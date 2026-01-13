Vietnam Airlines lập công ty con chuyên bay ngắn Côn Đảo, Cà Mau

Vietnam Airlines quyết định thành lập công ty con VASCO trên cơ sở tái tổ chức đơn vị hiện hữu, tập trung khai thác các đường bay ngắn và đường bay đặc thù.

VASCO chuyên khai thác các chuyến bay ngắn từ TP.HCM đến Côn Đảo, Cà Mau... bằng tàu ATR72. Ảnh: VASCO.

HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (HoSE: HVN) vừa thông qua nghị quyết về việc thành lập Công ty TNHH MTV VASCO (tạm gọi VASCO mới) trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Chi nhánh Công ty Bay dịch vụ hàng không VASCO hiện hữu.

Theo nghị quyết, VASCO mới sẽ hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Vietnam Airlines nắm giữ 100% vốn. Việc thành lập công ty con này nằm trong lộ trình tái cơ cấu tổ chức, nhằm chuyên biệt hóa hoạt động khai thác các đường bay ngắn, đặc thù, vốn lâu nay do VASCO đảm nhiệm.

HĐQT Vietnam Airlines đồng thời phê duyệt chủ trương và phương án góp vốn đầu tư vào VASCO mới theo đề xuất của Tổng giám đốc. Một trong những nội dung quan trọng là việc thuê đơn vị định giá độc lập để xác định giá trị đội tàu bay ATR72 dùng làm tài sản góp vốn cho công ty mới.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc Vietnam Airlines được giao xây dựng phương án hợp tác kinh doanh giữa Vietnam Airlines và VASCO mới phù hợp với bối cảnh hoạt động mới, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực, duy trì cân đối dòng tiền và ổn định sản xuất kinh doanh cho VASCO mới.

Các phương án về nhân sự chủ chốt, quản lý tài sản, đất đai, cũng như xử lý tài chính và công nợ của chi nhánh VASCO khi chấm dứt hoạt động cũng sẽ được triển khai đồng bộ.

Đáng chú ý, HĐQT Vietnam Airlines yêu cầu khẩn trương báo cáo phương án tái cơ cấu Pacific Airlines và làm rõ mối quan hệ giữa Pacific Airlines với VASCO trong bối cảnh tổng công ty duy trì một hãng hàng không giá rẻ, trước khi quyết định các bước đầu tư tiếp theo.

VASCO (Công ty Bay dịch vụ hàng không) là đơn vị chuyên khai thác các đường bay ngắn và đường bay đặc thù trong hệ thống của Vietnam Airlines.

Doanh nghiệp này hiện vận hành đội tàu bay cánh quạt ATR72 với quy mô khoảng 5 chiếc, mỗi tàu bay có sức chứa gần 70 hành khách, phù hợp với các chặng bay ngắn và điều kiện khai thác tại các sân bay nhỏ.

Trong mạng bay nội địa, VASCO chủ yếu đảm nhiệm các tuyến kết nối từ các trung tâm lớn đến đảo và địa phương, như các đường bay từ TP.HCM đi Côn Đảo, Phú Quốc, Rạch Giá, Cà Mau, hoặc Hà Nội - Điện Biên cùng một số điểm đến có nhu cầu vừa phải và hạ tầng hạn chế.

Trong nhiều năm qua, VASCO đóng vai trò khai thác các đường bay ngách, hỗ trợ Vietnam Airlines duy trì độ phủ mạng bay, bảo đảm kết nối hàng không tới các khu vực khó khai thác bằng tàu bay phản lực thân hẹp.