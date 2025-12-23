Truy tố Shark Thủy và đồng phạm chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng

Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame) là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội, sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.

VKSND Tối cao (Vụ 3) ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.

VKSND Tối cao truy tố các bị cáo ra trước TAND thành phố Hà Nội để xét xử; phân công VKSND thành phố Hà Nội thực hành công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (bên trái) và Đặng Văn Hiển. Ảnh: Bộ Công an.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Egame) và Nguyễn Mạnh Phú (Kế toán trưởng Công ty Egame) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ" quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174, khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Bị can Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) bị truy tố về tội Nhận hối lộ, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Còn lại 26 bị các khác bị VKSND tối cao (Vụ 3) truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao (Vụ 3), từ năm 2014, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame) đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup; chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame), Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup (từ 32 tỷ đồng = 32 triệu cổ phần lên 962,5 tỷ đồng = 962,5 triệu cổ phần).

Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo Đặng Văn Hiền (Trưởng Ban quan hệ cổ đông), chỉ đạo 23 quản lý và các nhân viên kinh doanh Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần; chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương, Kế toán Công ty Egame để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần, quản lý, sử dụng tiền sai mục đích.

Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame) là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.

Các bị can Đặng Văn Hiền, Nguyễn Mạnh Phú, Phạm Thị Thanh Thọ, Nguyễn Thị Hoài Hương đồng phạm giúp sức với Nguyễn Ngọc Thủy chiếm đoạt số tiền hơn 7.677 tỉ đồng của 10.063 người bị hại.

Trong đó, Đặng Văn Hiền thực hiện nâng khống phần vốn góp của Công ty Egame tại Công ty Egroup, chỉ đạo nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng, đưa các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần; Nguyễn Mạnh Phú thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup, quản lý, phân công nhiệm vụ cho Nguyễn Thị Hoài Hương và các nhân viên kế toán thực hiện tiếp nhận, quản lý tiền chuyển nhượng cổ phần; Phạm Thị Thanh Thọ thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup; Nguyễn Thị Hoài Hương thực hiện tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền chuyển nhượng cổ phần theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy.