Bất ngờ sân bay Tân Sơn Nhất ngày đầu năm mới

  • Thứ năm, 1/1/2026 10:37 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Ngày đầu tiên của năm, dù vào giờ cao điểm, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn thông thoáng với hơn 117.000 hành khách đi và đến. Nhà ga T3 chia sẻ lưu lượng, giúp hành khách không phải chen chúc.

Sáng 1/1, theo thống kê từ Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất, trong ngày, sân bay sẽ khai thác 759 chuyến bay, phục vụ khoảng 117.298 hành khách đi và đến. Trong đó, tổng lượng hành khách đi trong ngày dự kiến là 58.068 người, trong khi lượng hành khách đến khoảng 59.230 người.

Cùng với đó, lượng hành khách qua nhà ga T3 khoảng 37.598 người, chiếm gần 1/3 tổng lưu lượng hành khách của toàn sân bay. Theo đó, nhà ga này khai thác 281 chuyến bay trong ngày 1/1, với 145 chuyến bay đi và 136 chuyến bay đến.

san bay tan son nhat anh 1

Khu vực băng chuyền trả hành lý ký gửi ở sân bay Tân Sơn Nhất sáng 1/1.

So với Tết Dương lịch năm 2025, lưu lượng khách tại sân bay Tân Sơn Nhất năm nay có sự tăng trưởng nhẹ. Tình hình khai thác tại sân bay vẫn được kiểm soát tốt nhờ sự vận hành hiệu quả của nhà ga T3, không có sự biến động quá lớn hay ùn tắc nghiêm trọng như lo ngại trước đó.

Ghi nhận của phóng viên tại nhà ga T3 trong sáng 1/1, không khí nhộn nhịp nhưng trật tự. Các khu vực làm thủ tục, soi chiếu an ninh và lên máy bay diễn ra thông suốt, chưa ghi nhận tình trạng hành khách phải chen chúc, chờ đợi lâu.

Anh Nguyễn Quang Minh - hành khách bay từ TP.HCM ra Hà Nội - cho biết anh chủ động đến sân bay sớm vì lo ngại ngày lễ đông khách. Tuy nhiên, thời gian làm thủ tục nhanh hơn nhiều so với dự đoán của anh.

"Lượng khách có tăng so với ngày thường nhưng vẫn trong khả năng phục vụ. Lần đầu tiên tôi trải nghiệm nhà ga T3 và thực sự choáng ngợp vì không gian hiện đại, sạch sẽ", anh Minh nói.

Trong khi đó, nữ hành khách Trần Ngọc Lan cho biết không khí ngày đầu năm tại sân bay khá dễ chịu. "Nhà ga T3 rộng rãi, di chuyển thuận tiện và thời gian chờ đợi không quá lâu. Tôi lựa chọn bay ngay ngày đầu năm vì lo ngại chiều và tối qua đông đúc, đi lại vất vả", chị Lan chia sẻ.

san bay tan son nhat anh 2

Các khu vực làm thủ tục, soi chiếu an ninh và lên máy bay diễn ra thông suốt tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng 1/1.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất cho biết đã xây dựng kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp cao điểm, bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự tại khu vực nhà ga và khu bay.

Hệ thống bảng thông tin chuyến bay (FIDS) được duy trì và cập nhật liên tục tại các nhà ga T1 và T3, giúp hành khách dễ dàng theo dõi lịch bay, hạn chế tình trạng đi nhầm nhà ga. Các quầy làm thủ tục, băng chuyền hành lý và cửa khởi hành tại các nhà ga T1, T2 và T3 được bố trí linh hoạt, phù hợp với tình hình khai thác thực tế.

Cảng cũng tiếp tục triển khai ứng dụng định danh, nhận diện sinh trắc học trong quy trình làm thủ tục lên máy bay, đồng thời lắp đặt bảng nhận biết tại các cửa khởi hành nhà ga T3 nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục, nâng cao trải nghiệm của hành khách. Cảng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn, an ninh và chủ động điều chỉnh phương án khai thác theo diễn biến thời tiết.

Trong dịp cao điểm, các hãng hàng không được yêu cầu bố trí nhân viên túc trực tại quầy và cửa khởi hành để kịp thời hỗ trợ hành khách khi phát sinh chậm, hủy chuyến, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động khai thác chung.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khuyến nghị hành khách chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, có mặt tại sân bay sớm theo quy định, ưu tiên làm thủ tục trực tuyến hoặc tại kiosk tự động, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để hành trình diễn ra an toàn, thuận lợi.

Sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách tăng cao dịp Tết Dương lịch

Trung bình mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác khoảng 760 chuyến bay đi và đến trong giai đoạn nghỉ lễ.

16:04 30/12/2025

Chỉ đạo mới tại sân bay Phú Quốc trước thềm cao điểm

Cục Hàng không vừa có văn bản chỉ đạo liên quan đến hoạt động khai thác của các hãng hàng không tại sân bay quốc tế Phú Quốc.

27:1624 hôm qua

TP.HCM khẩn trương làm cầu, đường kết nối Đồng Nai

Một loạt dự án giao thông quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng kết nối tỉnh Đồng Nai đã được TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư khi sân bay Long Thành chuẩn bị vận hành.

10:47 28/12/2025

