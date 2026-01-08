Hơn 6 ha 'đất vàng' Cao - Xà - Lá được chuyển làm nhà cao tầng

Công ty Cao su Sao Vàng được chuyển mục đích sử dụng hơn 6,2 ha đất thuộc khu Cao - Xà - Lá làm tổ hợp cao tầng gần 18.600 tỷ đồng.

Khu "đất vàng" trên mặt đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Phạm Thắng.

UBND TP Hà Nội cho phép Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng chuyển mục đích sử dụng hơn 6,2 ha đất và gần 46 m2 đất ở tại số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình. Khu đất vốn là trụ sở của Cao su Sao Vàng (thuộc khu Cao - Xà - Lá), được quy hoạch làm tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng.

Trong tổng diện tích 6,2 ha, gần 1,7 ha là đất hỗn hợp (nhà ở, thương mại dịch vụ, văn phòng, đường giao thông nội bộ...). Ngoài ra, khoảng 860 m2 đất được quy hoạch làm nhà thấp tầng và 0,8 ha là đất công cộng thành phố. Phần còn lại được dùng xây trường THCS, khách sạn, văn phòng, y tế, văn hóa...

Khu đất này còn được bố trí gần 0,7 ha đất mở đường theo quy hoạch (nằm trong chỉ giới đường đỏ, không gồm các tuyến đường nội bộ trong khu đất).

UBND thành phố giao công ty Cao su Sao Vàng liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, UBND phường Khương Đình để chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Doanh nghiệp phải đầu tư đồng bộ công trình hạ tầng, kỹ thuật trước khi xây nhà ở.

Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng tại số 231 đường Nguyễn Trãi nằm trong danh mục 148 dự án được Hà Nội chấp thuận thí điểm làm nhà thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất vào cuối tháng 4/2025.

Dự án có diện tích 6,2 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng trên 18.000 tỷ đồng , dự kiến hoàn thành trong năm 2031. Quy mô dân số dự kiến 5.900 người.

Ranh giới khu đất có phía bắc giáp đường Nguyễn Trãi, phía đông giáp đường Khương Đình và đường quy hoạch vành đai 2.5, phía nam giáp khu dân cư phường Khương Đình, phía tây giáp khu quy hoạch chức năng phục vụ dân cư đô thị.

Đến tháng 9/2025, dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 3 doanh nghiệp gồm CTCP Cao su Sao Vàng, Công ty TNHH Sao vàng - Hoành Sơn và CTCP Tập đoàn Hoành Sơn.