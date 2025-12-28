Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hưng Yên đề xuất xây trung tâm hội chợ triển lãm, sân bay quốc tế

  • Chủ nhật, 28/12/2025 09:34 (GMT+7)
  • 09:34 28/12/2025

Hưng Yên đang lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021-2030, trong đó đề xuất xây trung tâm hội chợ triển lãm ở Phố Hiến và nghiên cứu đầu tư sân bay quốc tế sau năm 2030.

Hưng Yên đề xuất đầu tư trung tâm hội chợ triển lãm rộng 15 ha ở phường Thái Bình, Phố Hiến. Ảnh: Việt Linh.

UBND tỉnh Hưng Yên vừa công bố lấy ý kiến dự thảo điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Trong danh mục ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026-2030, tỉnh có kế hoạch triển khai hơn 20 dự án ở nhóm hạ tầng thương mại dịch vụ, du lịch với quy mô vài trăm đến hơn nghìn ha. Dự án lớn nhất là Khu du lịch sinh thái Thụy Trường (1.500 ha) ở xã Đông Thụy Anh, tiếp sau là Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển Cồn Đen (1.150 ha), Khu du lịch phố biển Đồng Châu (837 ha).

Bên cạnh đó, tỉnh Hưng Yên còn đề xuất đầu tư trung tâm hội chợ triển lãm rộng 15 ha ở phường Thái Bình, Phố Hiến.

Ở nhóm dự án hạ tầng kỹ thuật, tỉnh sẽ nghiên cứu đầu tư sân bay quốc tế ở xã Đồng Châu sau năm 2030. Dự án này thực hiện theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay quốc gia.

Danh mục còn có nhiều dự án đô thị như Khu hành chính tập trung của tỉnh dự kiến nằm ở phường Phố Hiến với diện tích 7,5 ha cùng các khu đô thị sinh thái dọc tuyến hành lang sông Hồng. Phường Phố Hiến cũng được đề xuất là nơi xây Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên.

Dự thảo cho biết việc điều chỉnh, cập nhật quy hoạch tỉnh là cơ sở quan trọng để phát huy lợi thế quy mô sau sáp nhập, hình thành các cực tăng trưởng mới. Với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đến 2030, Hưng Yên sẽ phát triển hệ thống đô thị - nông thôn theo mô hình mạng lưới, đa cực, đa trung tâm, góp phần khẳng định vị thế mới. Trong đó, chuỗi các đô thị sẽ gắn với cảnh quan sông Hồng, tuyến đường di sản, có kết nối với Thủ đô.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

hưng yên Hưng Yên Thái Bình Tiền mã hóa sân bay trung tâm hội chợ quy hoạch

