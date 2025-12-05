Vietnam Airlines sắp có đội bay chuyên chở hàng hóa

Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines cho biết vận tải hàng hóa sẽ là một trong hai trụ cột của hãng và được đầu tư mạnh thời gian tới.

Các hãng hàng không Việt Nam chủ yếu chở hàng hóa ở bụng máy bay chở khách. Ảnh: Vietnam Airlines

Tại hội nghị khách hàng vừa qua, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines cho biết hãng bay này sắp có máy bay chuyên chở hàng (air cargo) trong tháng 12. Đây cũng là lĩnh vực được hãng chú trọng phát triển mạnh trong tương lai.

"Vận tải hàng hóa sẽ là một trong hai trụ cột của hãng và được đầu tư mạnh thời gian tới", ông Hòa nhấn mạnh.

Hiện, Vietnam Airlines chưa có máy bay chuyên chở hàng hóa (air cargo), trong khi nhiều hãng hàng không quốc tế đã đưa tàu chở hàng cỡ lớn đến Việt Nam.

Theo kế hoạch, Vietnam Airlines sẽ vận hành tàu chở hàng đầu tiên trong tháng này. Trong giai đoạn đầu, hãng có thể khai thác 2 tàu chở hàng thân hẹp tới các nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ...

Từ năm 2029, Vietnam Airlines dự kiến có thêm 3 tàu chở hàng thân rộng và phát triển mạng bay xuyên lục địa tới châu Âu, Mỹ.

Theo thống kê của Vietnam Airlines, Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất không có tàu bay chuyên chở hàng hóa đăng ký quốc tịch trong nhóm 30 nền kinh tế có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới.

Giai đoạn 2015-2024, hãng ước tính tốc độ bình quân của air cargo đi/đến Việt Nam khoảng 5,6% và tăng lên mức 8% từ nay đến năm 2030.

Trước đây, ông Jonathan Hạnh Nguyễn từng đề xuất thành lập một hãng hàng không chở hàng chuyên biệt, nhưng sau đó rút lui do bối cảnh thị trường và yêu cầu về vốn - hạ tầng chưa thuận lợi.

Hiện nay, sản lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không qua các cảng hàng không Việt Nam đạt hơn 1,5 triệu tấn mỗi năm. Tuy nhiên, các hãng hàng không nước ngoài đang chiếm hơn 80% thị phần vận chuyển hàng hóa.

Korean Air Cargo và China Airlines Cargo hiện đứng đầu về sản lượng nhờ mạng lưới rộng trong khu vực Đông Bắc Á - nơi tập trung các trung tâm sản xuất điện tử, linh kiện và hàng giá trị cao. Singapore Airlines Cargo và Cathay Pacific Cargo khai thác mạnh trục Đông Nam Á - Hong Kong, vận chuyển lượng lớn hàng chuyển tải (transshipment) qua Singapore và Hong Kong trước khi đi châu Âu và Bắc Mỹ.

Ngoài ra, EVA Air Cargo và Qatar Airways Cargo cũng tăng hiện diện nhờ đội bay thân rộng và khả năng khai thác pallet hàng đặc thù, từ hàng lạnh đến hàng dễ hư hỏng.

Nhóm hãng này chiếm gần như toàn bộ thị phần quốc tế do sở hữu mạng lưới trung chuyển lớn, chi phí khai thác thấp hơn và hạ tầng hậu cần chuyên nghiệp. Trong khi đó, các hãng Việt Nam hiện chưa theo kịp khi còn phụ thuộc vào bụng máy bay chở khách.