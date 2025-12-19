Ngày lịch sử của sân bay Long Thành

Chuyến bay của Vietnam Airlines khởi hành từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đã đến sân bay Long Thành (Đồng Nai) lúc 8h10 sáng 19/12. Đây là chuyến bay chở khách đầu tiên hạ cánh ở "siêu" cảng hàng không này.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình là hành khách đầu tiên bước xuống máy bay. Đi cùng còn có gần 100 khách mời là các đại biểu và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: "Chuyến bay chở khách đầu tiên tại Long Thành không chỉ đánh dấu một hành trình khai thác mới của Vietnam Airlines mà còn là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hạ tầng hàng không Việt Nam".

Sau Vietnam Airlines, máy bay Airbus A321neo của hãng hàng Vietjet Air khởi hành lúc 7h35 từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) cũng đã hạ cánh tại sân bay Long Thành lúc 8h30.

Ngay sau đó, chuyến bay của hãng hàng không Bamboo Airways cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 7h55 đã hạ cánh xuống sân bay Long Thành lúc 8h35.

Ông Trương Phương Thành, Tổng giám đốc Bamboo Airways bày tỏ niềm tin rằng khi đi vào vận hành, sân bay Long Thành sẽ góp phần quan trọng trong việc tăng cường năng lực tiếp nhận hành khách và hàng hóa quốc tế của Việt Nam, đồng thời từng bước trở thành hub hàng không tại khu vực Đông Nam Á, qua đó mở ra nhiều dư địa cho các hãng hàng không nội địa. Ảnh: Bamboo.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT ACV - chủ đầu tư sân bay Long Thành cho biết lễ đón thành công các chuyến bay đầu tiên ngày hôm nay là điểm khởi đầu mới.

"Phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm để Cảng hàng không quốc tế Long Thành được hoàn thiện, vận hành an toàn hiệu quả trở thành một sân bay thông minh, xanh với tiêu chuẩn năm sao, hướng tới một cảng hàng không quốc tế trung chuyển trong khu vực; phát huy tối đa vai trò động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của đất nước theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm công trình ngày 13/11", ông Phiệt cho biết.

Theo ông Phiệt, với kết quả đạt được, ACV có cơ sở vững chắc để tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự đồng lòng của các bộ, ngành địa phương, cùng tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư và các nhà thầu, Long Thành sẽ thực sự trở thành cửa ngõ hàng không hiện đại nhất cả nước, vươn tầm khu vực và thế giới.

Đúng 11h30 cùng ngày, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và các đại biểu đã làm lễ cắt băng khánh thành các công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Việc Long Thành được gắn với TP.HCM trên hệ thống IATA phản ánh định hướng phát triển đô thị đa sân bay, nơi các sân bay cùng chia sẻ vai trò phục vụ một đại đô thị.

Tàu bay Boeing của Vietnam Airlines và Airbus của Vietjet cùng Bamboo Airways sẽ lần lượt hạ cánh ở sân bay Long Thành sáng 19/12.

Dù hai sân bay cách nhau không xa, chuyến bay kỹ thuật từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành vẫn mất khoảng 30 phút do đặc thù điều hành không lưu và cách tính thời gian bay.

