Lời khai của nghi phạm đâm tử vong bảo vệ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long

Ngày 23/12, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tâm (SN 1995, ngụ phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Tâm là thủ phạm đã dùng dao đâm ông N.A.K. (SN 1980, bảo vệ giữ xe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long) dẫn đến tử vong vào khuya 20/12 vừa qua.

Thượng tá Trần Văn Kỳ, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết: Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc, Phòng Cảnh sát hình sự đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng nghi vấn, đồng thời tổ chức các mũi trinh sát khẩn trương truy lùng dấu vết của thủ phạm gây án.

Nguyễn Minh Tâm khi bị bắt giữ.

Qua hơn một ngày nỗ lực điều tra và truy tìm, đến rạng sáng 22/12, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ thủ phạm và bắt giữ đối tượng đang lẩn trốn tại phường Thanh Đức (tỉnh Vĩnh Long).

Tại cơ quan Công an, Tâm thừa nhận hành vi phạm tội. Tâm là đối tượng có tiền án và mới được tha tù. Sau khi gây án, đối tượng ném hung khí tại khu vực gần Đài Truyền hình tỉnh Vĩnh Long.

Tâm mang xe máy đi cầm cố và hỏi vay mượn tiền của nhiều người với dự định sẽ bỏ trốn qua Campuchia, nhưng chưa kịp thì bị bắt giữ.

Theo kết quả điều tra, tối 20/12, anh N.H.P. (SN 1988) là bảo vệ và đang thu tiền giữ xe, thì xảy ra cự cãi với một người khách nữ. Lúc anh P. nói chuyện lớn tiếng với khách nữ, thì ông K. và một người khác cùng là bảo vệ bước đến hỏi xảy ra chuyện gì.

Từ việc này, anh P. và ông K. xảy ra cự cãi. Thời điểm đó, Tâm đang ngồi uống cà phê vỉa hè trước cổng của bệnh viện đã bước đến và chỉ vào mặt ông K. hăm dọa "muốn khỏi về không". Nói xong, Tâm lấy xe máy chạy về nhà lấy con dao rồi quay trở lại bệnh viện.

Trong lúc anh P. và ông K. đang nói chuyện, Tâm cầm dao bước đến đâm vào người ông K., gây thương tích. Nạn nhân được các bác sĩ cứu chữa, nhưng vết thương quá nặng đã tử vong vào khuya cùng ngày.