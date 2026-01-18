Tiềm lực của đại gia mới lập hãng bay 300 tỷ Crystal Bay Airlines

CTCP Crystal Bay Airlines mới được thành lập có bóng dáng của ông Nguyễn Đức Chi - một đại gia Việt trưởng thành từ Đông Âu.

Crystal Bay Airlines là hãng bay mới của ông Nguyễn Đức Chi. Ảnh: Crystal Bay Airlines.

Gần đây, ngành hàng không liên tục ghi nhận những cái tên mới gia nhập thị trường. Sau LOTHA Airlines, một pháp nhân mới mang tên CTCP Crystal Bay Airlines cũng nhận được sự quan tâm.

Theo đăng ký kinh doanh, CTCP Crystal Bay Airlines được thành lập ngày 6/11/2025 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng , hoạt động 51 ngành nghề, trong đó lĩnh vực chính là vận chuyển hành khách hàng không.

Cơ cấu cổ đông sáng lập của công ty này bao gồm CTCP Tập đoàn Du lịch Crystal Bay góp 282 tỷ đồng , tương đương 94% vốn điều lệ. Một cổ đông lớn khác là ông Nguyễn Đức Chi, góp 15 tỷ đồng , chiếm 5%. Ông Nguyễn Đức Chi cũng đang là Chủ tịch của Crystal Bay Airlines.

Ông Nguyễn Đức Chi, sinh năm 1969, là doanh nhân từng học tập và có nhiều năm kinh doanh tại Đông Âu. Vị đại gia kín tiếng đang giữ vai trò Chủ tịch Tập đoàn Crystal Bay, doanh nghiệp được thành lập năm 2016.

Ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Tập đoàn Crystal Bay, đồng thời là Chủ tịch của Crystal Bay Airlines. Ảnh: Crystal Bay.

Trong lĩnh vực bất động sản du lịch, Crystal Bay là chủ đầu tư và nhà phát triển hàng loạt dự án quy mô lớn, đặc biệt tại Ninh Thuận như: Ninh Chữ Sailing Bay (vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng ); Mũi Dinh Ecopark ( 5.000 tỷ đồng ); SunBay Park & Resort Phan Rang ( 4.500 tỷ đồng ).

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn triển khai các dự án đáng chú ý khác như Cam Ranh Riviera Spa & Resort ( 880 tỷ đồng ), Selectum Noa Resort Cam Ranh ( 1.400 tỷ đồng ) và Cap Padaran Mũi Dinh với tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ USD .

Thực chất, doanh nghiệp của ông Nguyễn Đức Chi không phải là "lính mới" trong ngành hàng không. Từ năm 2022, Crystal Bay đã từng bước tham gia mảng vận tải hàng không phục vụ du lịch thông qua việc tổ chức, khai thác các đường bay charter (bay thuê chuyến) quốc tế đưa khách tới Việt Nam.

Các chuyến bay này chủ yếu được khai thác bằng tàu bay của Vietjet Air, Bamboo Airways, kết nối Việt Nam với nhiều thị trường như Kazakhstan, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Mông Cổ, Uzbekistan.

Đến năm 2023, Crystal Bay tiếp tục mở rộng mảng dịch vụ hàng không - du lịch khi thành lập Công ty TNHH Crystal Bay Tour, với định hướng phát triển phần mềm bán vé máy bay, tour du lịch cùng các sản phẩm dịch vụ liên quan.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính bán niên năm 2025, công ty đang lỗ hơn 41 tỷ đồng , tổng lỗ lũy kế gần 65 tỷ đồng .

Tại thời điểm 30/6/2025, Crystal Bay ghi nhận vốn chủ sở hữu gần 1.583 tỷ đồng . Tuy nhiên, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp lên tới 5.440 tỷ đồng , gấp 3,44 lần vốn chủ sở hữu, bao gồm 2.287,5 tỷ đồng trái phiếu, 2.768 tỷ đồng nợ phải trả khác và 385 tỷ đồng vay ngân hàng.