ Thái Nguyên, dự án Duy Tiên (Hà Nam), dự án Trung Văn…

TASCO LAND DỰ KIẾN LÃI KỶ LỤC NĂM 2026 KQKD hàng năm của Tasco Land; Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2021 2022 2023 2024 2025 Kế hoạch 2026 Doanh thu thuần tỷ đồng 744 2829 3238 1684 3730 12000 Lợi nhuận sau thuế

132 370 473 685 675 3000

Với nguồn cung sản phẩm tương đối dồi dào, Taseco Land cho thấy tham vọng mở rộng quy mô hoạt động và nâng mặt bằng doanh thu lên một nấc mới.

Một doanh nghiệp khác cũng sớm công bố kế hoạch năm 2026 là Tổng công ty CP Địa ốc Sài Gòn - Saigonres (HoSE: SGR). Năm nay, Saigonres đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 1.380 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế 380 tỷ và tổng mức đầu tư dự kiến 3.850 tỷ đồng .

Trong khi đó, kết quả năm 2025 của doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 337 tỷ đồng , lợi nhuận trước thuế 159 tỷ đồng và chi phí đầu tư 198 tỷ đồng.

Như vậy, kế hoạch năm 2026 cho thấy doanh thu dự kiến cao gấp hơn 4 lần. Lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 139% và đặc biệt chi phí đầu tư cao gấp 19 lần.

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu - Hodeco (HoSE: HDC) cũng sớm công bố định hướng hoạt động năm 2026 với mục tiêu doanh thu 2.005 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 486 tỷ đồng .

Theo đánh giá của Hodeco, thị trường bất động sản năm 2026 có thể bước vào giai đoạn phục hồi, song vẫn tồn tại những yếu tố thách thức đan xen. Trên cơ sở đó, công ty xác định tập trung hoàn thiện pháp lý dự án, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả quản trị.

Khang Điền và Nam Long kỳ vọng vào dự án trọng điểm

Tháng 1 năm nay, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) công bố kế hoạch lợi nhuận ròng năm 2026 dự kiến đạt trên 2.000 tỷ đồng , tăng 22% so với năm ngoái. Động lực chính đến từ dự án Gladia by the Waters quy mô 11,8 ha trên đường Võ Chí Công, TP.HCM. Đây là dự án liên doanh với Keppel, trong đó Khang Điền sở hữu 51%.

Khang Điền cho biết sẽ hoàn tất bán hàng và ghi nhận lợi nhuận từ các sản phẩm thấp tầng tại dự án này, đồng thời tiếp tục tiêu thụ sản phẩm còn lại tại một số dự án hiện hữu ở TP.HCM.

Ngoài ra, công ty đang tích cực tìm kiếm và trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước. Các thỏa thuận nếu được triển khai có thể bổ sung thêm dòng tiền và lợi nhuận đáng kể trong năm 2026.

Các đại gia địa ốc đều đặt kỳ vọng lớn vào loạt dự án sắp mở bán. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tương tự, tại sự kiện NLG Day cuối năm ngoái, ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh - Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) - cho biết doanh số bán hàng riêng trong tháng 10/2025 của công ty đã đạt hơn 4.200 tỷ đồng , gần bằng kết quả 9 tháng đầu năm ( 5.000 tỷ đồng ). Lũy kế 10 tháng, doanh nghiệp ghi nhận 9.292 tỷ đồng doanh thu, tăng 86% so với cùng kỳ và vượt mức đỉnh doanh thu từng đạt 8.200 tỷ đồng vào năm 2022.

Theo lãnh đạo Nam Long, mức tăng trưởng đến từ việc nhiều dự án hoàn tất pháp lý và được phép mở bán trong tháng 10 và 11 năm ngoái, trong đó có Izumi Canaria thuộc khu đô thị Izumi City tại Đồng Nai. Dù 9 tháng đầu năm mới hoàn thành 50% mục tiêu lợi nhuận năm 2025, doanh nghiệp tỏ ra tự tin nhờ doanh số đột biến cuối năm và kỳ vọng mức doanh số các năm tới có thể đạt 20.000- 30.000 tỷ đồng mỗi năm.

Năm 2026, Nam Long dự kiến tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhờ các dự án trọng điểm như Waterpoint giai đoạn 1, Mizuki Park, Akari City, Nam Long II Central Lake. Đồng thời, doanh nghiệp chuẩn bị triển khai giai đoạn mới của các dự án Elyse Island, An Zen Residences, VSIP Hải Phòng, Waterpoint giai đoạn 2 và Izumi Canaria.