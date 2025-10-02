Hưng Yên 'thúc' tiến độ dự án của Kinh Bắc và Tập đoàn Trump

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường khu phức hợp sân golf, khách sạn mang thương hiệu Trump trong tháng 10.

Theo quy hoạch, Trump International Hưng Yên gồm hệ thống sân golf VIP 54 hố, khu nghỉ dưỡng, biệt thự cao cấp, quần thể đô thị hiện đại và các tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh minh họa: ST.

UBND tỉnh Hưng Yên vừa có cuộc họp về tình hình giải phóng mặt bằng khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái sân golf Khoái Châu do CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên - công ty con của Kinh Bắc (KBC) - làm chủ đầu tư.

Dự án được triển khai thông qua hợp tác với Tập đoàn Trump (The Trump Organization), lấy tên thương mại là Trump International Hưng Yên. Khu phức hợp được đầu tư trên khu thuộc 3 xã Châu Ninh, Khoái Châu và Chí Minh, với diện tích khoảng 889 ha. Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 1,5 tỷ USD .

Tại cuộc họp vừa qua, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh Trump International Hưng Yên là dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và quan hệ đối ngoại của tỉnh.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo tỉnh, hiện tiến độ giải phóng mặt bằng dự án chậm so với kế hoạch, chưa đạt kỳ vọng. Ông Nguyễn Khắc Thận đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất hoàn thành thông báo thu hồi đất trước ngày 6/10. Phần đất công ích, đất đã kiểm đếm, đơn vị cần lập xong phương án trước 8/10. Tương tự, phương án phê duyệt bồi thường diện tích đất nông nghiệp cần hoàn thành trong tháng 10.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao phối hợp với địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng theo mốc tiến độ đã duyệt. Đơn vị cũng chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chậm trễ.

Nhà đầu tư cần phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng, chuẩn bị kinh phí, nhân lực, phương tiện sẵn sàng thi công dự án nhằm bảo đảm tiến độ.

Khu phức hợp Trump International Hưng Yên được quảng cáo là dự án mang thương hiệu Trump đầu tiên tại Việt Nam. Theo quy hoạch, dự án bao gồm hệ thống sân golf VIP 54 hố, khu nghỉ dưỡng, biệt thự cao cấp, quần thể đô thị hiện đại và các tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế. Tại lễ khởi công dự án hồi tháng 5 vừa qua, ông Eric Trump, con trai Tổng thống Donald Trump, cùng vợ là bà Lara Trump đã đến tham dự.