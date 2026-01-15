Sun PhuQuoc Airways sắp mở đường bay quốc tế đầu tiên

Từ ngày 29/3, hành khách có thể bay thẳng từ Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) đến Phú Quốc trên các chuyến bay do Sun PhuQuoc Airways khai thác.

Sun PhuQuoc Airways dự kiến mở đường bay quốc tế đầu tiên từ cuối tháng 3. Ảnh: SPA.

Hãng hàng không của Sun Group, Sun PhuQuoc Airways (SPA) cho biết đã sẵn sàng khai thác đường bay quốc tế đầu tiên Phú Quốc - Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) từ 29/3. Theo kế hoạch, hãng sẽ chính thức mở bán vé từ ngày 21/1.

Đường bay được triển khai sau khi Sun PhuQuoc Airways được Cục Hàng không dân dụng Đài Loan cấp Giấy chứng nhận khai thác đường bay (Air Route Certificate) vào ngày 5/1 sau quá trình thẩm định nghiêm ngặt. Đây là dấu mốc pháp lý quan trọng, cho phép hãng thực hiện các chuyến bay thẳng đến Đài Loan.

Bên cạnh đường bay kết nối Đài Bắc, Sun PhuQuoc Airways cũng đang mở rộng mạng bay kết nối Phú Quốc với các điểm đến quốc tế khác từ đầu quý II, gồm Busan (Hàn Quốc), Singapore, Bangkok, Hong Kong (Trung Quốc). Tiếp đó từ quý III, hãng sẽ khai thác các chặng bay đến Mumbai, New Delhi (Ấn Độ) và Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc).

Song hành cùng các đường bay quốc tế, hãng tiếp tục kết nối Phú Quốc với các điểm đến nội địa, trong đó đường bay Hà Nội - Phú Quốc dự kiến nâng lên 5 chuyến/ngày; TP.HCM - Phú Quốc tăng lên 7 chuyến/ngày; Đà Nẵng - Phú Quốc áp dụng 1 chuyến/ngày; và Cam Ranh - Phú Quốc có 4 chuyến/tuần, áp dụng từ ngày 15/3. Hãng sẽ tiếp tục tăng tần suất cho đến cuối năm.

Ngoài mạng bay kết nối Phú Quốc, hãng bay của Sun Group vẫn duy trì hiện diện tại các đường bay nội địa nhu cầu cao như Hà Nội - TP.HCM và dự kiến từ tháng 5 mở thêm chặng Hà Nội - Đà Nẵng, TP.HCM - Đà Nẵng.

Sun PhuQuoc Airways đang ghi dấu ấn mạnh mẽ về tốc độ mở rộng quy mô đội tàu bay từ con số 0 lên 9 tàu chỉ trong 6 tháng (tính từ mốc đón tàu bay đầu tiên vào ngày 10/8/2025 đến tháng 2/2026). Bên cạnh tốc độ về số lượng, Sun PhuQuoc Airways còn là hãng có đội bay trẻ nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.