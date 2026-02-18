Công ty đại gia Nguyễn Đức Chi thay tổng giám đốc người Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty Crystal Bay Việt Nam bổ nhiệm ông Olgun Mert Atadan, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, làm Tổng giám đốc, thay ông Huỳnh Ngọc Duy trong đợt kiện toàn bộ máy điều hành mới nhất.

Đại gia Đông Âu Nguyễn Đức Chi. Ảnh: Crystal Bay.

CTCP Crystal Bay Việt Nam vừa công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến bộ máy điều hành.

Theo đó, ông Huỳnh Ngọc Duy thôi giữ chức Tổng giám đốc và được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc phụ trách. Vị trí Tổng giám đốc được giao cho ông Olgun Mert Atadan, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, địa chỉ thường trú tại Moscow, Nga. Ông Olgun Mert Atadan đồng thời là một trong 4 người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Đức Chi không thay đổi. Trong khi đó, bà Nguyễn Thu Trang được điều chỉnh từ Phó tổng giám đốc sang giữ vị trí Phó tổng giám đốc tài chính.

Về tình hình tài chính, báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy CTCP Crystal Bay tiếp tục ghi nhận lỗ sau thuế hơn 41 tỷ đồng . Tuy nhiên, mức lỗ này đã thu hẹp đáng kể so với con số gần 325 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 5.440 tỷ đồng , tương đương 3,44 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, dư nợ trái phiếu hơn 2.287 tỷ đồng , nợ phải trả khác 2.768 tỷ đồng và nợ vay ngân hàng 385 tỷ đồng .

Đáng chú ý, đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến dự án Khu du lịch Rocko Bay Resort và dự án Sailing Ninh Chữ Bay do hai dự án này đã bị thu hồi. Theo kiểm toán, chưa có cơ sở để đánh giá và định lượng đầy đủ mức độ ảnh hưởng của việc thu hồi đối với các khoản mục liên quan trong báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2025.

Gần đây, hệ sinh thái Crystal Bay tiếp tục thu hút sự quan tâm khi thành lập hãng hàng không Crystal Bay Airlines vào tháng 11/2025, cho thấy định hướng mở rộng sang lĩnh vực hàng không trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn đang xử lý các vấn đề tài chính và pháp lý tồn đọng.

Theo đăng ký kinh doanh, CTCP Crystal Bay Airlines được thành lập ngày 6/11/2025 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng , hoạt động 51 ngành nghề, trong đó lĩnh vực chính là vận chuyển hành khách hàng không.

Cơ cấu cổ đông sáng lập của công ty này bao gồm CTCP Tập đoàn Du lịch Crystal Bay góp 282 tỷ đồng , tương đương 94% vốn điều lệ. Một cổ đông lớn khác là ông Nguyễn Đức Chi, góp 15 tỷ đồng , chiếm 5%. Ông Nguyễn Đức Chi cũng đang là Chủ tịch của Crystal Bay Airlines.

Thực tế, từ năm 2022, Crystal Bay đã từng bước tham gia mảng vận tải hàng không phục vụ du lịch thông qua việc tổ chức, khai thác các đường bay charter (bay thuê chuyến) quốc tế đưa khách tới Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Chi, sinh năm 1969, là doanh nhân từng học tập và có nhiều năm kinh doanh tại Đông Âu. Vị đại gia kín tiếng đang giữ vai trò Chủ tịch Tập đoàn Crystal Bay, doanh nghiệp được thành lập năm 2016.

Trong lĩnh vực bất động sản du lịch, Crystal Bay là chủ đầu tư và nhà phát triển hàng loạt dự án quy mô lớn, đặc biệt tại Ninh Thuận như: Ninh Chữ Sailing Bay (vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng ); Mũi Dinh Ecopark ( 5.000 tỷ đồng ); SunBay Park & Resort Phan Rang ( 4.500 tỷ đồng ).

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn triển khai các dự án đáng chú ý khác như Cam Ranh Riviera Spa & Resort ( 880 tỷ đồng ), Selectum Noa Resort Cam Ranh ( 1.400 tỷ đồng ) và Cap Padaran Mũi Dinh với tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ USD .