Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Vietnam Airlines sắp có đội bay chuyên chở hàng hóa

  • Thứ sáu, 5/12/2025 18:05 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines cho biết vận tải hàng hóa sẽ là một trong hai trụ cột của hãng và được đầu tư mạnh thời gian tới.

Các hãng hàng không Việt Nam chủ yếu chở hàng hóa ở bụng máy bay chở khách. Ảnh: Vietnam Airlines

Tại hội nghị khách hàng vừa qua, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines cho biết hãng bay này sắp có máy bay chuyên chở hàng (air cargo) trong tháng 12. Đây cũng là lĩnh vực được hãng chú trọng phát triển mạnh trong tương lai.

"Vận tải hàng hóa sẽ là một trong hai trụ cột của hãng và được đầu tư mạnh thời gian tới", ông Hòa nhấn mạnh.

Hiện, Vietnam Airlines chưa có máy bay chuyên chở hàng hóa (air cargo), trong khi nhiều hãng hàng không quốc tế đã đưa tàu chở hàng cỡ lớn đến Việt Nam.

Theo kế hoạch, Vietnam Airlines sẽ vận hành tàu chở hàng đầu tiên trong tháng này. Trong giai đoạn đầu, hãng có thể khai thác 2 tàu chở hàng thân hẹp tới các nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ...

Từ năm 2029, Vietnam Airlines dự kiến có thêm 3 tàu chở hàng thân rộng và phát triển mạng bay xuyên lục địa tới châu Âu, Mỹ.

Theo thống kê của Vietnam Airlines, Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất không có tàu bay chuyên chở hàng hóa đăng ký quốc tịch trong nhóm 30 nền kinh tế có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới.

Giai đoạn 2015-2024, hãng ước tính tốc độ bình quân của air cargo đi/đến Việt Nam khoảng 5,6% và tăng lên mức 8% từ nay đến năm 2030.

Trước đây, ông Jonathan Hạnh Nguyễn từng đề xuất thành lập một hãng hàng không chở hàng chuyên biệt, nhưng sau đó rút lui do bối cảnh thị trường và yêu cầu về vốn - hạ tầng chưa thuận lợi.

Hiện nay, sản lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không qua các cảng hàng không Việt Nam đạt hơn 1,5 triệu tấn mỗi năm. Tuy nhiên, các hãng hàng không nước ngoài đang chiếm hơn 80% thị phần vận chuyển hàng hóa.

Korean Air Cargo và China Airlines Cargo hiện đứng đầu về sản lượng nhờ mạng lưới rộng trong khu vực Đông Bắc Á - nơi tập trung các trung tâm sản xuất điện tử, linh kiện và hàng giá trị cao. Singapore Airlines Cargo và Cathay Pacific Cargo khai thác mạnh trục Đông Nam Á - Hong Kong, vận chuyển lượng lớn hàng chuyển tải (transshipment) qua Singapore và Hong Kong trước khi đi châu Âu và Bắc Mỹ.

Ngoài ra, EVA Air Cargo và Qatar Airways Cargo cũng tăng hiện diện nhờ đội bay thân rộng và khả năng khai thác pallet hàng đặc thù, từ hàng lạnh đến hàng dễ hư hỏng.

Nhóm hãng này chiếm gần như toàn bộ thị phần quốc tế do sở hữu mạng lưới trung chuyển lớn, chi phí khai thác thấp hơn và hạ tầng hậu cần chuyên nghiệp. Trong khi đó, các hãng Việt Nam hiện chưa theo kịp khi còn phụ thuộc vào bụng máy bay chở khách.

Chuyển biến mới tại Sun PhuQuoc Airways

Sun PhuQuoc Airways được cấp chứng chỉ AOC mở rộng quốc tế, bổ sung tàu bay mới vào khai thác, triển khai mạng lưới đại lý tại Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc).

46:2778 hôm qua

Hàng chục máy bay A320 của Airbus gặp sự cố mới

Airbus đã phát hiện vấn đề chất lượng trong quá trình sản xuất liên quan đến các tấm thân máy bay của hàng chục chiếc máy bay thuộc dòng A320.

05:39 2/12/2025

Vietnam Airlines 'bắt tay' 4P's bán pizza trên máy bay

Vietnam Airlines bắt đầu phục vụ pizza 4P’s trên các chuyến bay từ Hà Nội, TP.HCM, với hai lựa chọn Margherita và 4 Cheese.

11:35 1/12/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

Vietnam Airlines Vietnam Airlines air cargo

  • Vietnam Airlines

    Vietnam Airlines

    Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) có quy mô đội bay và đường bay lớn nhất trong nước đồng thời là hãng hàng không tiêu chuẩn 4 sao duy nhất tại Việt Nam. Hiện hãng này khai thác hơn 300 chuyến bay mỗi ngày. Hãng cũng là cổ đông lớn nhất nắm 70% cổ phần tại Jetstar Pacific Airlines và 49% trong Cambodia Angkor Air.

    • Thành lập: 1993
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: HVN

    Website

Đọc tiếp

Thay gi khi gia nha, tin dung tang nong? hinh anh

Thấy gì khi giá nhà, tín dụng tăng nóng?

1 giờ trước 17:36 5/12/2025

0

Các chuyên gia cho rằng thị trường bất động sản đang đối mặt rủi ro bong bóng khi giá nhà tăng gấp 3 lần thu nhập, tín dụng địa ốc chiếm tới 24% tổng dư nợ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý