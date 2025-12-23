Diện mạo mới của phòng chờ thương gia Rose Business Lounge

Ngày 23/12, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phòng chờ thương gia Rose Business Lounge chính thức khánh thành phiên bản nâng cấp, chào đón những vị khách đầu tiên.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác chiến lược dài hạn giữa SASCO, doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ phi hàng không tại Việt Nam, và Airport Dimensions, đơn vị tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực trải nghiệm sân bay.

Hơn ba thập kỷ giữ gìn những giá trị nguyên bản Việt Nam thông qua hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ, kết hợp cùng năng lực vận hành quốc tế của Airport Dimensions, Rose Lounge được tái định hình trở thành một không gian hiện đại và tinh tế mới. Phòng chờ mang vẻ đẹp thanh lịch, đậm chất văn hóa Việt, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế dành cho những hành khách có gu và đề cao trải nghiệm nhất.

Lấy cảm hứng từ Blue Rose - một biểu tượng của vẻ đẹp hiếm có, Rose Business Lounge là sự hòa quyện giữa chất liệu Việt Nam nguyên bản và ngôn ngữ thiết kế hiện đại, mở ra một không gian sang trọng và giàu chiều sâu văn hóa.

Các chi tiết bên trong phòng chờ phảng phất chất liệu, tinh thần làng nghề truyền thống qua sắc gỗ nâu ấm, gốm, mây tre đan nứa; tất cả được chắt lọc và tái hiện hài hòa trong tinh thần thiết kế đương đại mang hơi thở quốc tế.

Đến Rose, hành khách được chào đón trong không gian thư thái với 129 chỗ ngồi tối ưu theo nhu cầu trải nghiệm với các khu vực riêng biệt như khu thư giãn, khu làm việc riêng tư, góc gia đình, khu ghế cao bên cửa kính, boutique bar, live kitchen... Trong dáng vẻ mới, Rose thoáng đạt và mở tầm nhìn hướng đường băng, cho phép hành khách thoải mái tận hưởng.

Rose Lounge phiên bản mới kiến tạo những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Một trong những điểm nhấn nổi bật là bếp nóng và quầy bar, nơi hành khách được thưởng thức những tinh hoa ẩm thực Á đến Âu được sáng tạo bởi đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp.

Đặc biệt, Blue Rose Sticky Rice (xôi hoa đậu biếc) - món signature được sáng tạo riêng cho Rose Lounge - là sự kết hợp tinh tế giữa gạo Việt Nam thượng hạng và sắc xanh tự nhiên của hoa đậu biếc, gói trọn hương vị thanh tao và chiều sâu của ẩm thực bản địa Việt Nam.

Boutique Bar chiêu đãi hành khách những phong vị tinh tế khác biệt, từ detox thanh mát theo mùa đến các loại rượu mạnh, rượu vang hảo hạng. Đặc biệt trong dịp khai trương, Rose giới thiệu những tuyệt phẩm cocktail độc bản đầy tính nghệ thuật: Blue Thorn hay Sparkling Rose Espresso, phản chiếu tinh thần sáng tạo, tay nghề tinh xảo và chuẩn mực dịch vụ cao cấp.

Rose Lounge mở cửa cho mọi hành khách, không phân biệt hãng bay hay hạng vé. Hành khách có thể sử dụng phòng chờ thông qua thẻ Priority Pass - chương trình phòng chờ và trải nghiệm du lịch sân bay hàng đầu, LoungeKey - các chương trình hợp tác với hãng hàng không và doanh nghiệp, hoặc mua vé sử dụng phòng chờ trực tiếp trong ngày khởi hành.

Suốt ba thập kỷ qua, nhiều đại diện của hệ thống phòng chờ cao cấp SASCO Business Lounge được đánh giá cao bởi giới chuyên môn, báo chí quốc tế và cộng đồng du lịch toàn cầu với các giải thưởng phòng chờ hạng thương gia tốt nhất châu Á. Việc nâng cấp Rose Lounge tiếp tục khẳng định cam kết của SASCO trong hành trình kiến tạo "dịch vụ tinh hoa cho trải nghiệm không giới hạn".

Theo ông Nguyễn Văn Hùng Cường, Tổng giám đốc SASCO, việc hợp tác cùng Airport Dimensions không chỉ mang đến những giá trị dài hạn cho cả hai bên, mà quan trọng hơn là tạo nên những trải nghiệm tốt nhất cho hành khách trong nước và quốc tế.

"Rose Lounge là một dấu ấn tiên phong của SASCO trong nỗ lực mang chuẩn mực và đẳng cấp quốc tế vào dịch vụ phi hàng không Việt Nam, đồng hành cùng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trên hành trình mới, đặc biệt khi các dự án trọng điểm như sân bay quốc tế Long Thành đang được định vị sẽ là cửa ngõ quốc tế mang đậm bản sắc Việt", ông Nguyễn Văn Hùng Cường nhấn mạnh.

Trong khi đó, từ phía Airport Dimensions, ông Errol McGlothan, Chủ tịch khu vực EMEA (châu Âu, Trung Đông và châu Phi) và APAC (châu Á - Thái Bình Dương) đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường hàng không năng động nhất thế giới. Mối quan hệ hợp tác với SASCO giúp Airport Dimensions mang những trải nghiệm sân bay đạt chuẩn toàn cầu đến một thị trường đầy tiềm năng, và Rose Lounge tái thiết chính là minh chứng đầu tiên cho tầm nhìn chung này.

"Khi nhu cầu đi lại tăng cao và các dự án hạ tầng mới dần hình thành, chúng tôi nhìn thấy nhiều cơ hội để kiến tạo những không gian đổi mới, gia tăng sự thoải mái, đồng thời mang lại giá trị cho sân bay và hành khách. Chúng tôi tự hào đồng hành cùng SASCO và mong muốn góp phần định hình thế hệ trải nghiệm sân bay tiếp theo tại Việt Nam và khu vực", vị lãnh đạo tại Airport Dimensions khẳng định.

Quan hệ hợp tác kết hợp giữa năng lực kiến tạo trải nghiệm sân bay đẳng cấp thế giới của Airport Dimensions và sự thấu hiểu thị trường bản địa sâu sắc của SASCO được kỳ vọng sẽ thiết lập chuẩn mực mới cho dịch vụ phi hàng không tại Việt Nam, trong bối cảnh IATA dự báo Việt Nam sẽ trở thành thị trường hàng không tăng trưởng nhanh thứ 5 thế giới vào năm 2035, với khoảng 150 triệu hành khách mỗi năm.

Tháng 11/2024, SASCO chính thức công bố hợp tác chiến lược với Airport Dimensions, đơn vị dẫn đầu lĩnh vực với hơn 80 mô hình trải nghiệm sân bay trên toàn cầu và có bề dày thành tích trong việc mang đến dịch vụ danh giá cho hàng triệu du khách. Airport Dimensions đã vinh dự nhận nhiều giải thưởng quốc tế, bao gồm World’s Leading Airport Lounge, Asia's Leading Airport Lounge 2025 tại World Travel Awards và Asia Pacific Lounge of the Year do thành viên Priority Pass bình chọn.