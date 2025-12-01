Startup gây ồn ào liên quan Shark Hưng: Tăng vốn thần tốc sau 1 năm

Hyra Holdings - start up công nghệ liên quan Shark Hưng - gây chú ý khi tăng vốn “thần tốc” gấp hơn 14 lần, từ vài tỷ đồng lên hơn 93 tỷ đồng chỉ trong hơn 1 năm.

Shark Hưng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Hyra Holdings. Ảnh: Hyra.

Trên trang Facebook cá nhân, ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) đã lên tiếng trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến cá nhân ông và start up công nghệ Hyra Holdings. Vị doanh nhân cho rằng một số nội dung chưa được kiểm chứng đã bị suy diễn theo nhiều hướng, có thể gây hiểu nhầm không đáng có.

Shark Hưng đồng thời khẳng định các hoạt động đầu tư khởi nghiệp được nhắc đến trên mạng xã hội hoàn toàn mang tính cá nhân và không có bất kỳ mối liên quan nào về pháp lý, tài chính hay vận hành, tới Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ - Cenland (HoSE: CRE) - doanh nghiệp ông Hưng đang đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch HĐQT.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CRE của Cenland đóng phiên 23/12 tạm dừng ở mức 8.700 đồng/cổ phiếu. So với đầu tháng 12, cổ phiếu này đã mất hơn 10% giá trị.

Hoạt động đầu tư cá nhân mà ông Phạm Thanh Hưng đề cập có liên quan đến Hyra Holdings - một doanh nghiệp công nghệ mà ông tham gia với vai trò thành viên HĐQT độc lập.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Hyra Holdings được thành lập vào cuối năm 2021 với tên ban đầu là Công ty cổ phần CMC Holdings, trụ sở đặt tại phường La Khê, quận Hà Đông (cũ), Hà Nội. Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 5 tỷ đồng , đăng ký hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn quản lý.

Thời điểm này, người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc Hyra Holdings là ông Hoàng Quốc Tuấn, nhóm cổ đông sáng lập gồm ông Trần Nam Chung, ông Hoàng Quốc Tuấn và bà Vũ Thị Tuyết Thanh.

Sau khi đi vào hoạt động không lâu, doanh nghiệp bắt đầu bước vào giai đoạn thay đổi mạnh về pháp nhân và nhân sự cấp cao. Đến tháng 3/2022, công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Metaway Holdings và chuyển người đại diện pháp luật sang ông Nguyễn Ngọc Sơn.

Chỉ 1 tháng sau, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên hơn 5,8 tỷ đồng . Đến tháng 6/2022, vị trí người đại diện pháp luật được chuyển sang ông Ngô Minh Thắng, trong khi ông Trần Nam Chung giữ vai trò Chủ tịch HĐQT. Tuy nhiên, sự thay đổi này diễn ra trong thời gian ngắn, khi cuối tháng 6/2022, ông Trần Nam Chung tiếp tục được đăng ký là người đại diện pháp luật của công ty.

Đến tháng 11/2022, doanh nghiệp điều chỉnh cơ cấu điều hành khi ông Trần Văn Hùng được bổ nhiệm làm người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc, còn ông Trần Nam Chung vẫn giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Bước sang năm 2024, công ty chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Hyra Holdings. Tại thời điểm này, ông Trần Nam Chung là người đại diện pháp luật và Chủ tịch HĐQT, vốn điều lệ của doanh nghiệp được nâng lên hơn 6,5 tỷ đồng .

Đáng chú ý, từ giữa năm 2024 đến nay, Hyra Holdings thực hiện nhiều đợt tăng vốn liên tiếp với quy mô lớn. Đến lần thay đổi gần nhất, vốn điều lệ của công ty đã đạt hơn 93 tỷ đồng , tương đương mức tăng 14 lần chỉ trong hơn một năm. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông sau các đợt tăng vốn này không được công bố.

Về định hướng hoạt động, Hyra Holdings tự giới thiệu là doanh nghiệp công nghệ tập trung vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và blockchain. Công ty cho biết đang phát triển hệ sinh thái xoay quanh hạ tầng số có chủ quyền; tài chính và dịch vụ số; quản trị, tuân thủ và công dân số.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu xây dựng các mô hình AI phi tập trung, blockchain lớp cao và mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, hướng tới kế hoạch niêm yết trong dài hạn.