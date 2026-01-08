TP.HCM làm 9 dự án kết nối với Tây Ninh trong 5 năm tới

TP.HCM và Tây Ninh thống nhất trong giai đoạn 2026-2030 sẽ ưu tiên đầu tư 9 dự án hạ tầng quan trọng nhằm tăng cường kết nối giữa hai địa phương.

Dự án đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài được kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng Đông Nam Bộ. Ảnh: TTXVN.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 8/1, Sở Xây dựng cho biết trong giai đoạn 2026-2030, TP.HCM sẽ ưu tiên đầu tư 9 dự án kết nối trọng điểm với tỉnh Tây Ninh.

Các dự án gồm: Đường mở mới Tây Bắc và ĐT.823D; đường Võ Văn Kiệt nối dài kết hợp trục động lực Đức Hòa; cao tốc TP.HCM - Mộc Bài; nâng cấp đường Nguyễn Văn Bứa (đoạn từ Ngã Ba Giồng đến cầu TL9) và xây dựng cầu Lớn; Quốc lộ 50B; đường Lê Văn Lương kết nối ĐT.826C; tuyến tỉnh lộ 6 - tỉnh lộ 15 (đường ven sông Sài Gòn) kết hợp ĐT.789; tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài; cùng tuyến đường và cầu kết nối số 1 (Quốc lộ 56B).

Trong đó, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) có tổng chiều dài hơn 50 km, thiết kế 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 19.600 tỷ đồng . Tuyến cao tốc chính dự kiến khởi công trong tháng 1 theo hình thức BOT và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Khi đi vào hoạt động, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ giảm áp lực giao thông cho Quốc lộ 22, rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP.HCM và cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), tăng cường kết nối giao thương với Campuchia, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

Còn tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài, theo quy hoạch của 2 địa phương dài khoảng 57 km, đoạn qua Tây Ninh dài 27 km và đoạn qua TP.HCM dài 30 km. Điểm đầu tuyến tại ga Tân Hưng thuộc trung tâm logictis Bàu Bàng (phường Bến Cát, TP.HCM) và điểm cuối tại ga Mộc Bài thuộc khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài (xã Bến Cầu, Tây Ninh).

Tuyến Bàu Bàng - Mộc Bài thuộc loại hình đường sắt địa phương, phục vụ nhu cầu vận tải của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; kết nối với hai tuyến đường sắt quốc gia là TP.HCM - Lộc Ninh và TP.HCM - Tây Ninh.

Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng phát triển vận tải hàng hóa, hành khách; hỗ trợ kinh tế gắn với du lịch sinh thái sông Sài Gòn - hồ Dầu Tiếng, phát triển công nghiệp - logistics khu vực giáp ranh TP.HCM và khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài. Đồng thời, tuyến đường này sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của TP.HCM, Tây Ninh cũng như vùng Đông Nam Bộ.

Thời gian qua, Sở Xây dựng TP.HCM cũng đã phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông, UBND huyện Bình Chánh (cũ) triển khai đầu tư, nâng cấp, mở rộng các tuyến Quốc lộ 50, Tỉnh lộ 7 (Củ Chi), đường Nguyễn Hữu Trí (Bình Chánh), đường Đinh Đức Thiện, đường Đoàn Nguyễn Tuấn; đường Long Hậu...

Đồng thời, Sở Xây dựng đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các tuyến đường Lê Văn Lương, đường Nguyễn Văn Tạo, cầu Rạch Dơi. Còn cao tốc TP.HCM - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng dự kiến đầu tư giai đoạn sau năm 2030.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng đã phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh và các tỉnh trong vùng Đông nam Bộ tổ chức đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM, Vành đai 4 TP.HCM, và cầu Kênh Xáng (kết nối đường Mai Bá Hương - đường Lương Hòa).

Trong bối cảnh mới, TP.HCM ưu tiên thúc đẩy liên kết vùng, chủ động làm việc với các tỉnh lân cận và xây dựng kế hoạch triển khai các dự án giao thông. Trong đó, Tây Ninh được xác định là địa bàn quan trọng, vừa là cửa ngõ phía Nam kết nối TP.HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, vừa nằm trên hành lang Xuyên Á thông thương với Campuchia.