Sân bay Long Thành là khoản lời lớn của các công ty dịch vụ hàng không

"Siêu" cảng hàng không Long Thành mở ra dư địa tăng trưởng lớn cho ngành dịch vụ hàng không, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng hưởng lợi như nhau.

Sân bay Long Thành sẽ mở ra cơ hội và thách thức khác nhau cho các doanh nghiệp dịch vụ phi hàng không. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo phân tích của Công ty Chứng khoán SHS, những khoản đầu tư quy mô lớn vào hạ tầng hàng không như sân bay Long Thành, mở rộng nhà ga T2 sân bay Nội Bài, sân bay Phú Quốc... sẽ tạo bước nhảy vọt về năng lực vận tải, đồng thời mở ra biên lợi nhuận mới cho chuỗi dịch vụ hàng không phụ trợ trong năm 2026.

Khi công suất sân bay được mở rộng, thị trường cho các dịch vụ suất ăn, phục vụ mặt đất và bán lẻ phi hàng không cũng tăng trưởng mạnh, tạo dư địa phát triển lớn cho các doanh nghiệp như CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (HoSE: AST), CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (HoSE: SCS) hay CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (HoSE: SGN).

Taseco: Mở rộng nhanh, hưởng lợi sớm



Theo đơn vị phân tích, Taseco hiện là doanh nghiệp duy nhất hiện diện tại 6 sân bay quốc tế lớn nhất Việt Nam, với hơn 140 điểm kinh doanh tính đến giữa năm 2025, tăng mạnh so với 123 điểm cuối năm 2024.

Tại ga T3 Tân Sơn Nhất, Taseco đã trúng thầu hơn 20% diện tích thương mại và dự kiến vận hành 19 điểm bán mới, nâng tổng số điểm bán tại riêng nhà ga này lên 40 điểm, vượt qua cả quy mô tại Nội Bài, được xem là có quy mô lớn nhất trước đây.

Taseco hiện diện tại cả 6 sân bay quốc tế lớn nhất cả nước. Ảnh: AST.

Song song, công ty đang tập trung nguồn lực đấu thầu các dự án tại sân bay Long Thành. Bước đi đầu tiên của "ông lớn" này là khởi công nhà máy suất ăn hàng không tại "siêu" cảng hàng không này, dự kiến nâng công suất từ 20.000 suất/ngày lên 40.000 suất/ngày từ tháng 6.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2025, công ty ghi nhận 458 tỷ đồng doanh thu (+39%) và 105 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (+63%), cho thấy hiệu quả khai thác điểm bán vượt trội. Lũy kế 9 tháng năm 2025, doanh thu Taseco đạt 1.237 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 279 tỷ đồng , hoàn thành 77% và 93% kế hoạch năm 2025.

Tuy nhiên, đơn vị phân tích cũng cảnh báo mô hình kinh doanh của Taseco phụ thuộc vào mối quan hệ hợp tác với ACV. Vì vậy, gián đoạn vận hành hoặc chậm tiến độ các dự án hạ tầng có thể tác động trực tiếp đến doanh thu và chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp.

SCS: Biên lợi nhuận cao, áp lực mới



Nhu cầu logistics ngành hàng không bùng nổ chính là điểm tựa vững chắc cho kỳ vọng tăng trưởng của SCS, vốn đã hưởng lợi từ vị thế nắm 45% thị phần mảng dịch vụ nhà ga hàng hóa tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Tăng trưởng doanh thu ổn định với biên lợi nhuận vượt trội, SCS ghi nhận lợi nhuận kỷ lục 783 tỷ đồng năm 2024 và 704 tỷ đồng trước thuế tính đến hết quý III/2025 (+19%).

Điểm đặc biệt là biên lợi nhuận của SCS luôn duy trì ở mức cực kỳ cao, với biên lợi nhuận ròng lên đến 66,8% trong năm 2024 và thường xuyên duy trì ở ngưỡng 70% qua các năm, ngay cả trong thời kỳ đại dịch. Đây là mức hiệu suất không tưởng đối với các ngành kinh doanh khác.

Ngoài ra, cơ cấu tài chính lành mạnh với lượng tiền mặt và tiền gửi lên đến hơn 1.300 tỷ đồng (chiếm khoảng 60% tổng tài sản) tính đến cuối quý III/2025, gần như không có nợ vay, cho thấy sức khỏe tài chính nổi trội.

Danh sách khách hàng chất lượng và kế hoạch mở rộng tại sân bay Long Thành cũng là nền tảng để doanh nghiệp mở ra thành công mới trong năm 2026.

Đầu năm 2024, SCS đã chính thức giành được hợp đồng dịch vụ mặt đất và khai thác hàng hóa cho Qatar Airways - bổ sung vào danh sách đối tác khủng cả trong và ngoài nước như Emirates (UAE) hay Vietjet (Việt Nam).

SCS là đối tác của nhiều hãng bay lớn như Emirates, Qatar Airways. Ảnh: SCS.

Ngoài ra, SCS cũng đặt mục tiêu mở rộng thị phần khi tham gia đấu thầu khai thác Nhà ga hàng hóa số 2 tại sân bay Long Thành và được đánh giá rất khả quan.

Tuy nhiên, trong năm 2026, biên lợi nhuận ròng của SCS sẽ chịu áp lực giảm đáng kể khi công ty chính thức hết thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN và phải áp dụng mức thuế suất phổ thông 20%.

Bên cạnh đó, sân bay Long Thành là một hạng mục mới, mở ra cơ hội cho các đối thủ mới, tiềm năng. Do đó, SCS cần tăng tính cạnh tranh so với thị trường có nhiều lợi thế như sân bay Tân Sơn Nhất.

SGN: Mất khách lớn, thế độc quyền lung lay



Giữa bối cảnh ngành hàng không Việt Nam phục hồi mạnh mẽ và bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, SGN - nhà cung cấp dịch vụ mặt đất lớn nhất tại Tân Sơn Nhất lại đối mặt với "cú sốc" dịch chuyển vị thế.

Việc Vietjet chấm dứt toàn bộ dịch vụ từ quý II/2025 (từng đóng góp gần 40% doanh thu năm 2024) tạo ra khoảng trống sản lượng lớn, khiến năng lực khai thác của SGN suy giảm trong bối cảnh cạnh tranh dịch vụ mặt đất dần gia tăng.

SHS đánh giá nền tảng tài chính lành mạnh vẫn có thể được coi là bệ đỡ tạm thời cho SGN. Cụ thể, tính đến quý III/2025, SGN vẫn sở hữu lượng tiền mặt và tiền gửi dồi dào ( 1.263 tỷ đồng ) và không có nợ vay.

Tuy nhiên, đây không còn là bệ phóng tăng trưởng sau sự ra đi của Vietjet, khi lợi nhuận sau thuế giảm 40% so với cùng kỳ từ 73 tỷ đồng xuống còn với 42 tỷ đồng . Các hợp đồng mới với Sun PhuQuoc Airways chưa đủ để thay thế quy mô của Vietjet trong ngắn hạn.

SGN gặp khó khăn khi mất đối tác lớn là Vietjet. Ảnh: SGN.

Động lực tăng trưởng lớn nhất hiện tại của SGN là khoản đầu tư 250 tỷ đồng vào dự án sân bay Long Thành.

Dù vậy, hiện tại dự án vẫn đang ghi nhận lỗ 7,7 tỷ đồng trong quý III/2025 và chưa có dòng tiền về.

Với việc VJGS (công ty con của Vietjet) sẽ tham gia khai thác tại sân bay Long Thành sẽ khiến SGN từ vị thế độc quyền lại phải đối mặt với thách thức khi khách hàng nội địa lớn nhất lại trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp.