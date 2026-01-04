Gần 140.000 lượt người đổ về sân bay Tân Sơn Nhất sau Tết Dương lịch

Sân bay Tân Sơn Nhất đón gần 140.000 lượt khách trong ngày 4/1 chủ yếu do lượng hành khách đổ về TP.HCM tăng mạnh trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Thống kê trong ngày 4/1, tổng lượng khách dự kiến qua sân bay Tân Sơn Nhất đạt xấp xỉ 140.000 lượt. Ảnh: Sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 4/1, Trung tâm điều hành Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết căn cứ theo lịch bay khai thác của các hãng hàng không, trong ngày hôm nay sẽ có tổng số 809 chuyến bay tại sân bay này.

Trong đó số chuyến bay đến TP.HCM lên tới 408 chuyến, cao hơn so với 401 chuyến bay đi, phản ánh rõ xu hướng người dân quay trở lại thành phố để chuẩn bị cho tuần làm việc mới.

Tổng lượng khách dự kiến qua sân bay xấp xỉ 140.000 lượt, tăng mạnh so với mức dự báo 135.000 lượt khách trước đó. Trong số này, khách quốc nội đến hơn 42.802 lượt, áp đảo so với con số khoảng 35.242 lượt khách quốc nội đi.

Đáng chú ý, phân khúc khách quốc tế hơn 62.000 lượt người phản ánh tín hiệu tăng trưởng tích cực của thị trường hàng không, du lịch ngay dịp đầu năm mới.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết trước dự báo lượng khách quay trở lại thành phố tăng cao sau kỳ nghỉ Tết dương lịch, sân bay đã chủ động điều phối luồng hành khách, tăng cường nhân sự tại các khu vực ga đến, băng chuyền hành lý và soi chiếu an ninh.

Đơn vị cũng đã phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để xây dựng kế hoạch, phương án phục vụ hành khách, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn; phối hợp với các đơn vị trong công tác triển khai phương án khai thác, cập nhật thông tin chuyến bay đến và đi kịp thời nhằm điều hòa, phân bổ đảm bảo nguồn lực, phục vụ khai thác trong các khung giờ cao điểm.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ luôn cập nhật thông tin hệ thống FIDS, hiển thị tất cả các chuyến bay tại Nhà ga T1 và T3 nhằm đảm bảo đầy đủ thông tin cho hành khách, đặc biệt trường hợp hành khách đi nhầm nhà ga, số dòng hiển thị thông tin trên bảng điện cũng được xem xét để hành khách quan sát nhanh, xem thông tin kịp thời.

Sân bay sẽ đảm bảo quầy thủ tục, băng chuyền hành lý và cửa khởi hành khai thác linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế tại các Nhà ga hành khách T1, T2 và T3.