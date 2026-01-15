Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Sun PhuQuoc Airways sắp mở đường bay quốc tế đầu tiên

  • Thứ năm, 15/1/2026 18:00 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Từ ngày 29/3, hành khách có thể bay thẳng từ Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) đến Phú Quốc trên các chuyến bay do Sun PhuQuoc Airways khai thác.

Sun PhuQuoc Airways dự kiến mở đường bay quốc tế đầu tiên từ cuối tháng 3. Ảnh: SPA.

Hãng hàng không của Sun Group, Sun PhuQuoc Airways (SPA) cho biết đã sẵn sàng khai thác đường bay quốc tế đầu tiên Phú Quốc - Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) từ 29/3. Theo kế hoạch, hãng sẽ chính thức mở bán vé từ ngày 21/1.

Đường bay được triển khai sau khi Sun PhuQuoc Airways được Cục Hàng không dân dụng Đài Loan cấp Giấy chứng nhận khai thác đường bay (Air Route Certificate) vào ngày 5/1 sau quá trình thẩm định nghiêm ngặt. Đây là dấu mốc pháp lý quan trọng, cho phép hãng thực hiện các chuyến bay thẳng đến Đài Loan.

Bên cạnh đường bay kết nối Đài Bắc, Sun PhuQuoc Airways cũng đang mở rộng mạng bay kết nối Phú Quốc với các điểm đến quốc tế khác từ đầu quý II, gồm Busan (Hàn Quốc), Singapore, Bangkok, Hong Kong (Trung Quốc). Tiếp đó từ quý III, hãng sẽ khai thác các chặng bay đến Mumbai, New Delhi (Ấn Độ) và Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc).

Song hành cùng các đường bay quốc tế, hãng tiếp tục kết nối Phú Quốc với các điểm đến nội địa, trong đó đường bay Hà Nội - Phú Quốc dự kiến nâng lên 5 chuyến/ngày; TP.HCM - Phú Quốc tăng lên 7 chuyến/ngày; Đà Nẵng - Phú Quốc áp dụng 1 chuyến/ngày; và Cam Ranh - Phú Quốc có 4 chuyến/tuần, áp dụng từ ngày 15/3. Hãng sẽ tiếp tục tăng tần suất cho đến cuối năm.

Ngoài mạng bay kết nối Phú Quốc, hãng bay của Sun Group vẫn duy trì hiện diện tại các đường bay nội địa nhu cầu cao như Hà Nội - TP.HCM và dự kiến từ tháng 5 mở thêm chặng Hà Nội - Đà Nẵng, TP.HCM - Đà Nẵng.

Sun PhuQuoc Airways đang ghi dấu ấn mạnh mẽ về tốc độ mở rộng quy mô đội tàu bay từ con số 0 lên 9 tàu chỉ trong 6 tháng (tính từ mốc đón tàu bay đầu tiên vào ngày 10/8/2025 đến tháng 2/2026). Bên cạnh tốc độ về số lượng, Sun PhuQuoc Airways còn là hãng có đội bay trẻ nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Sân bay Long Thành là khoản lời lớn của các công ty dịch vụ hàng không

"Siêu" cảng hàng không Long Thành mở ra dư địa tăng trưởng lớn cho ngành dịch vụ hàng không, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng hưởng lợi như nhau.

24:1447 hôm qua

Vietnam Airlines vừa lập một kỷ lục sau 3 thập kỷ

Vietnam Airlines vừa lập kỷ lục kết quả kinh doanh chưa từng có với doanh thu năm 2025 ước đạt 123.000 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 8.400 tỷ.

39:2327 hôm qua

ACV được giao đầu tư sân bay Long Thành giai đoạn 2

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư giai đoạn 2 dự án sân bay Long Thành.

44:2613 hôm qua

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

Sun PhuQuoc Airways Phú Quốc Sun Group chuyến bay bay quốc tế

    Đọc tiếp

    Can Gio chuyen minh hinh anh

    Cần Giờ chuyển mình

    1 giờ trước 06:00 16/1/2026

    0

    Chỉ trong thời gian ngắn, "ốc đảo" Cần Giờ đã được đầu tư hạ tầng giao thông mạnh mẽ chưa từng có với hàng loạt dự án trọng điểm quy mô lớn đồng loạt được khởi động và phê duyệt.

    Dien bien dang chu y o Novaland hinh anh

    Diễn biến đáng chú ý ở Novaland

    2 giờ trước 05:26 16/1/2026

    0

    Các công ty con của Novaland là Gia Đức, Thành phố Aqua, Bất động sản Unity, Lucky House đồng loạt mua lại trước hạn 7 lô trái phiếu giá trị 3.600 tỷ đồng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý