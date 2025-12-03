Chuyển biến mới tại Sun PhuQuoc Airways

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sun PhuQuoc Airways được cấp chứng chỉ AOC mở rộng quốc tế, bổ sung tàu bay mới vào khai thác, triển khai mạng lưới đại lý tại Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc).

Sun PhuQuoc Airways sẽ đẩy mạnh các đường bay quốc tế đến Phú Quốc trong năm 2026. Ảnh: SPA.

Cục Hàng không Việt Nam đã chính thức cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay (AOC) mở rộng vùng khai thác quốc tế cho Sun PhuQuoc Airways (SPA), cho phép hãng tiến hành bay thương mại tới các thị trường quốc tế trong khu vực châu Á - Trung Đông (MID/ASIA) sau quá trình đánh giá nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn an toàn cao nhất.

"Đây là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của hãng từ nhà khai thác nội địa sang một hãng hàng không có năng lực khai thác quốc tế, mở ra cơ hội tiếp cận các thị trường du lịch tăng trưởng nhanh trong khu vực", đại diện hãng bay cho biết.

Với chứng chỉ AOC mở rộng, Sun PhuQuoc Airways sẽ bắt đầu triển khai các đường bay quốc tế đầu tiên từ tháng 3/2026, bao gồm chặng Seoul - Phú Quốc và Đài Bắc - Phú Quốc, trước khi tiếp tục mở Busan - Phú Quốc vào tháng 9/2026 và Cao Hùng - Phú Quốc vào tháng 10/2026.

Đây đều là những thị trường có lượng khách tăng trưởng mạnh đến Phú Quốc trong những năm gần đây, tạo nền tảng cho kế hoạch mở rộng mạng bay của hãng sang các trung tâm du lịch - kinh tế lớn của Đông Bắc Á.

Để triển khai hiệu quả các đường bay quốc tế ngay từ giai đoạn đầu, Sun PhuQuoc Airways đã hoàn tất bổ nhiệm Tổng đại lý (GSA) tại hai thị trường trọng điểm. Pacific Air Agency sẽ là GSA đại diện cho hãng tại thị trường Hàn Quốc, phụ trách bán, phân phối và phát triển sản phẩm bay.

Tại Đài Loan, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hongyi, doanh nghiệp Đài Loan đầu tiên đưa khách đến Việt Nam từ những năm 1990, đã được lựa chọn làm GSA, giúp mở rộng kết nối với hệ thống lữ hành và thị trường khách outbound đang tăng rất nhanh của Đài Loan.

Việc thiết lập GSA tại cả hai thị trường trước thời điểm khai thác chính thức giúp hãng chủ động xây dựng mạng lưới phân phối, quảng bá và phát triển sản phẩm phù hợp từng nhóm khách.

Song song với việc hoàn thiện hồ sơ khai thác quốc tế và mạng lưới thị trường, Sun PhuQuoc Airways tiếp tục tăng cường năng lực đội bay.

Trước đó vào ngày 24/11, chiếc tàu bay thứ 4 là Airbus A321NX đã chính thức được đưa vào khai thác thương mại, phục vụ nhu cầu tăng cao trong mùa cao điểm.

Trong tháng 12 này, hãng dự kiến đón thêm tàu bay thứ 5 gia nhập đội hình, bảo đảm nguồn lực cho kế hoạch mở rộng tần suất nội địa và chuẩn bị cho giai đoạn khai thác quốc tế từ năm 2026.

Diệu Thanh

