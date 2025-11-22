Hưng Yên tiếp tục thúc tiến độ dự án Trump International

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên kiểm tra tiến độ dự án Trump International Hung Yen, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng phương án bồi thường cho người dân.

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên mới đây đã đi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu (dự án Trump International Hưng Yên), theo Báo Hưng Yên.

Dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 với diện tích hơn 510 ha tại hai xã Khoái Châu và Châu Ninh. Tuy nhiên đến nay, việc giải phóng mặt bằng phần đất nông nghiệp, đất công ích khó đạt tiến độ 100% diện tích trong tháng 11 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chủ tịch Phạm Quang Ngọc yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các công việc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng; chú trọng tái định cư, làm tốt nhiệm vụ an sinh xã hội, bảo đảm ổn định đời sống của người dân.

Các sở, ngành có nhiệm vụ bố trí nhân lực, cán bộ chuyên môn hỗ trợ, hướng dẫn các phường, xã xây dựng phương án đền bù giải phóng mặt bằng, phương án bố trí khu tái định cư, di dời mồ mả, nghĩa trang trong phạm vi dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh các đơn vị thi công, chủ đầu tư cần chú trọng bảo đảm an toàn, kỹ thuật trong thi công xây dựng; chú trọng yếu tố thẩm mỹ, đồng bộ trong quá trình triển khai dự án.

Đây không phải lần đầu lãnh đạo tỉnh Hưng Yên thúc tiến độ triển khai dự án Trump International Hung Yen.

Gần 2 tháng trước, UBND tỉnh đã họp về tình hình giải phóng mặt bằng dự án này. Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên khi đó là ông Nguyễn Khắc Thận đã yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất hoàn thành thông báo thu hồi đất trước ngày 6/10. Với phần đất công ích, đất đã kiểm đếm, đơn vị cần lập xong phương án trước 8/10. Tương tự, phương án phê duyệt bồi thường diện tích đất nông nghiệp cần hoàn thành trong tháng 10. Tuy nhiên đến nay, tiến độ triển khai các nhiệm vụ trên vẫn chưa đáp ứng.

Dự án Trump International Hung Yen khởi công từ 21/5, do CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên - công ty con của Kinh Bắc (HoSE: KBC) - làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai thông qua hợp tác với Tập đoàn Trump (The Trump Organization), lấy tên thương mại là Trump International Hung Yen. Tại lễ khởi công, ông Eric Trump, con trai Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng vợ là bà Lara Trump đã đến tham dự.

Khu đất thực hiện dự án rộng khoảng 889 ha, trải rộng qua 3 xã Châu Ninh, Khoái Châu và Chí Minh. Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 1,5 tỷ USD . Theo quy hoạch, dự án bao gồm hệ thống sân golf VIP 54 hố, khu nghỉ dưỡng, biệt thự cao cấp, quần thể đô thị hiện đại và các tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế.