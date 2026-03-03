Chiến sự Trung Đông là phép thử mới cho nền kinh tế Mỹ

Quyết định tấn công Iran của Tổng thống Trump đe dọa triển vọng tăng trưởng lạc quan của nền kinh tế Mỹ đầu năm 2026.

Các cơ sở sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar giữa xung đột tại Trung Đông. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, nền kinh tế Mỹ - vốn đã kiên cường vượt qua một năm đầy rẫy những cú sốc về thương mại và nhập cư - đang phải đối mặt với một phép thử mới có khả năng làm gia tăng mức độ rủi ro sau những hành động quân sự trực diện tại Trung Đông.

Trong bối cảnh các đòn phản công của Iran đang diễn ra khắp khu vực và Tổng thống Trump cảnh báo xung đột có thể kéo dài nhiều tuần, giới phân tích đang đổ dồn sự chú ý vào một danh sách dài những biến số khó lường.

Giá dầu đã ghi nhận bước nhảy vọt từ 70 USD lên gần 80 USD /thùng vào cuối tuần trước, đồng thời hoạt động vận tải qua "yết hầu" eo biển Hormuz bắt đầu có dấu hiệu đình trệ nghiêm trọng.

Mặc dù Mỹ có khả năng chống chịu các cú sốc năng lượng tốt hơn nhiều quốc gia phát triển khác nhờ sản lượng dầu khí nội địa dồi dào, các chuyên gia cảnh báo những tác động lan tỏa lên thương mại, giá cả và đầu tư toàn cầu hoàn toàn có thể dội ngược trở lại nền kinh tế số 1 thế giới.

Trước khi tên lửa được phóng đi, khảo sát từ Conference Board cho thấy niềm tin của các CEO Mỹ vào triển vọng kinh tế đã tăng vọt và Ngân hàng Thế giới từng mô tả triển vọng này là "bùng nổ". Tuy nhiên, hiện nay gần 60% CEO lo ngại rằng căng thẳng địa chính trị sẽ trở thành lực cản gây đứt gãy dòng chảy kinh doanh và chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu.

Nhà kinh tế Joseph Lupton từ JPMorgan nhận định: “Một trụ cột trong triển vọng năm 2026 của chúng tôi là sự quan sát về việc phai nhạt tâm lý thận trọng đối với chính sách của Mỹ. Sự phục hồi sơ khai này hiện gặp nguy hiểm. Một cuộc chiến quân sự, bị chồng lớp lên cuộc chiến tranh thương mại vẫn đang tiếp diễn, có thể tái kích hoạt những lo ngại về sự ổn định toàn cầu”.

Mức độ tác động đối với chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phụ thuộc vào việc giá dầu tăng bao nhiêu và liệu cuộc chiến sẽ lan rộng hay chuyển hóa thành một cuộc đấu tranh quyền lực nội bộ sau cái chết của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Lịch sử từ cuộc xung đột Nga - Ukraine năm 2022 cho thấy Fed thường thận trọng ban đầu, nhưng áp lực lạm phát sau đó có thể buộc ngân hàng trung ương này đẩy nhanh lộ trình tăng lãi suất.

Hiện tại, các thị trường kỳ hạn vẫn nghiêng về khả năng Fed cắt giảm lãi suất 2 lần bắt đầu từ tháng 7. Tuy nhiên, Tim Duy - chuyên gia kinh tế trưởng tại SGH Macro Advisors - cảnh báo xung đột với Iran là một ẩn số khó lường với Mỹ, mặc dù các thị trường có thể nhanh chóng mất đi sự quan tâm nếu tình hình hạ nhiệt từ một cuộc xung đột khu vực sang một cuộc xung đột nội bộ.

Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế từ Natixis và Carlyle đang vẽ ra những kịch bản đối lập, từ việc xung đột sớm được giải quyết cho đến một cuộc chiến bất đối xứng kéo dài với giá dầu vượt ngưỡng 120 USD /thùng, làm tê liệt các mạng lưới sản xuất và thậm chí đẩy tăng trưởng của Mỹ xuống mức âm.

Cựu Đô đốc James Stavridis và chuyên gia Jeff Currie từ Tập đoàn Carlyle đánh giá khả năng Mỹ thành công trong việc thay đổi chế độ ở Iran chỉ ở mức 30%, trong khi có tới 70% khả năng Iran sẽ theo đuổi một “chiến dịch bất đối xứng kéo dài”, bao gồm tấn công mạng và lực lượng ủy nhiệm.

Việc các drone của Iran tấn công cơ sở khí đốt tại Qatar, gây đình trệ sản xuất LNG, là một minh chứng cho thấy xung đột không chỉ giới hạn ở biên giới Iran mà còn đe dọa trực tiếp đến các huyết mạch năng lượng toàn cầu, đặt kinh tế Mỹ vào một vị thế dễ tổn thương hơn bao giờ hết.