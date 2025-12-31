Chỉ đạo mới tại sân bay Phú Quốc trước thềm cao điểm

Cục Hàng không vừa có văn bản chỉ đạo liên quan đến hoạt động khai thác của các hãng hàng không tại sân bay quốc tế Phú Quốc.

Sân bay Phú Quốc sắp bước vào mùa cao điểm du lịch. Ảnh: Quỳnh Danh.

Nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của hành khách trong giai đoạn cao điểm từ tháng 1 đến hết tháng 3/2026, khi nhu cầu bay đến Phú Quốc tiếp tục tăng, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, siết chặt công tác điều phối và tổ chức khai thác tại sân bay Phú Quốc.

Theo đó, cơ quan quản lý hàng không yêu cầu các hãng khai thác tại sân bay Phú Quốc thực hiện đúng slot đã được xác nhận, chủ động rà soát và điều chỉnh kế hoạch bay từ sớm nhằm hạn chế tình trạng khai thác không đúng giờ.

Các hãng cần phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không và sân bay Phú Quốc trong công tác điều phối, xác nhận slot, lập và thay đổi kế hoạch khai thác, đặc biệt với các chuyến bay thuê chuyến quốc tế bằng tàu bay thân rộng. Đồng thời, các hãng phải bố trí nhân sự có thẩm quyền tại cảng để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh ảnh hưởng đến hoạt động khai thác.

Đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cục yêu cầu chỉ đạo chi nhánh Cảng HKQT Phú Quốc bảo đảm hoạt động khai thác an toàn, thông suốt cho đến thời điểm hoàn tất chuyển giao hạ tầng vào 0h ngày 1/1/2026.

ACV cũng được yêu cầu phối hợp, hỗ trợ CTCP Cảng Hàng không Mặt trời trong công tác quản lý, điều hành, bố trí nhân lực và trang thiết bị trong giai đoạn đầu bàn giao nhằm duy trì hoạt động ổn định và chất lượng dịch vụ tại cảng.

Cơ quản quản lý hàng không yêu cầu CTCP Cảng Hàng không Mặt trời chỉ đạo chi nhánh Cảng HKQT Phú Quốc tổ chức tốt công tác quản lý, điều hành khai thác trong giai đoạn đầu tiếp nhận.

Từ thời điểm 0h01 ngày 1/1/2026, đơn vị khai thác mới cần rà soát, đánh giá lại toàn bộ quy trình điều hành, bố trí nguồn nhân lực, trang thiết bị và phương tiện, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm, trong đó tập trung vào khung 9-11h. Trường hợp cần thiết, phải kịp thời bổ sung nguồn lực để bảo đảm hoạt động hàng không an toàn, thông suốt, không gián đoạn.

Bên cạnh đó, đơn vị khai thác cảng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ Hàng không miền Nam, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08), hải quan và các hãng hàng không trong công tác phân luồng, chống ùn tắc tại các khu vực hạn chế về không gian.

Việc phối hợp với cơ quan điều hành không lưu và các hãng bay cũng được nhấn mạnh nhằm tối ưu khai thác nhà ga, sân đỗ và đường cất hạ cánh. Cơ quan quản lý hàng không đồng thời yêu cầu tăng cường hướng dẫn hành khách làm thủ tục trực tuyến và sử dụng định danh điện tử VNeID.

Cục Hàng không cũng quán triệt các đơn vị liên quan nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên trực tiếp tiếp xúc với hành khách, bảo đảm sự ân cần, tôn trọng và cầu thị; đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi quá khích, gây rối, ảnh hưởng đến hoạt động tại cảng.

Công tác kiểm tra, điều phối mặt đất đối với các chuyến bay quốc tế thuê chuyến bằng tàu bay thân rộng cũng được yêu cầu tăng cường, nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh ảnh hưởng đến dây chuyền khai thác.

Ngoài ra, các đơn vị cần triển khai phương án ưu tiên mở rộng diện tích phục vụ hành khách tại khu vực làm thủ tục và các khu vực hạn chế trong nhà ga, nhằm tạo thuận lợi và bảo đảm chất lượng dịch vụ trong cao điểm.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định cấp giấy phép kinh doanh Cảng HKQT Phú Quốc cho CTCP Cảng Hàng không Mặt Trời thuộc Tập đoàn Sun Group. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2026.

Theo quyết định, CTCP Cảng Hàng không Mặt Trời có trách nhiệm thực hiện đầy đủ công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không, bảo đảm Cảng HKQT Phú Quốc hoạt động an ninh, an toàn, liên tục; đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh cảng hàng không và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hàng không Việt Nam và các quy định pháp luật liên quan.

Cuối tháng 6 vừa qua, UBND tỉnh Kiên Giang đã giao CTCP Cảng Hàng không Mặt Trời làm chủ đầu tư dự án mở rộng sân bay Phú Quốc với quy mô 1.050 ha, tiêu chuẩn 4E ICAO, mục tiêu nâng công suất lên 20 triệu lượt hành khách/năm. Tổng vốn đầu tư dự án ước tính gần 22.000 tỷ đồng .

Dự án mở rộng sân bay Phú Quốc là một trong 5 dự án đạt và vượt tiến độ trong tổng số 21 dự án ưu tiên chuẩn bị cho Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2027 (APEC 2027).