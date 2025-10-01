'Chốt' hạn mặt bằng cho dự án sân golf có hợp tác với Tập đoàn Trump

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên giao nhiệm vụ phê duyệt phương án thu hồi đất nông nghiệp trong tháng 10 để thực hiện dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu.

Theo báo cáo, dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu (dự án) có tổng diện tích quy hoạch trên 888,5 ha nằm trên địa bàn 3 xã, trong đó xã Châu Ninh hơn 670 ha, xã Khoái Châu hơn 208ha và xã Chí Minh hơn 7 ha. Tổng vốn đầu tư dự án gần 40.000 tỷ đồng (hơn 1,53 tỷ USD ), gồm cả chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư gần 4.100 tỷ đồng . Dự án hoạt động 50 năm, tiến độ triển khai từ quý II năm nay đến quý II/2029.

Dự án được chia làm 4 tiểu khu, gồm khu dân cư sinh thái gắn với sân golf cao cấp; khu dân cư sinh thái gắn với sân golf sinh thái, khu đô thị thương mại dịch vụ và khu cây xanh, công viên chuyên đề.

Khu vực triển khai dự án. Ảnh minh họa.

Dự án này nằm trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa The Trump Organization - Tập đoàn của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump và Công ty Hưng Yên (Hung Yen Hospitality).

Để bảo đảm tiến độ dự án, UBND tỉnh đã chỉ đạo các xã và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng vẫn còn chậm so với kế hoạch.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận khẳng định tầm quan trọng của dự án đối với phát triển kinh tế - xã hội và quan hệ đối ngoại của tỉnh. Vì vậy, các cấp, ngành, địa phương phải nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm, quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ và tuân thủ nghiêm chỉ đạo của tỉnh.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án trong thời gian tới, ông Thận giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương liên quan. Cụ thể: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung hoàn thành thông báo thu hồi đất trước ngày 6/10; đối với diện tích đất công ích, đất đã kiểm đếm, tập trung hoàn thành lập phương án trước ngày 8/10; đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 10; đồng thời tiến hành thông báo và thực hiện các bước theo quy định đối với diện tích đất và các loại đất khác.

Các xã nơi có dự án chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cử cán bộ có chuyên môn phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các xã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan, định kỳ báo cáo kết quả giải quyết công việc với lãnh đạo UBND tỉnh. Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo việc đánh giá hiện trạng toàn bộ dự án; chủ trì, phối hợp với các lực lượng, địa phương nắm tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, trục lợi chính sách cũng như có hành vi chống đối quá trình triển khai dự án...