Bắt nhóm 14 đối tượng, thu giữ gần 2,3 tạ pháo nổ

Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, bắt nhóm 14 đối tượng có hành vi buôn bán, tàng trữ trái phép pháo nổ, thu giữ gần 2,3 tạ pháo nổ.

Trước đó, vào đầu tháng 12/2025, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện một đường dây buôn bán pháo quy mô lớn. Các đối tượng móc nối mua pháo từ nước ngoài rồi đưa về Việt Nam tiêu thụ. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Từ ngày 17 đến 20/12/2025, Ban chuyên án đã thành lập 3 tổ, với hàng chục CBCS cùng phối hợp bắt giữ 14 đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ trái phép pháo nổ. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ gần 2,3 tạ pháo các loại và nhiều tang vật khác.

Cơ quan điều tra xác định cầm đầu đường dây nói trên gồm 6 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng cùng trú tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị là: Hoàng Kim Minh (SN 1989) và Lê Thị Nga (SN 1966) và 4 đối tượng trú tại tỉnh Nghệ An gồm: Phạm Văn Bình (SN 1987), trú xã Thiên Nhẫn; Trần Quang Chương (SN 1980), trú tại xã Quế Phong; Nguyễn Đình Quý (SN 1993) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1995) cùng trú tại xã Đức Châu.

Để buôn bán số lượng lớn pháo, các đối tượng tham gia hội nhóm mua bán trên không gian mạng, sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm người mua. Đặc biệt, pháo được bọc chuyển qua xe tải, hoặc dùng ôtô ngụy trang dưới nhiều vỏ bọc để vận chuyển nhằm “qua mặt” lực lượng chức năng.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.